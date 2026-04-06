이번엔 “기획처가 진짜 사장”… 국가기관 공무직 교섭 요구

복지부 등 이어 기후부에도 요구 예고

정부는 사용자성 부정하지만

사안마다 다른 판단 내려질 듯

민주노총 공공연대노조 소속 국가기관 공무직 노동자들이 6일 세종시 정부세종청사에서 기획예산처에 원청 교섭을 요구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법 시행 이후 정부를 상대로 한 국가기관 공무직 노동자들의 교섭 요구가 이어지고 있다. 이들은 기획예산처의 예산편성지침에 따라 임금과 근로 조건이 결정되는 만큼 ‘진짜 사용자’인 기획처가 교섭에 나서야 한다고 주장했다.



전국민주노동조합총연맹(민주노총) 민주일반연맹 공공연대노조는 6일 정부세종청사 기획처 앞에서 기자회견을 열고 “개별 부처와 교섭해도 결국 벽에 가로막혀 임금 인상이 이뤄지지 않는 걸 봐도 기획처가 우리의 ‘진짜 사장’”이라고 주장했다. 노조는 중앙부처 행정지원·시설관리·상담직 등 약 3000명으로 구성됐다. 이들은 기획처가 예산편성지침을 통해 매년 공무직 임금 인상률을 결정하고 각종 직무 관련 수당, 식대·명절 상여금 등 임금 조건을 결정한다는 이유를 들었다.



앞서 민주노총 돌봄공동교섭단은 보건복지부와 성평등부, 교육부, 국가보훈부를 비롯한 중앙 부처와 서울시·경기도·인천시 등 지자체를 포함해 57개 원청에 단체 교섭을 요구했다. 정부는 교섭 요구 직후 돌봄 노동자들의 처우 개선을 위한 노·정 협의체를 꾸린 상태다. 오는 8일에는 생활폐기물을 처리하는 민간위탁 노동자들이 기후에너지부에 원청 교섭을 요구할 계획이다.



원칙적으로 정부는 사용자성을 인정하기 어렵다는 입장이다. 노란봉투법 해석지침에는 ‘법률이나 국회에서 의결한 예산에 따라 근로조건을 집행하는 경우’에는 사용자성을 인정하기 어렵다고 돼 있다. 다만 지침에서 ‘정부가 사업 수행 근로자의 구체적 근로 조건 결정에 관여하는지와 그 영향의 정도’ 등을 종합적으로 고려해 사용자 여부를 판단하도록 안내하고 있어 개별 사안마다 다른 판단이 내려질 가능성이 크다.



지난 2일 충남지방노동위원회가 한국원자력연구원 등 4개 공공기관에 대해 원청의 사용자성을 처음 인정한 것을 계기로 공공기관과 국가, 지자체를 상대로 한 교섭 요구는 급증할 것으로 보인다. 이재명 대통령이 “공공부문이 모범적 사용자가 돼야 한다”고 강조한 것도 정부로서는 부담이다.



김유나 기자 spring@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법 시행 이후 정부를 상대로 한 국가기관 공무직 노동자들의 교섭 요구가 이어지고 있다. 이들은 기획예산처의 예산편성지침에 따라 임금과 근로 조건이 결정되는 만큼 ‘진짜 사용자’인 기획처가 교섭에 나서야 한다고 주장했다.전국민주노동조합총연맹(민주노총) 민주일반연맹 공공연대노조는 6일 정부세종청사 기획처 앞에서 기자회견을 열고 “개별 부처와 교섭해도 결국 벽에 가로막혀 임금 인상이 이뤄지지 않는 걸 봐도 기획처가 우리의 ‘진짜 사장’”이라고 주장했다. 노조는 중앙부처 행정지원·시설관리·상담직 등 약 3000명으로 구성됐다. 이들은 기획처가 예산편성지침을 통해 매년 공무직 임금 인상률을 결정하고 각종 직무 관련 수당, 식대·명절 상여금 등 임금 조건을 결정한다는 이유를 들었다.앞서 민주노총 돌봄공동교섭단은 보건복지부와 성평등부, 교육부, 국가보훈부를 비롯한 중앙 부처와 서울시·경기도·인천시 등 지자체를 포함해 57개 원청에 단체 교섭을 요구했다. 정부는 교섭 요구 직후 돌봄 노동자들의 처우 개선을 위한 노·정 협의체를 꾸린 상태다. 오는 8일에는 생활폐기물을 처리하는 민간위탁 노동자들이 기후에너지부에 원청 교섭을 요구할 계획이다.원칙적으로 정부는 사용자성을 인정하기 어렵다는 입장이다. 노란봉투법 해석지침에는 ‘법률이나 국회에서 의결한 예산에 따라 근로조건을 집행하는 경우’에는 사용자성을 인정하기 어렵다고 돼 있다. 다만 지침에서 ‘정부가 사업 수행 근로자의 구체적 근로 조건 결정에 관여하는지와 그 영향의 정도’ 등을 종합적으로 고려해 사용자 여부를 판단하도록 안내하고 있어 개별 사안마다 다른 판단이 내려질 가능성이 크다.지난 2일 충남지방노동위원회가 한국원자력연구원 등 4개 공공기관에 대해 원청의 사용자성을 처음 인정한 것을 계기로 공공기관과 국가, 지자체를 상대로 한 교섭 요구는 급증할 것으로 보인다. 이재명 대통령이 “공공부문이 모범적 사용자가 돼야 한다”고 강조한 것도 정부로서는 부담이다.김유나 기자 spring@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지