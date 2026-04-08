‘걷기 열풍’ 주역 서명숙 제주올레 이사장 별세
2010년대 전국에 ‘걷기 열풍’을 일으킨 서명숙(사진) ㈔제주올레 이사장이 7일 별세했다. 향년 68세.
제주 서귀포 출신인 고인은 고려대 교육학과를 졸업하고 1989년 시사저널 창간 멤버로 입사, 편집장을 지냈다. 2005∼2006년 오마이뉴스 편집국장으로 일했다. 스페인 산티아고 순례길에서 영감을 얻어 2007년 제주에 제주올레 1코스를 열었다.
2022년 27번째 코스인 18-2코스를 개장하며 437㎞ 길이의 제주올레 27개 코스를 완성했다. 지역 주민과 함께 옛길을 살려낸 공로를 인정받아 2013년 ‘아쇼카 펠로우’에 선정됐다. 2017년 국민훈장 동백장을 받았다.
빈소는 서귀포의료원 장례식장에 마련됐다. 영결식은 10일 오전 9시 제주올레 6코스 서복공원 잔디광장에서 진행된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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