K9과 155㎜ 포탄 ‘패키지 수출’ 될까… 한화, 풍산 인수 추진

한화에어로, 풍산 탄약사업 입찰 참가

성공시 포·탄 묶는 수직계열화 구축

2024년 9월 5일 인천 옹진군 대연평도에서 사격훈련 중인 K-9 자주포. 연합뉴스

한화그룹이 국내 탄약 제조 강자인 풍산 탄약사업부 인수를 추진한다. 지상 체계의 마지막 퍼즐인 ‘탄약’ 사업 인수를 통해 ‘포’와 ‘탄’을 하나로 묶는 수직 계열화를 완성하겠다는 구상인 것으로 보인다.



6일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 최근 풍산 탄약사업부 매각을 위한 비공개 입찰에 참여해 최종 제안서를 제출한 것으로 알려졌다. 한화에어로스페이스는 이날 공시를 통해 “방산 경쟁력 강화 및 기업 가치 제고를 위해 풍산의 탄약사업 부문을 포함한 다양한 사업 기회를 검토하고 있으나 현재까지 구체적인 사항은 확정된 바는 없다”고 밝혔다. 입찰에는 한화에어로스페이스 한 곳만 참여한 것으로 전해졌다.



풍산은 5.56㎜ 소구경탄부터 155㎜ 곡사포탄까지 우리 군이 사용하는 대부분의 탄약을 생산하는 종합 탄약 기업이다. 제품 개발과 설계, 제조, 검품, 출하까지 전 과정을 연결한 생산 체계를 갖춘 것이 특징이다. 풍산이 주력인 방산 사업 매각에 나선 배경에는 승계 문제가 자리한다는 분석이 지배적이다. 류진 풍산그룹 회장의 장남 로이스 류(한국명 류성곤)는 미국 시민권자로, 현행법상 방산업체 경영권은 사실상 한국 국적 보유자만 가질 수 있다. 2세 경영 승계가 어려운 상황이다. 풍산 탄약사업부의 매각가는 경영권 프리미엄 등을 포함해 1조5000억원 이상일 것으로 업계는 추산한다.



한화가 풍산 탄약사업부를 인수한다면 포탄부터 자주포를 아우르는 통합 제조 역량을 확보하게 된다. 한화에어로스페이스는 그간 K9 자주포와 천무 등 세계 최고 수준의 지상 무기 체계를 수출하는 등 K-방산의 대표 주자 지위를 굳혔지만, 무기에 들어가는 탄약은 외부 조달에 의존해 왔다.



업계에서는 이번 인수의 핵심 시너지를 ‘패키지 수출’로 본다. K9 자주포와 155㎜ 포탄을 한데 묶은 패키지 형태의 수출 제안이 가능해진다면 단순히 품목을 늘리는 것을 넘어 가격 경쟁력 제고와 납기 단축이라는 효과도 불러올 수 있다는 것이다. 또 수직 계열화를 통한 효율성 증대로 글로벌 수주전에서 유리한 고지를 선점할 수 있을 전망이다.



한화에어로스페이스가 추진 중인 미국 현지 생산 체계 구축에도 긍정적 영향을 줄 수 있다. 한화는 최근 약 13억 달러(약 1조9000억 원)를 투입, 미 아칸소주에 탄약 공장을 짓겠다는 계획을 발표했다. 풍산의 탄약 생산 노하우가 이식되면 아칸소 공장은 K9용 155㎜ 포탄 등 다양한 종류의 탄약을 현지 제조해 미 육군에 바로 공급하는 ‘전략적 허브’가 될 수 있다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한화그룹이 국내 탄약 제조 강자인 풍산 탄약사업부 인수를 추진한다. 지상 체계의 마지막 퍼즐인 ‘탄약’ 사업 인수를 통해 ‘포’와 ‘탄’을 하나로 묶는 수직 계열화를 완성하겠다는 구상인 것으로 보인다.6일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 최근 풍산 탄약사업부 매각을 위한 비공개 입찰에 참여해 최종 제안서를 제출한 것으로 알려졌다. 한화에어로스페이스는 이날 공시를 통해 “방산 경쟁력 강화 및 기업 가치 제고를 위해 풍산의 탄약사업 부문을 포함한 다양한 사업 기회를 검토하고 있으나 현재까지 구체적인 사항은 확정된 바는 없다”고 밝혔다. 입찰에는 한화에어로스페이스 한 곳만 참여한 것으로 전해졌다.풍산은 5.56㎜ 소구경탄부터 155㎜ 곡사포탄까지 우리 군이 사용하는 대부분의 탄약을 생산하는 종합 탄약 기업이다. 제품 개발과 설계, 제조, 검품, 출하까지 전 과정을 연결한 생산 체계를 갖춘 것이 특징이다. 풍산이 주력인 방산 사업 매각에 나선 배경에는 승계 문제가 자리한다는 분석이 지배적이다. 류진 풍산그룹 회장의 장남 로이스 류(한국명 류성곤)는 미국 시민권자로, 현행법상 방산업체 경영권은 사실상 한국 국적 보유자만 가질 수 있다. 2세 경영 승계가 어려운 상황이다. 풍산 탄약사업부의 매각가는 경영권 프리미엄 등을 포함해 1조5000억원 이상일 것으로 업계는 추산한다.한화가 풍산 탄약사업부를 인수한다면 포탄부터 자주포를 아우르는 통합 제조 역량을 확보하게 된다. 한화에어로스페이스는 그간 K9 자주포와 천무 등 세계 최고 수준의 지상 무기 체계를 수출하는 등 K-방산의 대표 주자 지위를 굳혔지만, 무기에 들어가는 탄약은 외부 조달에 의존해 왔다.업계에서는 이번 인수의 핵심 시너지를 ‘패키지 수출’로 본다. K9 자주포와 155㎜ 포탄을 한데 묶은 패키지 형태의 수출 제안이 가능해진다면 단순히 품목을 늘리는 것을 넘어 가격 경쟁력 제고와 납기 단축이라는 효과도 불러올 수 있다는 것이다. 또 수직 계열화를 통한 효율성 증대로 글로벌 수주전에서 유리한 고지를 선점할 수 있을 전망이다.한화에어로스페이스가 추진 중인 미국 현지 생산 체계 구축에도 긍정적 영향을 줄 수 있다. 한화는 최근 약 13억 달러(약 1조9000억 원)를 투입, 미 아칸소주에 탄약 공장을 짓겠다는 계획을 발표했다. 풍산의 탄약 생산 노하우가 이식되면 아칸소 공장은 K9용 155㎜ 포탄 등 다양한 종류의 탄약을 현지 제조해 미 육군에 바로 공급하는 ‘전략적 허브’가 될 수 있다.허경구 기자 nine@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지