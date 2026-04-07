김관영 ‘돈봉투 의혹’… 경찰, 전북도청 압수수색
도청 집무실·비서실·차량 등 대상
김 지사 “대리운전비 줬다가 회수”
경찰이 6일 김관영 전북특별자치도지사의 ‘돈봉투 살포’ 의혹과 관련해 전북도청을 압수수색했다. 경찰은 압수품 분석 등을 마무리하는 대로 김 지사를 소환해 조사할 예정이다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 2시간30여분간 전북자치도청 도지사 집무실 등을 대상으로 압수수색 영장을 집행했다. 비서실, 차량 등도 압수수색 대상에 포함됐다.
김 지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구의 한 식당에서 도내 기초의원과 지방선거 출마예정자, 공무원 등 20명에게 현금을 나눠줬다는 의혹을 받는다. 경찰 관계자는 “사건과 관련한 자료를 확보하기 위해 압수수색 영장을 집행한 것”이라고 밝혔다.
앞서 경찰은 이 의혹에 관한 고발장을 접수한 뒤 해당 음식점 CCTV를 확보했다. 당시 저녁 자리 동석자 일부를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 이에 대해 김 지사는 “저녁에 함께 술을 마신 참석자들에게 대리 운전비로 쓰라고 총 68만원을 나눠줬으나 부적절하다고 판단해 다음 날 모두 회수했다”고 밝힌 바 있다.
더불어민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열고 만장일치로 김 지사를 제명했다. 김 지사는 징계에 불복해 그다음 날 서울남부지법에 제명처분 효력정치 가처분 신청을 냈다. 법원은 7일 이 사건을 심리할 예정이다.
전국민주노동조합총연맹 전북본부는 김 지사 사퇴를 촉구했다. 민주노총 전북본부는 성명을 내고 이번 압수수색에 대해 “전북 도정 역사상 가장 치욕스러운 장면”이라며 “청년들에게 현금을 살포하며 당심을 왜곡하려 한 행위는 중대 범죄”라고 주장했다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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