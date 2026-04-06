시사 전체기사 [포토] 시장 찾아 경기지사 후보와 셀카 입력:2026-04-06 23:13 수정:2026-04-06 23:16 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정청래 더불어민주당 대표가 6일 한준호·추미애·김동연(기호순) 민주당 경기도지사 경선 후보와 함께 경기 수원 못골종합시장을 방문해 상인들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 “다주택자 양도세 중과유예, 5월9일 신청까지 허용하자” 2 선거 두달 사분오열… 답 없는 국힘 3 “김주애의 탱크 조종, 김정은의 후계자 시절 오마주한 것” 4 [속보] 김여정, 무인기 유감 李대통령에 “국가수반이 솔직하고 대범하다 평가” 5 이진숙 ‘재보선 러브콜’ 날린 張 “국회에 더 필요” 해당분야별 기사 더보기 1 환율 잡아야 하는데… 신현송 후보자 금융자산 93%가 외화 2 [속보] 가업상속공제 대상 대폭 줄인다…“빵 안 굽는 베이커리카페 배제” 3 한화, 탄약 강자 풍산 품나… 실현시 K-방산 지각변동 4 ‘K-라드큐브’ 교신 실패했지만… 아르테미스 협력은 지속 5 ‘80억 부자’ 차기 한은 총재의 똑소리 나는 재테크 비법 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 집 불지른 조현병 딸, 병원들 “못받아”… 고위험군 3일 응급입원제 ‘유명무실’ 2 “육아 위해 출퇴근 허용해달라” 대체복무요원 소송 결과 3 ‘헌팅 성지’ 된 교보문고…주말 4시 재테크 코너가 명당? 4 매 맞는 딸 지키려 함께 살던 장모…‘캐리어 시신’ 사건 전말 5 ‘후진 기어’ 놓고 내린 차량에 치인 보행자 숨져…운전자 입건 해당분야별 기사 더보기 1 “하나님은 선하시다” 이란에서 구출된 美 장교, 급박한 메시지…트럼프 “부활절의 기적” 2 [속보] “미국·이란, 휴전 후 종전 2단계 중재안 수령” 3 美·이란 36시간 ‘승무원 수색전’… 정보자산 총동원 미국이 빨랐다 4 “트럼프 머물던 백악관 인근서 총격”… 비밀경호국 조사중 5 트럼프, 이란 협상 데드라인 한국 시간 8일 오전으로 재연장 해당분야별 기사 더보기 1 골 빼고 다했다…손흥민, 생애 첫 4도움 폭발 2 ‘우승 감독’ 이영택 “형편 없는 감독…선수들에게 고마워” 3 일본판 ‘스토브리그’ 역수입… K드라마 새 트렌드 4 가방부터 인형 키링, 운동화까지… 이게 K팝 앨범이라고? 5 BTS 또 신기록…한국 가수 최초 ‘빌보드 200’ 2주 연속 1위 해당분야별 기사 더보기 1 예술의전당 사장에 장한나…첫 여성 및 최연소 수장 2 발리에서 무슨 일이…토막살인·성폭행에 공지 낸 대사관 3 300년 시간이 피워내는 봄 향기… 사유원, ‘모과&정향 축제’ 10일 개막 4 [오늘 뭐 먹지] 막 씻어낸 초록빛… 씹으면 아삭아삭, 겨울을 건너온 향기 5 늙은 어머니와 아들의 먹먹한 그리움 그린 무용극 ‘귀향’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 화단·우편함·등산로, 어디로든 던진다… 잡혀도 대부분 집유 [단독] 노동부 “배달앱 알고리즘, 산재 위험 키워”… 연구서 첫 확인 中서 또 무차별 흉기 난동…“6명 숨지고 10명 부상” “이란 전쟁에 美 1년치 임금인상분 날아갈 판” ‘헌팅 성지’ 된 교보문고…주말 4시 재테크 코너가 명당? 환율 잡아야 하는데… 신현송 후보자 금융자산 93%가 외화 이 대통령의 ‘깐부’, 소강석 목사 “그저 친구 위해 기도할 뿐” ‘80억 부자’ 차기 한은 총재의 똑소리 나는 재테크 비법 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요