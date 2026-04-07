챗GPT로 검색·결제·배송까지… 신세계그룹, 오픈AI와 손잡는다
AI 커머스 사업협력 MOU 체결
신세계그룹과 챗지피티(ChatGPT) 개발사 오픈AI(OpenAI)가 인공지능(AI) 커머스 구축을 위해 힘을 합쳤다.
신세계그룹은 6일 웨스틴 조선 서울에서 오픈AI와 AI 커머스 사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 양사는 신세계그룹의 AI 커머스 본격 도입, AI 쇼핑 에이전트 개발, AX(AI 전환) 협력 등을 추진하기로 했다. 신세계그룹은 이마트를 시작으로 그룹 전반에 걸쳐 AI 커머스를 단계적으로 확산시킬 계획이다.
양사는 이를 위해 일단 2027년 상용화를 목표로 개발하는 차세대 AI 커머스 구축에 역량을 집중키로 했다. 차세대 AI 커머스는 챗지피티 대화창에서 ‘내일 저녁 가족식사 메뉴’에 대한 질문을 던지면, 관련 쇼핑 목록을 생성해 장바구니에 담고 결제, 예약 배송까지 처리하는 형태가 될 것으로 보인다. 그 첫 단계로 올해 안에 이마트 앱에 AI 쇼핑 에이전트가 탑재된다
이날 협약식은 임영록(사진 오른쪽) 신세계그룹 사장과 김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표 등이 참석한 가운데 진행됐다. 임 사장은 “AI 커머스는 미래 유통시장의 새로운 기준이 될 것”이라며 “그룹의 체질을 AI 중심으로 전환해 고객 중심의 혁신을 지속하겠다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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