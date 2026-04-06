다카이치 “긴박한 상황… 이란과 정상회담 조율중”
다카이치 사나에 일본 총리가 6일 참의원(상원) 예산위원회에서 이란과 정상회담을 조율 중이라고 밝혔다.
교도통신 등 현지 언론은 이날 다카이치 총리가 이란 전쟁과 관련한 일본의 외교적 노력에 대한 질문에 “이미 이란과는 여러 차례 협의하고 있다”며 “정상 간 협의 절차도 준비하고 있다”고 밝혔다. 이란 전쟁 이후 다카이치 총리가 이란 정상과 만나겠다는 의사를 밝힌 건 처음이다.
이는 미국이 이란에 제시한 협상 시한이 임박한 가운데 나온 발언이다. 다카이치 총리는 “매우 긴박한 상황이며, 엄중한 상황에 있다. 총리로서 가능한 모든 대응을 할 것”이라며 도널드 트럼프 미국 대통령과의 전화 협의를 비롯한 대응도 조율하고 있다고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 구체적인 설명 없이 “미 동부시간 화요일 오후 8시!”(한국시간 8일 오전 9시)라고 적었다. 지난달 26일 이란 발전소에 대한 공격 유예를 6일 오후 8시로 제시했으나 다시 하루 연장한 것이다.
다카이치 총리는 지난달 30일 중의원(하원) 예산위원회에서 미국과 이란 간 중재 의사 관련 질문에 “어떤 시점에 (이란과) 대화하는 게 적절한지 국익에 근거해 종합적으로 판단하고자 한다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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