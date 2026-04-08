만들수록 손해여도 못 없앤다… 10원짜리 동전의 역설
발행액 4억4300만원 역대 최저
하나 만들면 비용 3~4배 ‘손해’
폐지 시 ‘반올림’ 물가 상승 우려
지난해 10원짜리 동전 발행액이 역대 최저치를 기록했다. 카드와 간편결제가 일상이 되면서 동전이 생활 속에서 빠르게 사라지고 있기 때문이다. 특히 10원짜리 동전은 한 개를 만드는 데 액면가의 3~4배에 이르는 비용이 들지만, 가격 체계와 거스름돈 문제 때문에 쉽게 없애지도 못하는 ‘계륵’이 됐다.
7일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 지난해 10원짜리 동전 발행액은 4억4300만원으로, 관련 통계가 남아 있는 2013년 이후 가장 적었다. 2013년 35억원에 달했던 10원 주화 발행액은 2023년 5억8700만원, 2024년 4억8800만원으로 줄어든 데 이어 지난해 다시 최저치를 경신했다.
현금 사용 감소가 가장 큰 배경이다. 한은에 따르면 현금 결제 비율은 2014년 37.7%에서 2024년 15.9%로 떨어졌다. 소액 결제마저 카드와 모바일 결제로 옮겨가면서 동전은 계산대보다 서랍, 저금통, 차량 수납함에 머무는 시간이 더 길어졌다. 결제력이 떨어지면서 동전 자체가 그저 쌓아두는 돈이 된 셈이다.
다만 10원짜리의 쓰임이 완전히 사라진 것은 아니다. 지난해 10원짜리 동전은 약 4430만개가 발행되고 3610만개가 환수됐다. 약 820만개가 시중에 더 남았다. 동전 사용이 줄어드는 상황에서도 유통 현장에서는 여전히 일정한 수요가 있다는 뜻이다. 대형마트나 전통시장 등에서 990원, 1990원처럼 끝자리가 10원 단위인 가격표가 남아 있는 점과 맞물린다.
문제는 10원짜리의 경제성이다. 액면가는 10원이지만 실제 제조 비용은 30~40원에 달한다. 만들수록 손해인 구조지만 당장 없애기도 어렵다. 10원짜리가 사라지면 현금 결제 시 100원 단위 반올림이나 절사 기준을 새로 마련해야 한다. 이 과정에서 물가가 전반적으로 올라갈 수 있다는 우려도 나온다. 2990원이 3000원이 되고, 1980원이 2000원이 되는 식의 가격 조정이 반복되면 소비자 부담은 커질 수밖에 없다.
현금 사용자의 선택권도 고려해야 한다. 디지털 결제가 익숙한 소비자에게 10원은 사실상 무용지물일 수 있다. 다만 고령층이나 일부 취약계층, 소규모 상권에서는 여전히 현금이 중요한 결제수단이다. 공공요금, 주차비, 동네 상점처럼 소액 단위 계산이 남아 있는 곳에서는 10원짜리 주화가 완전히 쓸모를 잃었다고 보기 어려운 상황이다.
한은은 새 동전을 찍어내기보다 기존 동전을 다시 돌려 쓰는 쪽으로 방향을 잡고 있다. 한은은 지난해 10원·50원·100원·500원짜리 모두 신규 주문을 하지 않았다. 사상 처음 있는 일이다. 동전 수요가 줄어든 데다 제조 비용 부담이 커졌기 때문이다. 한은 관계자는 “10원화는 사용처가 많지는 않지만 마트 등에서는 여전히 잔돈 거래용으로 쓰이고 있다”며 “완전히 사용되지 않는 단계까지 가려면 시간이 더 필요하다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사