정부, 홍해 통해 원유 들여온다… 교통요금 ‘시간대별 차등화’도 검토
얀부항서 선적, 바브엘만데브 통과
청해부대가 후티반군 위협 모니터링
정부가 중동 지역 원유 확보를 위해 호르무즈 해협 정반대에 있는 홍해 지역의 사우디아라비아 얀부항을 대체 루트로 본격 활용한다. 홍해 항로에 국적 선사 유조선 5척을 투입해 원유 수송에 나선다. 다만 예멘의 친이란 세력인 후티 반군의 민간 선박 공격 가능성은 변수로 거론된다. 정부는 청해부대를 안전 모니터링에 투입하기로 했다.
황종우 해양수산부 장관은 6일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에서 “산업통상부가 지난 3일까지 (사우디 얀부항을 통한) 화주·선사 간 운송 계약이 확정된 원유 운반선 정보를 공유해 왔고, 해수부는 해당 선사에 홍해 운항이 가능함을 통보했다”고 보고했다.
홍해 항로는 사우디 동부 유전지대의 원유를 약 1200㎞ 길이 파이프라인을 통해 서부 연안에 있는 얀부항에서 선적한 뒤 바브엘만데브 해협을 지나 아덴만으로 나오는 경로다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 세계 각국은 얀부항을 통한 원유 우회 수입에 나서고 있다. 황 장관은 “현재 파나마, 홍콩, 중국 원유 운반선 등 하루 평균 39척이 바브엘만데브 해협을 이용한다”고 설명했다. 김정관 산업부 장관은 “(홍해 항로 등을 통해) 민·관이 확보한 대체 물량은 이달은 예년 대비 60% 수준, 다음 달은 70% 수준”이라고 보고했다.
정부는 후티 반군의 민간 선박 공격 가능성도 염두에 두고 있다. 이 대통령이 “후티 반군이 홍해도 봉쇄하겠다고 위협하고 있는데 실행 가능성은 어떤가”라고 묻자, 조현 외교부 장관은 “호르무즈처럼 완벽하게 봉쇄하기에 후티의 전력은 부족한 것으로 판단한다”고 답했다. 조 장관은 그러나 “무작위로 하나둘씩 공격해 협박하는 것은 얼마든지 할 수 있을 것으로 보인다”고 덧붙였다. 황 장관은 “해수부 종합상황실과 청해부대가 실시간 위치 확인 등 안전 모니터링을 하고 있다”고 보고했다.
이 대통령은 청해부대에 투입된 대조영함의 현재 위치와 전력도 확인했다. 안규백 국방부 장관은 “아덴만과 뭄바이항의 중간 지점에 있다”며 “대조영함은 상선 보호 및 해적 퇴치가 목적으로, 작전상 제한적 요소가 많다”고 설명했다. 이 대통령은 “우회 수입할 수 있는 루트가 많지도 않고 위험성이 조금 있다고 원천 봉쇄하면 대한민국 전체의 원유 공급 문제에 심각한 영향을 미친다”며 “균형을 잘 맞춰야 한다”고 지시했다.
출퇴근 시간 대중교통 혼잡 완화에 대한 대책도 마련 중이다. 김윤덕 국토교통부 장관은 “요금의 일정한 차등 적용을 포함해 이달 말까지 종합대책을 마련하겠다”며 “재택근무 검토도 하고 있다”고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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