美 실리콘밸리 찾은 구광모… 팔란티어·스킬드AI와 회동
AI 산업 파급력 등 의견 나눠
LG, AX 속도전 강조의 일환
“패러다임 전환에 선제적 투자”
구광모 LG그룹 회장이 ‘빅테크들의 격전지’ 미국 실리콘밸리를 찾아 첨단 인공지능(AI) 기업들과 잇따라 만났다. 글로벌 첨단 산업이 AI 중심으로 재편되는 상황에서 LG의 AI 사업 방향을 명확히 하고 실행 속도를 높이기 위한 행보다. 구 회장은 근래 들어 거듭 ‘AI 전환(AX) 속도전’을 강조하고 있다.
7일 LG에 따르면 구 회장은 지난 2일(현지시간) 실리콘밸리에서 AI 소프트웨어 기업 ‘팔란티어’의 알렉스 카프 창업자 겸 최고경영자(CEO)를 만났다. 구 회장은 온톨로지(Ontology)와 AI 기반의 의사 결정 체계, 혁신 사례 등에 대해 논의했다. 온톨로지는 기업 내 분산된 데이터를 유기적으로 연결해 실시간 시뮬레이션을 가능케 하는 기술이다. 팔란티어는 세계 주요 기업과의 협력을 통해 구축한 데이터 통합 기술과 AI 기반의 신속한 의사 결정 기술을 통해 제조·금융·물류 등 다양한 산업 영역에서 AX 성과를 내고 있다.
구 회장은 로봇 지능 개발 기업 ‘스킬드AI’의 디팍 파탁·아비나브 굽타 공동 창업자와도 회동했다. 스킬드AI는 로봇의 ‘두뇌’ 역할을 하는 파운데이션 모델 분야에서 선두 그룹 회사다. 구 회장은 스킬드AI의 지능을 장착한 휴머노이드의 작동 과정을 참관(사진)하며 피지컬AI 생태계가 산업 현장에 미칠 파급력 등에 대해 의견을 나눴다.
그는 또 LG의 기업형 벤처캐피털 ‘LG테크놀로지벤처스’를 방문해 미래 투자 전략을 점검했다. 구 회장은 경영진에게 “AI 패러다임 전환 속 선제적 투자로 그룹 미래 포트폴리오의 한 축을 만들 수 있는 전진기지 역할을 해달라”고 당부했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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