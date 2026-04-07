136년 전 美 여성 선교사의 ‘조선 기행 편지’ 복원 공개
로제타 셔우드 홀, 가족에 쓴 편지
여정·조선인 생활상 등 상세 기록
“현재 왕(고종)은 약 40세이며 1873년에 왕위에 올랐습니다. 기독교 교육을 금지하는 옛 법은 폐지된 적 없지만 약 20년 전 프랑스 선교사 9명이 학살(병인박해)된 이후로 기독교 신앙의 자유는 크게 방해받지 않고 있습니다.”
136년 전 미국인 선교사 로제타 셔우드 홀이 쓴 조선 기행 편지가 공개됐다. 행정안전부 국가기록원은 제54주년 보건의 날(7일)을 맞아 양화진기록관이 소장하고 있는 로제타의 두루마리 기행편지를 모두 복원해 공개한다고 6일 밝혔다.
로제타는 국내 최초의 여의사 교육기관인 ‘조선여자의학강습소’를 설립한 여성이다. 구한말과 일제강점기를 거쳐 43년간 환자를 치료하며 한국 근대 의료의 초석을 닦았다. 2024년 국민훈장 모란장이 수여됐다.
로제타는 1890년 9월 4일 의료 선교를 위해 미국을 떠났다. 10월 14일 조선에 도착한 뒤 이듬해 1월 초까지의 활동을 가족에게 전하기 위해 편지를 썼다. 가로 16.4㎝ 한지 94장을 이어 붙인 두루마리 형태(총 2건)로 세로 길이는 31.8m에 달한다.
편지는 부착된 비닐 테이프의 변색과 접착제 경화, 당시 필기 매체인 아이언 겔 잉크의 부식으로 글자 부분이 갈색으로 변하고 종이가 바스러지는 등 훼손이 심화한 상태였다. 기록원은 약 1년6개월간 오염물질 제거와 탈락된 글씨의 결실부를 복원용 한지로 보강했다.
복원된 편지에는 40일간의 태평양 횡단 노정이 상세히 기록돼 있다. 조선 도착 후 3개월간의 기록뿐 아니라 경유지였던 일본에서의 일상에 대한 기록도 포함됐다. 조선의 척박했던 의료 환경과 주민 일상도 생생히 묘사돼 있다. 특히 전통 한옥 진료소인 ‘보구녀관’의 모습과 가마, 전통 혼례, 고종이 청나라 사절단을 맞이하는 행렬 등 로제타가 직접 촬영한 사진 59점이 함께 부착돼 있어 당시 시대상을 입체적으로 알 수 있다.
보구녀관 사진과 함께 “제가 진료소에서 첫날 본 환자는 4명이었고, 다음 날은 9명이었다. 지금까지 거의 3개월 동안 270명의 초진 환자와 279명의 재진 환자를 포함해 총 549명을 치료했다” 등의 진료 내용을 쓰는 식으로 편지는 작성됐다. 국가기록원은 “한국 근대 의료의 시작과 생활상을 연구하는 데 매우 중요한 사료”라고 설명했다.
강요섭 양화진기록관장은 “근대 의료와 교육의 초석을 놓은 선교사의 기록물이 국가기록원 도움으로 다시 숨을 쉬게 돼 깊이 감사드린다”며 “선교 역사와 근대사를 연구하는 소중한 기록유산으로 널리 활용되길 바란다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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