홈플러스, 배송으로 돌파구 모색… 쿠팡이츠 협업 점포 47개로 확대
[비즈 이슈]
기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 배달 플랫폼과의 협업을 확대하며 돌파구 마련에 나섰다. 자체 투자 부담을 낮추면서도 즉시배송 수요를 흡수해 매출 회복을 꾀하려는 전략으로 풀이된다.
홈플러스는 7일 쿠팡이츠를 통한 장보기·쇼핑 서비스 참여 점포를 전국 47개로 확대했다고 밝혔다. 지난해 12월 협업을 시작한 이후 참여 점포를 단계적으로 늘려온 결과다. 지난달 31일 강서점, 서부산점, 창원점, 간석점 등 8개 점포가 새롭게 입점한 데 이어 이달 7일부터는 김포점, 영등포점, 강동점, 전주효자점 등 전국 11개 점포에서도 서비스가 순차적으로 시작된다. 점포 인근 고객은 쿠팡이츠를 통해 상품을 주문하면 신선식품을 비롯해 베이커리, 델리 등 다양한 상품을 빠르게 배송받을 수 있다. 서비스 운영 시간은 오전 10시부터 오후 10시까지이며, 점포별로 일부 차이가 있다. 쿠팡 와우 회원의 경우 일정 금액 이상 주문 시 무료배송 혜택이 제공된다.
홈플러스가 외부 플랫폼과의 협업을 통해 퀵커머스를 확대하는 배경에는 비용 효율성이 자리한 것으로 보인다. 자체 물류망을 활용한 즉시배송 서비스 ‘매직나우’를 운영해온 경험을 바탕으로, 쿠팡이츠의 배송 인프라를 활용해 투자 부담을 낮추면서도 서비스 확장 속도를 높이려는 의도다.
퀵커머스는 고객의 구매 빈도를 끌어올릴 수 있는 채널로, 대형마트 입장에서는 정체된 오프라인 매출을 보완할 수 있는 대안으로 꼽힌다. 특히 신선식품과 델리 등 즉시 소비 상품을 중심으로 한 수요 흡수가 가능하다는 점에서 매출 회복의 돌파구로 활용될 수 있다는 분석이 나온다.
홈플러스는 서비스 확대를 기념해 프로모션을 진행한다. 오는 30일까지 쿠팡이츠에서 첫 주문 고객을 대상으로 3만원 이상 주문 시 5000원 할인 쿠폰을 제공하는 등 혜택을 마련했다. 조혜영 홈플러스 온라인마케팅본부장은 “홈플러스의 압도적인 신선식품 및 델리 경쟁력을 쿠팡이츠의 광범위한 배송망과 결합해 대형마트 쇼핑의 패러다임을 ‘즉시성’ 중심으로 전환하고 있다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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