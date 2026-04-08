경기·인천도 아파트 전세가 격차… 과천 9억인데 인천은 1억대도

평균가·중위가 차이 6000만원 넘어

서울 접근성 좋은 지역 상승폭 높아

가평·이천·인천 일부는 낙폭 커

사진=권현구 기자

올해 들어 경기도와 인천의 아파트 전세 평균가와 중위가 격차가 6000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 일부 고가 신축 또는 인기 단지가 평균 가격을 끌어올리고 있는 영향이다.



부동산정보업체 부동산R114는 올해 1분기 경기·인천 지역 아파트 351만9000여 가구를 대상으로 조사한 결과 전세 평균가격이 3억4636만원, 중위가격은 2억8625만원이었다고 7일 밝혔다. 둘 차이의 격차는 6011만원이다.





전세 평균가는 지난 분기 대비 326만원, 1년 전 대비 801만원 올랐다. 반면 중위가는 오히려 지난해 2분기 2억3875만원까지 하락했다가 천천히 회복해 지난 분기부터 같은 수준을 유지하고 있다.



가격을 앞장서서 끌어올린 건 일부 선호지역이다. 성남이 2.11%, 하남이 2.05% 오르면서 가장 상승폭이 높았다. 과천과 의왕이 각각 1.98%, 1.82% 올라 뒤를 이었고 용인도 1.55% 올랐다.



‘제2의 강남’으로 불리는 과천의 경우 전세가 9억원대에 달해 다른 지역과의 격차가 특히 크다. 상승폭 상위권인 성남이나 하남 등 다른 지역도 5억원 후반에서 6억원대에 전세가가 형성되어 있다.



반면 가평과 이천은 각각 0.76%, 0.47% 떨어지면서 가장 낙폭이 컸다. 인천 중구와 동구도 각각 0.09%, 0.08% 떨어졌다. 전세가가 1억원 후반에서 2억원 초반대에 걸쳐있는 지역이 대부분이다.



이처럼 가격차가 벌어진 이유는 일차적으로 서울의 영향이 큰 것으로 해석된다. 서울 강남 등과 맞닿은 지역 상승폭이 커서다. 서울 핵심지의 비싼 전세가를 감당하지 못한 수요자들이 대체제로 인접한 서울 너머 지역을 선택한 셈이다. 반면 서울과의 연결성이 좋지 않은 지역은 전세가가 하락하거나 크게 오르지 않으면서 소외됐다.



신규 입주 물량 역시 영향을 미쳤다. 인근에 신규 물량이 부족한 지역일수록 전세 매물이 귀해져 상승폭 상위권에 올랐다는 설명이다. 반면 가격이 하락한 인천 중구와 동구 등은 공통적으로 인근에 신축 대단지 아파트가 들어선 지역들이다. 이외 용인과 수원, 인천 연수구 등 일자리 공급이 원활한 지역도 비교적 전세가가 오름세였다.



향후 입주 물량 전망에 따르면 경기도와 인천 내 인기 지역 가격대는 더 올라갈 수 있다. 부동산R114에 따르면 경기도와 인천 지역 올해 입주 예정 물량은 지난 3일 기준 8만177가구로 파악된다. 최근 5년간 평균 물량인 13만7263가구와 비교하면 채 60%에 못 미치는 수준이다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 들어 경기도와 인천의 아파트 전세 평균가와 중위가 격차가 6000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 일부 고가 신축 또는 인기 단지가 평균 가격을 끌어올리고 있는 영향이다.부동산정보업체 부동산R114는 올해 1분기 경기·인천 지역 아파트 351만9000여 가구를 대상으로 조사한 결과 전세 평균가격이 3억4636만원, 중위가격은 2억8625만원이었다고 7일 밝혔다. 둘 차이의 격차는 6011만원이다.전세 평균가는 지난 분기 대비 326만원, 1년 전 대비 801만원 올랐다. 반면 중위가는 오히려 지난해 2분기 2억3875만원까지 하락했다가 천천히 회복해 지난 분기부터 같은 수준을 유지하고 있다.가격을 앞장서서 끌어올린 건 일부 선호지역이다. 성남이 2.11%, 하남이 2.05% 오르면서 가장 상승폭이 높았다. 과천과 의왕이 각각 1.98%, 1.82% 올라 뒤를 이었고 용인도 1.55% 올랐다.‘제2의 강남’으로 불리는 과천의 경우 전세가 9억원대에 달해 다른 지역과의 격차가 특히 크다. 상승폭 상위권인 성남이나 하남 등 다른 지역도 5억원 후반에서 6억원대에 전세가가 형성되어 있다.반면 가평과 이천은 각각 0.76%, 0.47% 떨어지면서 가장 낙폭이 컸다. 인천 중구와 동구도 각각 0.09%, 0.08% 떨어졌다. 전세가가 1억원 후반에서 2억원 초반대에 걸쳐있는 지역이 대부분이다.이처럼 가격차가 벌어진 이유는 일차적으로 서울의 영향이 큰 것으로 해석된다. 서울 강남 등과 맞닿은 지역 상승폭이 커서다. 서울 핵심지의 비싼 전세가를 감당하지 못한 수요자들이 대체제로 인접한 서울 너머 지역을 선택한 셈이다. 반면 서울과의 연결성이 좋지 않은 지역은 전세가가 하락하거나 크게 오르지 않으면서 소외됐다.신규 입주 물량 역시 영향을 미쳤다. 인근에 신규 물량이 부족한 지역일수록 전세 매물이 귀해져 상승폭 상위권에 올랐다는 설명이다. 반면 가격이 하락한 인천 중구와 동구 등은 공통적으로 인근에 신축 대단지 아파트가 들어선 지역들이다. 이외 용인과 수원, 인천 연수구 등 일자리 공급이 원활한 지역도 비교적 전세가가 오름세였다.향후 입주 물량 전망에 따르면 경기도와 인천 내 인기 지역 가격대는 더 올라갈 수 있다. 부동산R114에 따르면 경기도와 인천 지역 올해 입주 예정 물량은 지난 3일 기준 8만177가구로 파악된다. 최근 5년간 평균 물량인 13만7263가구와 비교하면 채 60%에 못 미치는 수준이다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지