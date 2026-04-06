특검, 尹 ‘체포방해’ 항소심도 징역 10년 구형
“초범 고려한 1심, 국민감정과 배치”
내란전담재판부 1호 사건 마무리
내란 특검이 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 항소심에서 1심과 같은 징역 10년을 구형했다. ‘체포방해’ 사건은 서울고법 내란전담재판부 1호 사건으로, 전담재판부가 변론을 종결하는 첫 사례가 됐다.
특검은 서울고법 형사1부(재판장 윤성식) 심리로 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건 결심공판에서 이같이 구형했다. 특검은 “국가 최고책임자가 헌정질서를 파괴하고 공권력을 사유화한 것으로 죄질이 불량하다”며 “대통령으로서 헌법을 수호해야 함에도 범행을 부인하며 수사 및 재판에 비협조적 태도로 일관하는 등 전혀 반성하지 않는 태도를 보였다”고 밝혔다.
이어 “이 사건 1심 판결 이후에라도 국민과 피고인의 범죄에 가담해 고통받는 공무원들에게 진심 어린 사죄와 반성을 할 기회가 있었음에도 납득하기 어려운 변명으로 일관하면서 자신의 억울함만을 호소하고 있다”고 지적했다. 특검은 1심 법원이 윤 전 대통령이 초범이라는 점을 유리한 양형 사유로 반영한 것은 국민 법감정과 동떨어진 판결이라고도 했다.
윤 전 대통령 측은 1심과 같이 모든 혐의를 부인했다. 윤 전 대통령 변호인은 공수처가 영장에 기재되지 않은 장소에 대해 위법한 수색을 진행했다고 주장했다. 윤 전 대통령도 직접 발언 기회를 얻어 박종준 전 경호처장이 공수처에 수색 중지 확인서를 건넸다는 취지로 말했다. 공수처가 더 이상 수색해서는 안 되는 상황에서 수색을 했다는 것이다.
윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령경호처 공무원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행 시도를 방해한 혐의(특수공무집행방해)와 계엄 선포 당시 일부 국무위원만 소집해 국무회의를 열어 심의권을 침해한 혐의(직권남용), 계엄 해제 뒤 사후 계엄선포문을 허위로 만들고 폐기한 혐의(허위공문서 작성·대통령기록물법 위반 등) 등으로 재판에 넘겨졌다. 앞서 1심 재판부는 주요 혐의를 모두 유죄로 인정하며 징역 5년을 선고했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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