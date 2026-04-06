“지구에선 못 보는 달 뒷면, 우주비행사들 맨눈으로 관측”

[우주로 열리는 Moon] <4> 눈앞까지 온 달

신디 에번스 나사 아르테미스 달 과학 훈련·전략 책임자 인터뷰

신디 에번스 미국 항공우주국(NASA·나사) 달 과학훈련·전략책임자가 5일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴 존슨 우주센터에서 아르테미스 로고와 함께 포즈를 취했다. 그는 “수십년 전 일을 시작했을 때부터 달을 탐사하는 것은 꿈이자 평생의 목표”라고 말했다.

아르테미스 2호 우주비행사들은 6일(현지시간) 달을 통과하면서 아폴로 8호 이후 58년 만에 맨눈으로 달 뒷면을 관측한다. 이미 많은 무인 탐사선이 달을 관측했지만 미국 항공우주국(NASA·나사)은 이번 임무에서 이뤄질 우주비행사들의 육안 관측의 중요성을 강조했다. 인간의 눈이 달을 찍은 그 어떤 카메라보다 높은 해상도를 가지고 있기 때문이다.



신디 에번스 나사 아르테미스 달 과학훈련·전략책임자는 5일 미국 텍사스주 휴스턴 존슨 우주센터에서 국민일보와 단독 인터뷰를 하고 “이번 임무에서 우주비행사들은 카메라로는 식별할 수 없는 지형들을 그들의 눈으로 직접 포착하게 될 것”이라고 말했다. 그는 “특히 흑백이 아닌 달의 다양한 색깔을 눈으로 볼 수 있길 기대하고 있다”며 “달이 태양을 가리고 지구가 달 표면을 비출 때 드러나는 지형을 관측하는 것도 중요한 경험이 될 것”이라고 강조했다.



달 관측을 위해 에번스는 우주비행사들이 지도를 보는 것처럼 달의 모습을 상세히 관찰할 수 있도록 훈련시켰다. 우선 그는 아폴로 시대부터 지금까지의 달 탐사 지식과 무인 탐사선이 관측한 정보 등을 가르쳤다. 아폴로 임무 때 가져온 달 샘플의 분석 결과, 달의 화산 폭발 과정 등도 교육 대상이었다.



현장 경험도 훈련에 포함됐다. 그는 “아폴로 임무에서 배운 교훈은 우주비행사들을 현장에 더 많이 보낼수록 더 좋은 과학자가 된다는 것”이라며 “캐나다 래브라도 북부에 있는 미스타스틴 분화구, 아이슬란드 고원지대 등 달과 흡사한 지형에서 현장 훈련을 했다”고 설명했다. 그러면서 “현장은 추웠고 비나 눈이 오기도 했는데, 그 속에서도 달 표면에 대해 배우려는 우주비행사들의 열정은 조금도 꺾이지 않았다”고 덧붙였다.



나사는 아르테미스 2호 이후 이어질 실제 달 착륙 임무를 대비한 훈련도 준비하고 있다. 그는 “나사는 달 표면의 일부 구역을 재현해 극한 조명 조건 아래에서 가상으로 탐사할 수 있는 가상현실 환경을 갖추고 있다”며 “현장 훈련과 새로운 디지털 환경을 결합해 복합적인 방식의 훈련을 할 것”이라고 말했다.



한국을 포함한 국제적 협력은 더욱 강화될 것으로 전망했다. 에번스는 “50여년이 지난 지금도 전 세계 연구자들이 아폴로 샘플을 연구하고 싶어 하는 것처럼 아르테미스 샘플이 확보되면 한국을 비롯한 전 세계 연구자들이 함께 참여하게 될 것”이라며 “이는 지구와 달 시스템 연구에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 그는 또 “한국은 이미 달 궤도선 ‘다누리’를 운영하고 있다. 한국과 나사의 국제 협력은 이미 진행 중”이라고 했다.



1989년에 입사해 37년째 나사에서 일하고 있는 에번스에게 이번 아르테미스 2호 임무의 의미는 단순하지 않았다. 그는 “수십년 전 커리어를 시작했을 때부터 달을 탐사하는 것은 꿈이자 평생의 목표”라며 “인류가 다시 달로 돌아가는 이번 아르테미스 2호 임무에 직접 참여한 경험은 커리어의 정점이 될 것 같다”고 말했다.



※ QR코드를 통해 현지 인터뷰와 아르테미스 2호 발사 관련 영상을 확인할 수 있습니다.

휴스턴=글·사진 양한주 기자 1week@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 아르테미스 2호 우주비행사들은 6일(현지시간) 달을 통과하면서 아폴로 8호 이후 58년 만에 맨눈으로 달 뒷면을 관측한다. 이미 많은 무인 탐사선이 달을 관측했지만 미국 항공우주국(NASA·나사)은 이번 임무에서 이뤄질 우주비행사들의 육안 관측의 중요성을 강조했다. 인간의 눈이 달을 찍은 그 어떤 카메라보다 높은 해상도를 가지고 있기 때문이다.신디 에번스 나사 아르테미스 달 과학훈련·전략책임자는 5일 미국 텍사스주 휴스턴 존슨 우주센터에서 국민일보와 단독 인터뷰를 하고 “이번 임무에서 우주비행사들은 카메라로는 식별할 수 없는 지형들을 그들의 눈으로 직접 포착하게 될 것”이라고 말했다. 그는 “특히 흑백이 아닌 달의 다양한 색깔을 눈으로 볼 수 있길 기대하고 있다”며 “달이 태양을 가리고 지구가 달 표면을 비출 때 드러나는 지형을 관측하는 것도 중요한 경험이 될 것”이라고 강조했다.달 관측을 위해 에번스는 우주비행사들이 지도를 보는 것처럼 달의 모습을 상세히 관찰할 수 있도록 훈련시켰다. 우선 그는 아폴로 시대부터 지금까지의 달 탐사 지식과 무인 탐사선이 관측한 정보 등을 가르쳤다. 아폴로 임무 때 가져온 달 샘플의 분석 결과, 달의 화산 폭발 과정 등도 교육 대상이었다.현장 경험도 훈련에 포함됐다. 그는 “아폴로 임무에서 배운 교훈은 우주비행사들을 현장에 더 많이 보낼수록 더 좋은 과학자가 된다는 것”이라며 “캐나다 래브라도 북부에 있는 미스타스틴 분화구, 아이슬란드 고원지대 등 달과 흡사한 지형에서 현장 훈련을 했다”고 설명했다. 그러면서 “현장은 추웠고 비나 눈이 오기도 했는데, 그 속에서도 달 표면에 대해 배우려는 우주비행사들의 열정은 조금도 꺾이지 않았다”고 덧붙였다.나사는 아르테미스 2호 이후 이어질 실제 달 착륙 임무를 대비한 훈련도 준비하고 있다. 그는 “나사는 달 표면의 일부 구역을 재현해 극한 조명 조건 아래에서 가상으로 탐사할 수 있는 가상현실 환경을 갖추고 있다”며 “현장 훈련과 새로운 디지털 환경을 결합해 복합적인 방식의 훈련을 할 것”이라고 말했다.한국을 포함한 국제적 협력은 더욱 강화될 것으로 전망했다. 에번스는 “50여년이 지난 지금도 전 세계 연구자들이 아폴로 샘플을 연구하고 싶어 하는 것처럼 아르테미스 샘플이 확보되면 한국을 비롯한 전 세계 연구자들이 함께 참여하게 될 것”이라며 “이는 지구와 달 시스템 연구에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 그는 또 “한국은 이미 달 궤도선 ‘다누리’를 운영하고 있다. 한국과 나사의 국제 협력은 이미 진행 중”이라고 했다.1989년에 입사해 37년째 나사에서 일하고 있는 에번스에게 이번 아르테미스 2호 임무의 의미는 단순하지 않았다. 그는 “수십년 전 커리어를 시작했을 때부터 달을 탐사하는 것은 꿈이자 평생의 목표”라며 “인류가 다시 달로 돌아가는 이번 아르테미스 2호 임무에 직접 참여한 경험은 커리어의 정점이 될 것 같다”고 말했다.휴스턴=글·사진 양한주 기자 1week@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지