호르무즈 공백 2%도 못 채운 OPEC+ 증산
전문가 “시장 영향 없는 생색내기”
석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 협의체인 OPEC+ 소속 8개국이 다음 달 원유 생산량을 하루 20만6000배럴 늘리기로 했다. 석 달 연속 증산이지만 호르무즈 해협 봉쇄로 발생한 하루 약 1200만 배럴 규모의 공급 공백과 비교하면 2%에도 못 미치는 상징적 수준이다.
로이터통신은 5일(현지시간) OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC)가 8개국 에너지 장관 화상회의를 열고 이 같은 내용의 성명을 발표했다고 보도했다.
이번 증산 규모는 시장 기대치를 크게 밑돈다. 회의에 정통한 한 소식통은 로이터통신에 “호르무즈 해협 봉쇄로 인한 공급 중단 물량의 2%에도 못 미친다”고 지적했다. 국제에너지기구는 전쟁 이후 하루 1200만 배럴 이상의 원유 공급이 사실상 중단된 것으로 추산했다. 기존 전 세계 원유 공급량이 하루 1억 배럴 안팎이었던 점을 감안하면 전체 시장의 약 10% 이상이 단번에 차질을 빚은 셈이다.
전문가들은 이번 조치가 상징적 수준에 그칠 것으로 보고 있다. 컨설팅 업체 에너지애스펙츠는 “해협 봉쇄에 따른 공급 차질이 이어지는 한 이번 증산은 시장에 의미 있는 영향을 주기 어렵다”고 밝혔다. 호르헤 레온 리스타드 에너지 지정학 분석 책임자(전 OPEC 관리)도 “실제 시장에 유입되는 원유 물량에는 거의 변화가 없을 것”이라고 전망했다.
OPEC+는 이란을 포함한 22개 회원국으로 구성돼 있지만, 최근에는 사우디아라비아·러시아·이라크·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·카자흐스탄·알제리·오만 등 8개국만이 생산 정책 결정에 참여하고 있다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사