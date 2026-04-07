[단독] 한국거래소의 모순… 연 4.7경 초단타매매, 감시 대상이 수익원

알고리즘으로 1초에 수천 번 주문

거래 많을수록 막대한 수수료 수익

이해 상충 논란… 해외선 외부 통제

게티이미지뱅크

한국거래소를 통한 고빈도매매(HFT) 거래대금이 연간 4경원이 넘는 규모로 치솟았다. 외국인과 기관투자자들이 주로 활용하는 HFT는 변동성 확대나 시장 왜곡의 원인 중 하나로도 지목된다. 문제는 이 거래가 많아질수록 한국거래소가 막대한 수수료를 번다는 점이다. 한국거래소가 HFT 거래 감시를 맡고 있는 한 충실한 감독이 이뤄지지 않을 것이라는 지적이 제기된다.



금융권 안팎에서는 HFT 거래 수수료가 주요 수입원인데 이들을 감시하는 것도 한국거래소 몫이라는 점에서 ‘이해 상충 논란’이 불거지고 있다. 6일 김승원 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2월 한 달간 한국거래소에 등록된 2266개 HFT 계좌에서 약 3927조원에 달하는 거래대금이 발생했다. 같은 기간 한국거래소에서 발생한 전체 거래대금은 6797조원이었고, HFT 비중만 약 58%에 달했다. 연간으로 환산하면 HFT 거래대금 규모만 4경7100조원이 넘을 것으로 추정된다.



HFT는 컴퓨터 알고리즘을 활용해 1초에 수천 번 이상의 주문을 내는 기법이다. 주식이나 파생상품을 단타로 매매하는 데 쓰이고, 주로 기관 투자자들이 사용한다. 한국 증시에서 외국인 투자자들의 투자 방식이 HFT 중심으로 변화하면서 시세 조종 의혹과 함께 변동성을 높이는 원인으로 지목되고 있다.



HFT의 상당 부분이 파생상품 시장을 중심으로 이뤄지면서 선물시장이 현물시장 전체를 흔들 수 있다는 우려가 있다. 초단타 알고리즘 거래와 관련해 정보와 속도 측면에서 불리한 위치에 놓인 개인 투자자들은 가격 왜곡이나 변동성 확대의 부담을 고스란히 떠안을 수밖에 없다. HFT 거래 감시가 치밀해야 하는 이유다.





때문에 해외에서는 HFT에 대한 감시 기능이 거래소가 아닌 외부에서 작동한다. 미국은 증권거래위원회(SEC)와 금융산업규제청(FINRA)이 주도권을 쥐고 HFT에 대한 감독을 수행한다. SEC는 허위 호가 제출 등 시장 왜곡 행위에 대해 강한 제재를 가하고 있다. 유럽연합은 2차 금융상품투자지침(MiFID II)을 통해 과도한 주문 제출에 비용을 부과하고 알고리즘 거래를 등록·관리하고 있다.



반면 우리나라에서는 한국거래소가 감시를 맡는다. 거래대금과 거래량에 연동된 수수료를 주요 수익원으로 삼는 한국거래소는 HFT의 직접적인 수혜를 받는다. 감시 대상 행위가 곧 수익원이기 때문에 규제 유인이 약화할 수밖에 없다는 지적이 나온다.



한국거래소는 고속 알고리즘 거래자에 대해 별도의 식별 코드를 부여해 모니터링하는 등 위험관리 장치를 마련해 두고 있으나 자체 감시 수준으로 평가된다. 또 증권사 등과 함께 알고리즘 거래 관련 협의체를 운영하고 있지만 개인 투자자는 별도의 목소리를 낼 기회가 없다. HFT에 대한 별도의 규제가 마련되지 않는다면 개인 투자자들의 피해를 방치할 수 있다는 우려가 제기된다.



김 의원은 단기적으로는 과다호가부담금을 확대해 거래 유인을 낮추고 넓게는 한국거래소의 지배구조 개혁이 필요하다고 주장하고 있다. 김 의원은 “시장 감시 의무를 지닌 한국거래소가 초단타 매매 폭증으로 막대한 수수료 수익을 챙기는 현 수익 구조는 명백한 이해 상충”이라며 “기관과 외국인에게만 유리하게 기울어진 운동장을 바로잡고 1400만 개인 투자자의 피해를 막기 위해서 거래소의 지배구조 개선이 시급하다”고 강조했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국거래소를 통한 고빈도매매(HFT) 거래대금이 연간 4경원이 넘는 규모로 치솟았다. 외국인과 기관투자자들이 주로 활용하는 HFT는 변동성 확대나 시장 왜곡의 원인 중 하나로도 지목된다. 문제는 이 거래가 많아질수록 한국거래소가 막대한 수수료를 번다는 점이다. 한국거래소가 HFT 거래 감시를 맡고 있는 한 충실한 감독이 이뤄지지 않을 것이라는 지적이 제기된다.금융권 안팎에서는 HFT 거래 수수료가 주요 수입원인데 이들을 감시하는 것도 한국거래소 몫이라는 점에서 ‘이해 상충 논란’이 불거지고 있다. 6일 김승원 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2월 한 달간 한국거래소에 등록된 2266개 HFT 계좌에서 약 3927조원에 달하는 거래대금이 발생했다. 같은 기간 한국거래소에서 발생한 전체 거래대금은 6797조원이었고, HFT 비중만 약 58%에 달했다. 연간으로 환산하면 HFT 거래대금 규모만 4경7100조원이 넘을 것으로 추정된다.HFT는 컴퓨터 알고리즘을 활용해 1초에 수천 번 이상의 주문을 내는 기법이다. 주식이나 파생상품을 단타로 매매하는 데 쓰이고, 주로 기관 투자자들이 사용한다. 한국 증시에서 외국인 투자자들의 투자 방식이 HFT 중심으로 변화하면서 시세 조종 의혹과 함께 변동성을 높이는 원인으로 지목되고 있다.HFT의 상당 부분이 파생상품 시장을 중심으로 이뤄지면서 선물시장이 현물시장 전체를 흔들 수 있다는 우려가 있다. 초단타 알고리즘 거래와 관련해 정보와 속도 측면에서 불리한 위치에 놓인 개인 투자자들은 가격 왜곡이나 변동성 확대의 부담을 고스란히 떠안을 수밖에 없다. HFT 거래 감시가 치밀해야 하는 이유다.때문에 해외에서는 HFT에 대한 감시 기능이 거래소가 아닌 외부에서 작동한다. 미국은 증권거래위원회(SEC)와 금융산업규제청(FINRA)이 주도권을 쥐고 HFT에 대한 감독을 수행한다. SEC는 허위 호가 제출 등 시장 왜곡 행위에 대해 강한 제재를 가하고 있다. 유럽연합은 2차 금융상품투자지침(MiFID II)을 통해 과도한 주문 제출에 비용을 부과하고 알고리즘 거래를 등록·관리하고 있다.반면 우리나라에서는 한국거래소가 감시를 맡는다. 거래대금과 거래량에 연동된 수수료를 주요 수익원으로 삼는 한국거래소는 HFT의 직접적인 수혜를 받는다. 감시 대상 행위가 곧 수익원이기 때문에 규제 유인이 약화할 수밖에 없다는 지적이 나온다.한국거래소는 고속 알고리즘 거래자에 대해 별도의 식별 코드를 부여해 모니터링하는 등 위험관리 장치를 마련해 두고 있으나 자체 감시 수준으로 평가된다. 또 증권사 등과 함께 알고리즘 거래 관련 협의체를 운영하고 있지만 개인 투자자는 별도의 목소리를 낼 기회가 없다. HFT에 대한 별도의 규제가 마련되지 않는다면 개인 투자자들의 피해를 방치할 수 있다는 우려가 제기된다.김 의원은 단기적으로는 과다호가부담금을 확대해 거래 유인을 낮추고 넓게는 한국거래소의 지배구조 개혁이 필요하다고 주장하고 있다. 김 의원은 “시장 감시 의무를 지닌 한국거래소가 초단타 매매 폭증으로 막대한 수수료 수익을 챙기는 현 수익 구조는 명백한 이해 상충”이라며 “기관과 외국인에게만 유리하게 기울어진 운동장을 바로잡고 1400만 개인 투자자의 피해를 막기 위해서 거래소의 지배구조 개선이 시급하다”고 강조했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지