7일 아침 최저 영하1도 ‘꽃샘추위’

차가운 북서풍탓 체감온도 더 낮아

일교차 15도 넘어… 건강 관리 유의

전국 곳곳에 봄비가 내린 6일 서울 영등포구 여의도 봄꽃축제를 찾은 시민들이 우산을 쓰고 길을 걷고 있다. 기상청은 북서쪽 찬 공기의 영향으로 7~8일 꽃샘추위가 있어질 것으로 예보했다. 권현구 기자

북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 7일 아침 출근길 꽃샘추위가 찾아올 전망이다. 이번 추위는 8일까지 이어질 것으로 관측된다.



6일 기상청에 따르면 7일 서울 아침 최저기온은 3도, 낮 최고기온은 13도로 예보됐다. 최저기온은 6일(9.5도)보다 6.5도 뚝 떨어지고 평년(6.2도)보다 3도 이상 낮다. 차가운 북서풍이 불면서 체감 온도는 이보다 더 낮을 것으로 예상된다.



전국 아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 11~15도로 이맘때 평년과 비슷하거나 다소 낮은 쌀쌀한 날씨가 예상된다. 일교차도 15도 이상으로 커져 건강관리에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.



8일 서울 아침 최저기온은 3도, 낮 최고기온은 16도로 예보됐다. 낮부터 점차 기온이 오르면서 평년 수준을 회복할 것으로 예상된다.



9일에는 중국 중부 지방에서 서해상으로 이동하는 저기압의 영향으로 전국에 봄비가 내리겠다. 비는 새벽부터 제주도와 전남권을 시작으로 오전 중 전국으로 확대될 예정이다. 예상 강수량은 서울과 인천·경기 5㎜ 안팎, 강원 내륙과 산지는 5~10㎜, 강원 동해안은 5㎜ 미만이다. 광주와 전남·전북은 5~20㎜, 경상권에는 5~30㎜의 비가 내리겠다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 7일 아침 출근길 꽃샘추위가 찾아올 전망이다. 이번 추위는 8일까지 이어질 것으로 관측된다.6일 기상청에 따르면 7일 서울 아침 최저기온은 3도, 낮 최고기온은 13도로 예보됐다. 최저기온은 6일(9.5도)보다 6.5도 뚝 떨어지고 평년(6.2도)보다 3도 이상 낮다. 차가운 북서풍이 불면서 체감 온도는 이보다 더 낮을 것으로 예상된다.전국 아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 11~15도로 이맘때 평년과 비슷하거나 다소 낮은 쌀쌀한 날씨가 예상된다. 일교차도 15도 이상으로 커져 건강관리에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.8일 서울 아침 최저기온은 3도, 낮 최고기온은 16도로 예보됐다. 낮부터 점차 기온이 오르면서 평년 수준을 회복할 것으로 예상된다.9일에는 중국 중부 지방에서 서해상으로 이동하는 저기압의 영향으로 전국에 봄비가 내리겠다. 비는 새벽부터 제주도와 전남권을 시작으로 오전 중 전국으로 확대될 예정이다. 예상 강수량은 서울과 인천·경기 5㎜ 안팎, 강원 내륙과 산지는 5~10㎜, 강원 동해안은 5㎜ 미만이다. 광주와 전남·전북은 5~20㎜, 경상권에는 5~30㎜의 비가 내리겠다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지