“미·이란 ‘휴전 후 종전 논의’ 2단계 중재안 접수”

로이터 “15~20일 이내 포괄 합의”

이란 “일시적인 휴전의 일환으로

호르무즈 재개방하지는 않을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 하루 더 연장한 가운데 양측이 구체적인 휴전안을 접수했다는 보도가 나왔다. 일단 호르무즈 해협을 열고 휴전에 들어간 후 종전을 논의하는 2단계 방식이다.



로이터통신은 6일(현지시간) 소식통을 인용해 파키스탄 육군참모총장 아심 무니르 원수가 미국 J D 밴스 부통령과 스티브 위트코프 특사, 아바스 아라그치 이란 외무장관과 접촉해 이 같은 안을 전달했다고 보도했다. 이어 해당 안은 즉각 휴전 후 15~20일 이내에 최종 확정될 포괄적 합의로 이어진다고 설명했다. 앞서 온라인 매체 악시오스도 45일간 휴전하는 동안 종전 협상을 완료하는 2단계 접근 방식을 양국에 제안했다고 전했다.



다만 로이터는 중재안에 담긴 사항들이 합의된 건 아니라고 했다. 이란 고위 관계자는 로이터에 “이란은 파키스탄의 제안을 수령했으며 현재 이를 검토 중”이라면서도 “이란은 결정을 내리는 데 있어 어떠한 시한이나 압박도 수용하지 않을 것”이라고 말했다. 일시적 휴전의 일환으로 호르무즈 해협을 재개방하지는 않겠다는 입장도 밝혔다.



앞서 트럼프 대통령은 5일 트루스소셜에 “미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 적었다. 별도의 설명은 없었지만 이란 발전소 등 민간 인프라 공습을 유예하고 협상 시한은 7일로 하루 연장하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 보인다. 트럼프는 이날 월스트리트저널 인터뷰에서도 협상 시한을 오는 7일 오후로 제시했다. 그는 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 말했다.



트럼프의 공격 유예는 이번까지 포함하면 모두 세 번이다. 트럼프는 지난달 21일 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 공격하겠다고 예고했다가 이틀 뒤인 23일 닷새 동안 공격을 유예한다고 발표한 바 있다. 이어 같은 달 26일에도 이란 발전소에 대한 공격을 6일 오후 8시까지 유예한다고 밝혔다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 하루 더 연장한 가운데 양측이 구체적인 휴전안을 접수했다는 보도가 나왔다. 일단 호르무즈 해협을 열고 휴전에 들어간 후 종전을 논의하는 2단계 방식이다.로이터통신은 6일(현지시간) 소식통을 인용해 파키스탄 육군참모총장 아심 무니르 원수가 미국 J D 밴스 부통령과 스티브 위트코프 특사, 아바스 아라그치 이란 외무장관과 접촉해 이 같은 안을 전달했다고 보도했다. 이어 해당 안은 즉각 휴전 후 15~20일 이내에 최종 확정될 포괄적 합의로 이어진다고 설명했다. 앞서 온라인 매체 악시오스도 45일간 휴전하는 동안 종전 협상을 완료하는 2단계 접근 방식을 양국에 제안했다고 전했다.다만 로이터는 중재안에 담긴 사항들이 합의된 건 아니라고 했다. 이란 고위 관계자는 로이터에 “이란은 파키스탄의 제안을 수령했으며 현재 이를 검토 중”이라면서도 “이란은 결정을 내리는 데 있어 어떠한 시한이나 압박도 수용하지 않을 것”이라고 말했다. 일시적 휴전의 일환으로 호르무즈 해협을 재개방하지는 않겠다는 입장도 밝혔다.앞서 트럼프 대통령은 5일 트루스소셜에 “미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 적었다. 별도의 설명은 없었지만 이란 발전소 등 민간 인프라 공습을 유예하고 협상 시한은 7일로 하루 연장하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 보인다. 트럼프는 이날 월스트리트저널 인터뷰에서도 협상 시한을 오는 7일 오후로 제시했다. 그는 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 말했다.트럼프의 공격 유예는 이번까지 포함하면 모두 세 번이다. 트럼프는 지난달 21일 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 공격하겠다고 예고했다가 이틀 뒤인 23일 닷새 동안 공격을 유예한다고 발표한 바 있다. 이어 같은 달 26일에도 이란 발전소에 대한 공격을 6일 오후 8시까지 유예한다고 밝혔다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지