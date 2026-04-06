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[포토] 시장 찾아 경기지사 후보와 셀카

입력:2026-04-06 23:13
수정:2026-04-06 23:16
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정청래 더불어민주당 대표가 6일 한준호·추미애·김동연(기호순) 민주당 경기도지사 경선 후보와 함께 경기 수원 못골종합시장을 방문해 상인들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

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