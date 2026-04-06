‘격추’ 이란 vs ‘구출 성공’ 美… 양국 자신감, 확전 이어질까
각자 성공에 고무… “위험한 국면”
“트럼프, 지상전 확신 생겼을 수도”
이란이 미군 F-15E 전투기를 요격하고, 미국은 적진에서 실종된 탑승 장교를 구출해 저마다 자신감을 쌓으면서 더 대담하게 행동할 수 있다는 분석이 나왔다.
뉴욕타임스(NYT)는 5일(현지시간) “이란이 미군 전투기 격추를, 미국은 장교 구출을 각각 부각하며 승리를 주장할 명분을 얻었다”며 “양국의 자신감은 전황을 더 악화시키고 갈등을 키울 수 있다”고 진단했다.
이란 국영 언론들은 이날 “미군 전투기를 사흘 만에 3대나 요격한 것은 알라의 은총이 깃든 승리”라고 자평했다. 이란 내 강경파인 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장도 “이런 승리를 세 차례 더 거둔다면 미국은 완전히 파멸될 것”이라고 말했다.
반면 미국은 이란에 생포될 뻔한 미군 실종자를 구출한 사실에 크게 고무됐다. 도널드 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “장교 구출 작전에 성공했다”며 “우리가 이란 영공에서 압도적 우위를 차지한 사실을 다시 한번 증명한 것”이라고 주장했다.
미국 싱크탱크 국제위기그룹의 이란 전문가 알리 바에즈 선임연구원은 NYT에 “양국 모두 자신이 유리하다고 인식하는 상황에서 외교적 해법으로 전쟁을 끝낼 가능성은 더 희박해졌다”며 “지금부터 전황은 이전보다 더 위험한 국면에 들어갈 것”이라고 전망했다. 그는 특히 군사작전 성공 과정에서 쌓아가는 성취감을 “‘미션크립’(mission creep·작전 확대)으로 이어지는 함정”이라며 “(미국은) 더 많은 표적을 설정해 더 강하게 압박하면 이란을 굴복시킬 수 있다고 판단할 것”이라고 지적했다.
미국은 이란 영내 산악지대에 해군 최정예 특수부대인 네이비실 팀6(데브그루) 등 특수부대를 투입해 실종 장교를 구출하면서 교전도 벌였지만 결국 인명 피해 없이 임무를 완수했다. 이란 영내에 고립된 MC-130J 수송기 2대를 직접 폭파한 정도가 유일한 손실로 알려졌다. 트럼프 대통령 입장에선 개전 후 처음으로 제한적이나마 지상에서의 군사작전을 성공시켜 대규모 지상군 투입에 대한 자신감을 얻었을 가능성이 제기된다. 반대로 이번 경험이 지상전 돌입의 위험성을 환기시키는 역할을 했을 수도 있다.
BBC는 “장교 구출 작전의 높은 난도와 항공기 2대 손실이 트럼프 대통령에게 지상전 단행을 주저하게 만들 수 있다”며 “반면 미국 지상군이 적진을 수시간 동안 장악한 뒤 철수까지 성공한 사실이 트럼프 대통령에게 상륙 작전, 혹은 공수부대 투입에 대한 확신을 심어줬을 가능성도 있다”고 짚었다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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