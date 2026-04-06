2차 특검 “尹 대통령실, 대북송금 수사 개입 시도 확인”
李대통령 공소취소 논란엔 선그어
법무부, 사건 수사 박상용 직무정지
金, ‘관저 이전’ 추가 명품 수수 정황
2차 종합특검이 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 윤석열정부 당시 대통령실이 개입을 시도한 정황을 포착, 수사를 확대할 전망이다. 특검은 이를 ‘초대형 국정농단 의심 사건’으로 규정했다. 검찰에서 대북송금 사건 조작기소 의혹을 이첩받은 특검은 ‘이재명 대통령 관련 사건 공소취소 목적의 사건 이첩’이라는 일각의 지적은 강하게 부인했다.
권영빈 특검보는 6일 브리핑에서 “지난달 초순경 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 윤석열정부 대통령실의 개입 시도를 확인했다”며 “이에 따라 지난달 하순 서울고검 인권침해 점검 태스크포스(TF)에 사건 이첩을 요청한 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “국가권력에 의한 초대형 국정농단 의심 사건이라고 보고 있다”며 “특검은 현재 진행 중인 검찰의 ‘조작 기소 국정조사’ 관련 사건 모두가 아닌 윤 전 대통령에 대한 보고의 단서가 확인된 경우에 한해 수사대상 여부를 판단하고 있다”고 덧붙였다.
앞서 특검은 대북송금 사건이 특검법 2조 1항 13호에 해당한다고 판단, 서울고검에서 사건을 넘겨받았다. 이 조항은 윤 전 대통령과 김건희 여사가 본인 또는 타인의 사건 관련 수사 상황을 보고받고 수사·공소제기 절차에 개입한 범죄 혐의 사건을 수사대상으로 본다.
특검은 대북송금 사건 이첩과 이 대통령 관련 사건에 대한 공소취소 가능성을 연결 짓는 일각의 의혹 제기에는 선을 그었다. 특검 관계자는 “특검은 수사하는 기관이고 공소취소는 공소 제기한 검사가 고려하는 것”이라며 “공소 제기하지 않은 상황에서 취소를 검토할 이유가 없다”고 일축했다. 특검 내부는 더불어민주당이 주도하는 ‘윤석열정권 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’ 과정에서 불거진 형량거래 의혹 자체보다는 윤석열정부 대통령실의 수사 관여 의혹에 집중하겠다는 기류인 것으로 전해졌다.
다만 법조계에서는 어떤 형태로든 관련 수사가 진행될 것이란 시각이 지배적이다. 형량거래 의혹은 대북송금 수사 과정의 위법성 여부와 직결되는 것으로, 공소취소 논란의 배경이 된 지점이다. 이는 전용기 민주당 의원이 국정조사에서 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인 서민석 변호사 간 2023년 6월 19일자 통화 녹취를 공개하면서 본격화됐다.
서 변호사는 이날 녹취를 제출하기 위해 서울고검 TF에 출석하면서 “사건의 본질은 검사가 피의자와 그 변호인에게 때로는 압박하는 방법으로, 때로는 회유하는 방법으로 그들의 계획에 맞춰 설계된 거짓 진술을 이끌어내려 했다는 것”이라고 주장했다. 앞서 공개된 녹취에는 “이재명씨가 완전히 주범이 되고 이 사람(이 전 부지사)이 종범이 되는 식의 자백이 있어야” 등 박 검사 발언이 등장한다.
그러나 박 검사는 통화에서 특검 브리핑에 대해 “수사하는 일선에서 (윤석열정부 대통령실로부터) 대북송금 수사에 대해 받은 게 하나도 없다”며 “나중에는 특검 수사가 직권남용인 것으로 명백히 밝혀질 것”이라고 말했다. 그는 앞서 문제의 녹취에 대해서는 이 전 부지사 측이 먼저 ‘종범 의율’을 제안했고 이를 거절하는 과정에서 나온 발언이라고 반박했다. 법무부는 이날 대북송금 사건 수사과정에서의 직무상 의무 위반, 수사 공정성 의심 언행 등을 사유로 박 검사를 직무정지시켰다.
한편 특검은 대통령실 관저 이전 의혹과 관련해 “김 여사가 명품을 추가로 수수한 정황을 확인했다”며 관련 업체 대표의 주거지와 사무실 등을 압수수색했다고 밝혔다.
구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
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