정무위 법안심사 개점휴업
1년 넘도록 고작 27시간 소위 개최
李정부 개혁안 자본시장법 하세월
국회 정무위원회가 지난 1년4개월 동안 법안심사를 위한 소위원회 회의를 약 27시간만 개최한 것으로 파악됐다. 한 달에 1시간30여분만 법안소위를 가동한 셈이다. 정무위는 이재명정부 국정과제인 자본시장법 개혁 소관 상임위다.
국민일보가 6일 국회회의록 시스템을 분석한 결과 정무위는 지난해 1월부터 지난 2일까지 법안소위를 12번 열었다. 총 심사시간은 약 27시간이다. 자본시장법 개정을 담당하는 법안1소위는 7번 개최돼 약 18시간 심사만 진행했다. 지난 16개월간 사실상 개점휴업 상태였던 셈이다. 법안1소위는 지난달 31일 4개월 만에 회의를 열었지만, 상정 안건 59건 중 12건만 1시간40분가량 심사하고 산회했다.
현재 정무위엔 76건의 자본시장법 개정안이 계류 중이다. 인수합병(M&A) 시 소액주주를 보호하고 지배주주에게만 돌아가던 경영권 프리미엄을 공유하는 의무공개매수제, 기업 경영에 관련한 결정을 투명하게 공개토록 한 공시제도 개편 등 1~3차 상법 개정 후속 조치 성격의 법안이다. 법안1소위는 이 중 33건만 상정한 뒤 9건만 최근 뒤늦게 심사했고, 기업공개(IPO) 직후 주가 급등락을 최소화할 수 있도록 하는 ‘코너스톤 투자자 제도’를 담은 2건만 겨우 처리했다.
더불어민주당 내부에선 22대 국회 하반기 원구성에서 정무위원장 자리만큼은 반드시 확보해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 한 여당 의원은 국민일보에 “투자자 보호성 정책들은 여야가 같이 법안을 발의했는데도 상임위원장이 회의를 열어주지 않아 심사를 못했다”며 “이런 상태라면 상반기 내 자본시장법 개정은 사실상 어렵다”고 말했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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