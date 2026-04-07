입금 20분 후 빌라 전기함서 수거, 숙박시설 가서 흡입… 1시간도 안 걸렸다

박왕열이 퍼트린 ‘던지기’ 수법

유통 쉬워졌지만 추적 어려워져

총책·판매책·투약자 따로 움직여

지난달 25일 오전 경기도 의정부시 경기북부경찰청에서 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열이 압송되고 있다. 연합뉴스

“24시간 전국 좌표를 운영합니다.”



6일 텔레그램에서 마약류를 판매하는 한 채널 운영자가 올려놓은 소개 문구다. ‘좌표’란 판매책이 마약을 숨겨놓는 장소를 뜻한다. 해당 채널에는 구매한 약봉지나 카트리지를 찍은 사진과 함께 리뷰도 게시돼 있다. 구매자들은 “이렇게 퀄리티 좋은 게 첫술(필로폰을 가리키는 은어) 후 얼마 만인지 모르겠다” “(먹었더니) 시간 흐르는 걸 잊어버릴 정도”라는 후기를 내놨다.



판결문에 따르면 텔레그램을 통해 마약류를 구매하는 것부터 투약하기까지 말 그대로 ‘일사천리’로 이뤄졌다. A씨는 텔레그램에서 필로폰을 매수하기로 하고 2024년 5월 30일 오후 9시7분쯤 판매자 계좌로 30만원을 입금했다. 그로부터 20분 만에 서울 동대문구 한 빌라 계단 전기함에서 필로폰 0.5g을 수거했고, 같은 날 오후 9시47분쯤 인근 건물 객실 안에서 필로폰을 흡입했다. 입금부터 투약까지 1시간이 채 걸리지 않았다.



이를 위해서는 제때 마약을 던지는 전달책 역할도 필요하다. B씨는 지난해 3~4월 온라인에서 고수익 아르바이트를 찾던 중 마약류를 은밀한 장소에 숨기면 대가를 지급하겠다는 제안을 받았다. 이에 서울 성동구 한 건물에 설치된 전기 콘센트 주변에 케타민을 숨기고 좌표 정보를 판매책에게 전달했다. 그는 서울 서초구 한 공원에서도 케타민이 잘 숨겨져 있는지 사진을 촬영해 판매책에게 전달했다.



이같이 비대면·점조직 형태로 마약을 거래하면 총책을 검거하기 어렵다. 김정규 호남대 경찰행정학과 교수는 “총책과 판매책, 투약자가 따로 움직이다 보니 한정된 수사 인력으로는 체포가 어려운 구조”라고 말했다. 거래 수단이 주로 암호화폐인 점도 마약사범 추적을 까다롭게 한다. 한 경찰 관계자는 “최근 판매책들은 계좌이체가 아닌 가상자산으로 대금을 받고, 그 과정에서 돈세탁도 이뤄진다”고 설명했다.



게다가 총책은 주로 해외에서 마약 제조·유통을 하고 있어 범죄인 인도를 위해선 국제공조가 필수적이다. 지난달 25일 필리핀에 수감 중이었던 박왕열을 국내로 임시 인도받은 게 대표적 사례다.



경찰은 박씨가 국내에 마약 던지기 수법을 본격적으로 활용한 장본인이라고 본다. 지난 3일 경기북부경찰청 관계자는 박씨를 구속 송치하면서 “이전에도 (던지기와) 유사한 판매 형태는 있었으나 박씨는 이를 본격적으로 활용해 대규모로 확산시킨 인물”이라고 밝혔다. 과거 마약 던지기는 마약사범들이 형량을 줄이기 위해 제3자에게 일부러 마약을 보낸 뒤 신고·제보하는 행태를 의미했다. 그러나 2015년쯤부터 마약류를 특정 장소에 숨겨두면 구매자가 찾아가는 수법이 등장하면서 이를 뜻하는 표현으로 바뀌었다.



이처럼 마약 거래 수법이 빠르게 진화하면서 위장 수사 도입이 시급하다는 목소리가 나온다. 위장 수사란 경찰이 신분을 감추고 일반인으로 가장해 증거를 수집하고 피의자를 검거하는 수사 기법이다. 마약범죄에 대해 신분 비공개 수사 및 위장 수사가 가능하도록 하는 마약류관리법 개정안이 최근 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의를 앞두고 있다. 마약 수사 경험이 많은 한 경찰은 “위장 수사가 가능해지면 경찰이 텔레그램방에 잠입하거나 ‘드라퍼(전달책)’로 위장해 총책과 접촉함으로써 검거 가능성을 높일 수 있을 것”이라고 말했다.



조민아 김다연 기자



GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 1 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “24시간 전국 좌표를 운영합니다.”6일 텔레그램에서 마약류를 판매하는 한 채널 운영자가 올려놓은 소개 문구다. ‘좌표’란 판매책이 마약을 숨겨놓는 장소를 뜻한다. 해당 채널에는 구매한 약봉지나 카트리지를 찍은 사진과 함께 리뷰도 게시돼 있다. 구매자들은 “이렇게 퀄리티 좋은 게 첫술(필로폰을 가리키는 은어) 후 얼마 만인지 모르겠다” “(먹었더니) 시간 흐르는 걸 잊어버릴 정도”라는 후기를 내놨다.판결문에 따르면 텔레그램을 통해 마약류를 구매하는 것부터 투약하기까지 말 그대로 ‘일사천리’로 이뤄졌다. A씨는 텔레그램에서 필로폰을 매수하기로 하고 2024년 5월 30일 오후 9시7분쯤 판매자 계좌로 30만원을 입금했다. 그로부터 20분 만에 서울 동대문구 한 빌라 계단 전기함에서 필로폰 0.5g을 수거했고, 같은 날 오후 9시47분쯤 인근 건물 객실 안에서 필로폰을 흡입했다. 입금부터 투약까지 1시간이 채 걸리지 않았다.이를 위해서는 제때 마약을 던지는 전달책 역할도 필요하다. B씨는 지난해 3~4월 온라인에서 고수익 아르바이트를 찾던 중 마약류를 은밀한 장소에 숨기면 대가를 지급하겠다는 제안을 받았다. 이에 서울 성동구 한 건물에 설치된 전기 콘센트 주변에 케타민을 숨기고 좌표 정보를 판매책에게 전달했다. 그는 서울 서초구 한 공원에서도 케타민이 잘 숨겨져 있는지 사진을 촬영해 판매책에게 전달했다.이같이 비대면·점조직 형태로 마약을 거래하면 총책을 검거하기 어렵다. 김정규 호남대 경찰행정학과 교수는 “총책과 판매책, 투약자가 따로 움직이다 보니 한정된 수사 인력으로는 체포가 어려운 구조”라고 말했다. 거래 수단이 주로 암호화폐인 점도 마약사범 추적을 까다롭게 한다. 한 경찰 관계자는 “최근 판매책들은 계좌이체가 아닌 가상자산으로 대금을 받고, 그 과정에서 돈세탁도 이뤄진다”고 설명했다.게다가 총책은 주로 해외에서 마약 제조·유통을 하고 있어 범죄인 인도를 위해선 국제공조가 필수적이다. 지난달 25일 필리핀에 수감 중이었던 박왕열을 국내로 임시 인도받은 게 대표적 사례다.경찰은 박씨가 국내에 마약 던지기 수법을 본격적으로 활용한 장본인이라고 본다. 지난 3일 경기북부경찰청 관계자는 박씨를 구속 송치하면서 “이전에도 (던지기와) 유사한 판매 형태는 있었으나 박씨는 이를 본격적으로 활용해 대규모로 확산시킨 인물”이라고 밝혔다. 과거 마약 던지기는 마약사범들이 형량을 줄이기 위해 제3자에게 일부러 마약을 보낸 뒤 신고·제보하는 행태를 의미했다. 그러나 2015년쯤부터 마약류를 특정 장소에 숨겨두면 구매자가 찾아가는 수법이 등장하면서 이를 뜻하는 표현으로 바뀌었다.이처럼 마약 거래 수법이 빠르게 진화하면서 위장 수사 도입이 시급하다는 목소리가 나온다. 위장 수사란 경찰이 신분을 감추고 일반인으로 가장해 증거를 수집하고 피의자를 검거하는 수사 기법이다. 마약범죄에 대해 신분 비공개 수사 및 위장 수사가 가능하도록 하는 마약류관리법 개정안이 최근 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의를 앞두고 있다. 마약 수사 경험이 많은 한 경찰은 “위장 수사가 가능해지면 경찰이 텔레그램방에 잠입하거나 ‘드라퍼(전달책)’로 위장해 총책과 접촉함으로써 검거 가능성을 높일 수 있을 것”이라고 말했다.조민아 김다연 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지