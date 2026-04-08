[이도경의 에듀 서치] 고교학점제의 배신… ‘선택의 격차’가 ‘기회의 격차’되나

국민일보DB

'학교가 학생에 맞춘다' 는 학점제

서울 대형 고교 선택 과목은 31개

강원 소형 고교는 12개에 불과해

두 학교 학생부 다를 수밖에 없어

현 고2, 대입 때 공정 경쟁 어려워

