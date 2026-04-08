한영애 “부끄럽고도 장한 50년… 조금 더 할 것”
신곡 발표 이어 전국 투어 공연
‘소리의 마녀’ 한영애(사진)가 데뷔 50주년을 맞아 신곡을 들고 돌아왔다. 그는 7일 서울 마포구에서 열린 기자간담회에서 신곡 ‘스노우레인(SnowRain)’을 공개하며 “부끄럽고도 장한 50년이지만, 저는 조금 더 할 것”이라고 소회를 밝혔다.
‘스노우레인’은 부활 리더 김태원이 작사·작곡과 기타 연주를 맡은 곡으로, “선배님께 맞는 노래를 만들고 싶다”던 김태원의 약속이 10년 만에 결실을 맺은 작품이다. 간담회 도중 깜짝 영상통화로 연결된 김태원은 “진정한 예술가인 한영애 선배님과 함께한다는 것 자체가 영광”이라며 존경을 표했다.
1976년 포크 그룹 해바라기로 데뷔한 한영애는 ‘누구 없소’ ‘코뿔소’ ‘조율’ 등으로 한국 음악사에 큰 족적을 남겼다. ‘소리의 마녀’라는 별칭에 대해 그는 “나쁘지 않다. 실수투성이인 도깨비 같은 마녀이고 싶다”며 웃었다.
그는 이번 50주년 콘서트에서 지드래곤의 ‘드라마(DRAMA)’를 재해석해 부르겠다고 선언했다. 방탄소년단(BTS) 음악을 분석하기 위해 2박3일 내내 BTS 노래만 들었을 정도로 그의 음악적 열정은 여전했다. “해답은 무대에 있다. 앞으로도 원 없이 노래하고 싶다”는 한영애의 50주년 투어는 6월 13~14일 서울 공연을 시작으로 전국 5개 도시에서 이어진다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사