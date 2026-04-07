경찰, ‘보복대행’ 23명 검거… 윗선·의뢰자 수사 확대
경기남부 지역 15건 실행자 입건
“n번방 사건과 유사한 범행 구조”
보복 대행 의뢰자 형사처벌 검토
돈을 받고 남의 집에 찾아가 오물을 투척하거나 페인트칠을 하는 등 ‘보복 대행’ 혐의 피의자 23명이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 여러 지역에서 발생한 보복 대행 범죄 사건의 ‘윗선’뿐 아니라 사적 보복을 의뢰한 사람까지 추적한다는 방침이다.
경기 남부 지역에서 현재까지 파악된 보복 대행 범죄는 모두 15건이다. 경기남부경찰청은 이 중 5건에 연루된 5명을 구속하는 등 9명을 검찰에 넘겼다고 6일 밝혔다. 3건과 관련된 4명은 검거해 다른 경찰서로 보냈다. 7건의 피의자 10명 중 5명도 검거했으며 나머지 5명은 교도소나 소년원에 수감 중인 것으로 확인했다. 경찰은 15건의 실행자 전원이 사실상 검거된 상태라고 설명했다.
경기 지역 보복 대행 범죄는 평택과 수원에서 각각 3건 발생했다. 화성과 안산에서도 각각 2건 나타났다. 의왕·시흥·군포·과천·광명에서도 1건씩 발생했다. 이 가운데 첫 사건은 지난해 12월 평택에서 발생한 것으로 파악됐다.
경기남부경찰청은 윗선 수사에 대해선 광역수사단이 전담하도록 했다. 경기남부청 광역수사단은 현재 보복 대행업체 한 곳을 특정해 운영자와 대행 범죄를 사주한 이들을 쫓고 있다.
경찰은 보복 대행 의뢰자에게도 범죄단체조직 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있다. 의뢰자도 공범이나 교사범이 될 수 있는 만큼 현재 검거한 일당에게 적용한 범죄단체조직 혐의를 의뢰자에게도 적용할 수 있다는 것이다. 박정보 서울경찰청장은 정례 기자간담회에서 “운영자와 공범, 정보제공책, 실행자 등 (보복 대행 조직과 관련된) 4명을 구속 송치했다”며 “앞으로 의뢰자에 대한 수사가 필요할 것”이라고 말했다.
경찰은 보복 대행 범행 구조가 2020년 성 착취물 제작·유포 사건인 ‘n번방’ 사건과 유사하다고 분석했다. 익명성에 기반한 역할 분담, 텔레그램 활용, 개인정보 탈취, 협박을 통한 범행 실행 방식 등에서 공통점이 있다는 것이다. n번방 주범 조주빈은 사회복무요원(공익근무요원)에게 불법 조회한 개인정보를 넘겨받았다.
서울 양천경찰서는 전담팀을 꾸려 수사 중이다. 전담팀에는 서울경찰청 사이버수사대 전문가 2명이 배치됐다. 경기남부청 광역수사단은 양천경찰서에서 검거한 일당이 경기 남부 지역 사건과 연관돼 있는지 공조 수사를 통해 확인할 예정이다. 박 청장은 “이미 박사방(n번방) 사건 등을 해결하며 관련 경험을 충분히 쌓았다”며 “텔레그램 측의 협조가 없더라도 의뢰자 등 윗선을 잡을 수사 기법은 충분히 있다”고 말했다.
수원=강희청 기자, 임송수 기자 kanghc@kmib.co.kr
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