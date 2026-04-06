“무인기 사건 북에 유감”… 韓 대통령 첫 대북 사과

이 대통령 국무회의서 공개 표명



“불필요한 행동으로 긴장 유발해

한반도 평화·안정 무엇보다 중요”

이재명 대통령이 6일 오전 청와대에서 열린 제14회 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 자신의 임기 중 발생한 대북 무인기 침투 사건과 관련해 “북측에 유감의 뜻을 표한다”며 공식 사과했다. 군 통수권자인 대한민국 대통령이 북한에 공개적으로 유감을 표한 것은 헌정사상 처음이다.



이 대통령은 6일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “비록 우리 정부의 의도는 아니지만 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다”고 밝혔다.



이 대통령은 “이번 정부 들어서 있을 수 없는 민간인 무인기 사건이 발생했고, 거기에 국가정보원 직원과 현역 군인이 연루됐다는 사실이 수사 결과 확인됐다”며 “관계 부처는 유사 사례가 재발하지 않도록 즉각적인 제도 개선과 함께 당장 집행 가능한 조치를 신속하게 취해 주기 바란다”고 지시했다.



이어 “대한민국 헌법과 법률은 개인의 사전행위, 사적으로 북측에 도발하는 행위를 금지하고 있다”면서 “국가 전략상 필요에 따라 그런 일이 생기는 것도 극도로 신중해야 하는데, 개인적으로 이런 대북 도발 행위를 했다는 사실이 매우 안타깝다”고 했다. 그러면서 “과연 누구에게 도움이 될 것인지 잘 생각해 봐야 하겠다”고 말했다.



이 대통령은 중동 전쟁 등을 언급하며 “이런 시기일수록 한반도의 평화와 안정이 무엇보다 중요하다”고 강조했다. 이어 접경지역 주민을 향해 “이번 사건으로 누구보다 우려가 컸을 것”이라며 “깊은 위로 말씀을 드린다”고 말했다.



이 대통령이 사과한 무인기 사건은 지난해 9월부터 올해 1월까지 네 차례에 걸쳐 일부 민간인과 군·정보기관 관계자가 민간 무인기를 북한에 보내 개성 일대 등을 촬영한 사건이다. 노무현·문재인 전 대통령은 남북 간 벌어진 특정 사건을 지탄하는 의미에서 포괄적으로 유감을 표명한 적은 있지만, 현직 대통령이 북한에 명시적 사과로 유감을 표명한 것은 이번이 처음이다. 통일부 관계자는 “대통령이 북한에 공식으로 사과한 건 처음이 맞는다”고 말했다. 이번 사과는 무인기 사건과 관련한 군경 합동 태스크포스(TF) 활동이 지난달 30일 종료되면서 사건을 매듭짓는 차원에서 나온 것으로 풀이된다.



이 대통령은 지난해 12월 3일 외신 기자회견에서 윤석열정부의 대북 전단 살포 의혹과 관련해 “북한에 사과해야 하지 않을까 생각하면서도 자칫 소위 종북몰이나 정치적 이념 대결 소재가 되지 않을까 걱정이 들어 차마 말을 못 하고 있다”고 언급한 바 있다.



최승욱 최예슬 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 자신의 임기 중 발생한 대북 무인기 침투 사건과 관련해 “북측에 유감의 뜻을 표한다”며 공식 사과했다. 군 통수권자인 대한민국 대통령이 북한에 공개적으로 유감을 표한 것은 헌정사상 처음이다.이 대통령은 6일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “비록 우리 정부의 의도는 아니지만 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다”고 밝혔다.이 대통령은 “이번 정부 들어서 있을 수 없는 민간인 무인기 사건이 발생했고, 거기에 국가정보원 직원과 현역 군인이 연루됐다는 사실이 수사 결과 확인됐다”며 “관계 부처는 유사 사례가 재발하지 않도록 즉각적인 제도 개선과 함께 당장 집행 가능한 조치를 신속하게 취해 주기 바란다”고 지시했다.이어 “대한민국 헌법과 법률은 개인의 사전행위, 사적으로 북측에 도발하는 행위를 금지하고 있다”면서 “국가 전략상 필요에 따라 그런 일이 생기는 것도 극도로 신중해야 하는데, 개인적으로 이런 대북 도발 행위를 했다는 사실이 매우 안타깝다”고 했다. 그러면서 “과연 누구에게 도움이 될 것인지 잘 생각해 봐야 하겠다”고 말했다.이 대통령은 중동 전쟁 등을 언급하며 “이런 시기일수록 한반도의 평화와 안정이 무엇보다 중요하다”고 강조했다. 이어 접경지역 주민을 향해 “이번 사건으로 누구보다 우려가 컸을 것”이라며 “깊은 위로 말씀을 드린다”고 말했다.이 대통령이 사과한 무인기 사건은 지난해 9월부터 올해 1월까지 네 차례에 걸쳐 일부 민간인과 군·정보기관 관계자가 민간 무인기를 북한에 보내 개성 일대 등을 촬영한 사건이다. 노무현·문재인 전 대통령은 남북 간 벌어진 특정 사건을 지탄하는 의미에서 포괄적으로 유감을 표명한 적은 있지만, 현직 대통령이 북한에 명시적 사과로 유감을 표명한 것은 이번이 처음이다. 통일부 관계자는 “대통령이 북한에 공식으로 사과한 건 처음이 맞는다”고 말했다. 이번 사과는 무인기 사건과 관련한 군경 합동 태스크포스(TF) 활동이 지난달 30일 종료되면서 사건을 매듭짓는 차원에서 나온 것으로 풀이된다.이 대통령은 지난해 12월 3일 외신 기자회견에서 윤석열정부의 대북 전단 살포 의혹과 관련해 “북한에 사과해야 하지 않을까 생각하면서도 자칫 소위 종북몰이나 정치적 이념 대결 소재가 되지 않을까 걱정이 들어 차마 말을 못 하고 있다”고 언급한 바 있다.최승욱 최예슬 이동환 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지