“호르무즈 열고 동결자금 풀고… 미·이란 ‘스몰딜’ 가능성”

국정원, 국회 정보위원회 보고



“4월 말 전쟁 소강 국면 넘어갈 것”

北, 이란과 의도적 거리두기 분석

“김주애, 후계자로 봐도 될 것 같다”

이종석(왼쪽) 국정원장이 6일 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에서 박지원 더불어민주당 의원과 인사를 나누고 있다. 국정원은 미국이 호르무즈 해협 개방을 끌어내는 소규모 협상을 검토할 수 있으며, 이 경우 이달 말부터 중동 상황이 소강 국면에 접어들 수 있다고 전망했다. 이병주 기자

미국이 이란 동결 자금 해제 카드로 호르무즈 해협 개방을 끌어내는 스몰딜(소규모 협상)을 검토할 수 있다고 국가정보원이 국회에 보고했다. 이렇게 되면 이달 말을 기점으로 전쟁이 소강 국면에 접어들 수 있다고 전망했다. 향후 미국의 지상전 개시 여부가 관건이지만, 고강도 충돌 재점화 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 평가됐다.



국정원은 6일 국회 정보위원회 비공개 전체회의에서 이같이 밝혔다고 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 밝혔다. 국정원은 중동 전쟁의 향방을 스몰딜, 대량의 군사적 충돌 재격화, 불확실한 현상 유지 세 가지 시나리오로 제시했다. 특히 스몰딜 시나리오에 대해선 “거래 이후 교전이 중단되고 본격적인 협상 궤도로 진입할 것”이라고 예측했다.



충돌 재격화 가능성에 대해선 “미국이 이란의 핵심 인프라를 더욱 고강도로 공격하고 지상군을 투입해 이란의 정권 교체를 현실화하려 하며, 이란은 총돌격 태세로 맞설 수 있다”면서도 “하지만 현재의 소모전 상태로 보면 이 가능성은 상대적으로 낮다”고 진단했다.



국정원은 “미국은 군사 전술적 승리를 항복이라는 정치적 승리로 전환하고자 하는 데 어려움을 겪고 있고, 이란은 에너지 공급망을 인질로 삼아 버티고 있지만 파키스탄을 통한 협상에 성과가 없는 상태”라고 설명했다. 또 “이란은 핵 프로그램 포기라는 미국의 요구에 어떻게 대응할지 전략적 고민에 빠져 있다”고 언급했다. 그러면서 “앞으로 3~4일간 미국의 집중적인 공습 결과(여부)를 지켜봐야겠으나, 이달 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것”이라고 예측했다.



북한이 이란과 ‘의도적 거리두기’에 나선 정황도 포착됐다. 국정원은 “북한은 현재까지 이란에 무기나 물자를 지원하지 않고 있다”며 “특히 아야톨라 알리 하메네이 사망 당시 조전을 보내지 않았고, 차남 모즈타바가 최고지도자로 선출됐을 때도 축전을 보내지 않는 등 전통적인 우호 관계에서 거리를 두려는 모습”이라고 보고했다. 그러면서 “오는 5월 예정된 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미 대통령의 정상회담 이후 새로운 외교적 공간을 확보하기 위한 사전 준비 과정으로 보인다”고 평가했다.



이종석 국정원장은 김정은 국무위원장의 딸 주애와 관련해 “후계자로 봐도 될 것 같다. 단순한 정황 정도의 판단이 아니고, 신빙성 있는 첩보를 근거로 판단한 것”이라고 말했다. 주애가 최근 신형 주력 전차를 직접 조종하는 모습을 보인 것은 “후계자 시절 김정은을 오마주한 형태”라고 보고했다. 김 위원장의 동생인 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장에 대해선 “이번 인사를 통해 실질적인 권력이 없다는 점이 확인됐다”고 평가했다.



국정원은 최근 김 위원장이 가슴에 흰색 의료용 패치를 부착한 듯한 모습이 포착돼 건강 이상설이 제기된 데 대해선 “패치가 아니라 내복 일부”라고 일축했다.



오주환 천양우 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국이 이란 동결 자금 해제 카드로 호르무즈 해협 개방을 끌어내는 스몰딜(소규모 협상)을 검토할 수 있다고 국가정보원이 국회에 보고했다. 이렇게 되면 이달 말을 기점으로 전쟁이 소강 국면에 접어들 수 있다고 전망했다. 향후 미국의 지상전 개시 여부가 관건이지만, 고강도 충돌 재점화 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 평가됐다.국정원은 6일 국회 정보위원회 비공개 전체회의에서 이같이 밝혔다고 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 밝혔다. 국정원은 중동 전쟁의 향방을 스몰딜, 대량의 군사적 충돌 재격화, 불확실한 현상 유지 세 가지 시나리오로 제시했다. 특히 스몰딜 시나리오에 대해선 “거래 이후 교전이 중단되고 본격적인 협상 궤도로 진입할 것”이라고 예측했다.충돌 재격화 가능성에 대해선 “미국이 이란의 핵심 인프라를 더욱 고강도로 공격하고 지상군을 투입해 이란의 정권 교체를 현실화하려 하며, 이란은 총돌격 태세로 맞설 수 있다”면서도 “하지만 현재의 소모전 상태로 보면 이 가능성은 상대적으로 낮다”고 진단했다.국정원은 “미국은 군사 전술적 승리를 항복이라는 정치적 승리로 전환하고자 하는 데 어려움을 겪고 있고, 이란은 에너지 공급망을 인질로 삼아 버티고 있지만 파키스탄을 통한 협상에 성과가 없는 상태”라고 설명했다. 또 “이란은 핵 프로그램 포기라는 미국의 요구에 어떻게 대응할지 전략적 고민에 빠져 있다”고 언급했다. 그러면서 “앞으로 3~4일간 미국의 집중적인 공습 결과(여부)를 지켜봐야겠으나, 이달 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것”이라고 예측했다.북한이 이란과 ‘의도적 거리두기’에 나선 정황도 포착됐다. 국정원은 “북한은 현재까지 이란에 무기나 물자를 지원하지 않고 있다”며 “특히 아야톨라 알리 하메네이 사망 당시 조전을 보내지 않았고, 차남 모즈타바가 최고지도자로 선출됐을 때도 축전을 보내지 않는 등 전통적인 우호 관계에서 거리를 두려는 모습”이라고 보고했다. 그러면서 “오는 5월 예정된 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미 대통령의 정상회담 이후 새로운 외교적 공간을 확보하기 위한 사전 준비 과정으로 보인다”고 평가했다.이종석 국정원장은 김정은 국무위원장의 딸 주애와 관련해 “후계자로 봐도 될 것 같다. 단순한 정황 정도의 판단이 아니고, 신빙성 있는 첩보를 근거로 판단한 것”이라고 말했다. 주애가 최근 신형 주력 전차를 직접 조종하는 모습을 보인 것은 “후계자 시절 김정은을 오마주한 형태”라고 보고했다. 김 위원장의 동생인 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장에 대해선 “이번 인사를 통해 실질적인 권력이 없다는 점이 확인됐다”고 평가했다.국정원은 최근 김 위원장이 가슴에 흰색 의료용 패치를 부착한 듯한 모습이 포착돼 건강 이상설이 제기된 데 대해선 “패치가 아니라 내복 일부”라고 일축했다.오주환 천양우 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지