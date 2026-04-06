온라인 거래 능숙하고 약물에도 관대… 10∼30대 중독 ‘비상’
마약 중독 환자 60%가 20∼30대
비대면 마약 거래가 확산하면서 젊은층을 중심으로 마약 중독자가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 텔레그램 등 메신저로 접근성이 높아지면서 마약이 2030 청년과 10대 청소년까지 빠르게 침투하고 있다는 지적이 나온다.
6일 건강보험심사평가원에 따르면 마약 중독 환자는 2020년 557명에서 지난해 828명으로 48.7% 증가했다. 지난해 마약 중독 환자는 20대가 275명, 30대가 223명으로 청년층 비중이 60.1%였다. 특히 20대 환자는 2020년만 해도 115명이었으나 지난해 275명으로 2배 이상 늘었다.
경찰이 최근 6개월간 실시한 마약류 단속 결과에서도 청년층 비중이 두드러진 것으로 알려졌다. 최근 4년간 검거된 마약류 사범도 10~30대 비중이 60%가량을 유지하고 있다. 이 중 10대는 지난해 기준 470명으로 3.5%를 차지했다.
2030 마약 중독자가 급증하는 이유는 비대면으로 마약을 접할 기회가 늘어났기 때문으로 분석된다. 과거 대면 중심이던 마약 거래가 이제는 인터넷 검색만으로도 쉽게 구할 수 있게 됐기 때문이다. 조성남 서울시마약관리센터장은 “디지털 환경에 익숙한 젊은층일수록 이러한 경로를 활용하는 데 능숙하다”고 설명했다.
문제는 마약 거래에 대한 진입 장벽이 낮아지면서 젊은층의 경각심도 약화하고 있다는 점이다. 일부 10대 청소년은 감기약 등 의료용 약물을 과다 복용하고 친구들끼리 그 경험을 공유하는 사례도 있는 것으로 알려졌다. 조 센터장은 “온라인 커뮤니티를 중심으로 약물 경험을 공유하는 문화까지 형성된 상황”이라며 “비교적 가벼운 약물에서 시작해 점차 강한 마약으로 이동하는 추세”라고 설명했다.
전문가들은 10대 청소년과 2030 청년들의 마약 투약 증가세를 심각하게 받아들여야 한다고 지적한다. 김정규 호남대 경찰행정학과 교수는 “비대면 마약 거래 경로를 차단하는 동시에 연령대 특성을 고려한 치료와 재활 시스템을 강화해야 한다”고 밝혔다. 조 센터장도 “대학에 약물 오남용센터를 만들어야 한다”고 말했다.
김다연 조민아 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사