與野 하나같이 정원오만 때린다

국힘, 칸쿤 이어 굿당 의혹 제기

與 주자도 시종일관 鄭에 화력

박주민 “왜곡된 지지율로 홍보”

뉴시스

여야에서 정원오(사진) 더불어민주당 서울시장 예비후보에 대한 융단폭격이 이뤄지고 있다. 국민의힘은 정 후보의 칸쿤 출장 논란에 이어 ‘굿당 후원’ 의혹을 제기했고, 민주당 박주민 서울시장 예비후보는 정 후보의 여론조사 홍보물이 공직선거법에 저촉될 가능성이 있다고 비판했다.



윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 6일 페이스북에 “정 후보는 구청장 시절 무속인을 문화재로 홍보하고, 주민 팔을 비틀어 굿당을 짓게 했다”며 “그 사람의 사위는 성동 지역 언론사 국장이고, 그 언론사는 성동구로부터 막대한 광고비를 받았다”고 주장했다.



앞서 한 언론은 정 후보가 구청장 시절 특정 재개발 조합에 48억원 규모의 굿당(아기씨당) 신축을 기부채납하라고 설계한 뒤, 정작 건물 완공 후에는 인수를 거부하고 있다고 보도했다. 윤 후보는 “재개발 인허가를 위해 아파트 앞마당에 무당 굿당을 만들어야 했던 주민들은 이젠 아파트 등기가 안 나고 있는 기막힌 상황”이라고 지적했다. 이에 대해 성동구는 “인허가 조건 강제, 준공 지연 주장 모두 사실이 아니다”며 “현재 부분준공인가로 아파트 입주는 모두 완료된 상태”라고 설명했다.



민주당 내에서도 정 후보만 정조준한 공세가 이어지고 있다. 박 후보는 이날 정 후보의 홍보물 속 여론조사 결과가 공식 지지율이 아니라고 지적했다. 박 후보는 “홍보물 상단의 수치들은 ‘모름’이나 ‘무응답’ 층을 임의로 제외하고 후보자 간 비율만 다시 계산한 수치”라며 “마치 본인의 실제 지지율인 것처럼 유포했다. 명백한 공직선거법 위반”이라고 말했다. 이에 정 후보는 “선거법이 금지하고 있는 허위, 왜곡은 없고 백분율 재환산이 활용된 것일 뿐”이라고 반박했다. 같은 당 전현희 후보도 라디오 인터뷰에서 정 후보가 자신이 중도 확장성이 높다고 강조한 점을 지적하며 “(제가) 강남에서 당선된 유일한 (민주당) 후보”라고 강조했다.



국민의힘은 정 후보에 대한 민주당 내부 공격에 반색하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 “민주당 내 경선에서 (정 후보가) 여론조사를 왜곡했다는 지적까지 나왔다”며 “민주당은 (칸쿤 의혹) 진실을 파헤친 우리 당 김재섭 의원을 국회 윤리위에 제소하겠다고 하는데, 박주민 의원도 함께 제소해야 할 것”이라고 말했다. 국민의힘 한 지도부 관계자는 “요즘 언론에 나오는 상당수 내용이 민주당 후보에 관한 문제”라며 “이런 논란이 계속되면 지지율이 우리 쪽으로 움직일 수 있다고 본다”고 말했다.



최수진 천양우 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 여야에서 정원오(사진) 더불어민주당 서울시장 예비후보에 대한 융단폭격이 이뤄지고 있다. 국민의힘은 정 후보의 칸쿤 출장 논란에 이어 ‘굿당 후원’ 의혹을 제기했고, 민주당 박주민 서울시장 예비후보는 정 후보의 여론조사 홍보물이 공직선거법에 저촉될 가능성이 있다고 비판했다.윤희숙 국민의힘 서울시장 예비후보는 6일 페이스북에 “정 후보는 구청장 시절 무속인을 문화재로 홍보하고, 주민 팔을 비틀어 굿당을 짓게 했다”며 “그 사람의 사위는 성동 지역 언론사 국장이고, 그 언론사는 성동구로부터 막대한 광고비를 받았다”고 주장했다.앞서 한 언론은 정 후보가 구청장 시절 특정 재개발 조합에 48억원 규모의 굿당(아기씨당) 신축을 기부채납하라고 설계한 뒤, 정작 건물 완공 후에는 인수를 거부하고 있다고 보도했다. 윤 후보는 “재개발 인허가를 위해 아파트 앞마당에 무당 굿당을 만들어야 했던 주민들은 이젠 아파트 등기가 안 나고 있는 기막힌 상황”이라고 지적했다. 이에 대해 성동구는 “인허가 조건 강제, 준공 지연 주장 모두 사실이 아니다”며 “현재 부분준공인가로 아파트 입주는 모두 완료된 상태”라고 설명했다.민주당 내에서도 정 후보만 정조준한 공세가 이어지고 있다. 박 후보는 이날 정 후보의 홍보물 속 여론조사 결과가 공식 지지율이 아니라고 지적했다. 박 후보는 “홍보물 상단의 수치들은 ‘모름’이나 ‘무응답’ 층을 임의로 제외하고 후보자 간 비율만 다시 계산한 수치”라며 “마치 본인의 실제 지지율인 것처럼 유포했다. 명백한 공직선거법 위반”이라고 말했다. 이에 정 후보는 “선거법이 금지하고 있는 허위, 왜곡은 없고 백분율 재환산이 활용된 것일 뿐”이라고 반박했다. 같은 당 전현희 후보도 라디오 인터뷰에서 정 후보가 자신이 중도 확장성이 높다고 강조한 점을 지적하며 “(제가) 강남에서 당선된 유일한 (민주당) 후보”라고 강조했다.국민의힘은 정 후보에 대한 민주당 내부 공격에 반색하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 “민주당 내 경선에서 (정 후보가) 여론조사를 왜곡했다는 지적까지 나왔다”며 “민주당은 (칸쿤 의혹) 진실을 파헤친 우리 당 김재섭 의원을 국회 윤리위에 제소하겠다고 하는데, 박주민 의원도 함께 제소해야 할 것”이라고 말했다. 국민의힘 한 지도부 관계자는 “요즘 언론에 나오는 상당수 내용이 민주당 후보에 관한 문제”라며 “이런 논란이 계속되면 지지율이 우리 쪽으로 움직일 수 있다고 본다”고 말했다.최수진 천양우 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지