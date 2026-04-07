땅은 공공이, 집은 도민이… 제주 토지공유 주택 첫 공급
삼도이동 2개 단지 72세대 도입
민간 분양 대비 25~32% 저렴
토지비를 제외해 분양가를 낮춘 ‘토지임대부 분양주택’이 제주에서 처음 공급된다.
제주도는 제주개발공사와 함께 토지임대부 분양주택 사업을 추진 중이라고 6일 밝혔다. 토지임대부 분양주택은 토지 소유권은 공공이, 주택은 개인이 소유한다.
제주시 삼도이동 옛 라마다프라자 제주호텔 맞은편에 지상 9층 규모로 들어선다. 공급 규모는 2개 단지 총 72세대다. 공급면적은 72.7㎡(16세대), 85.9㎡(56세대)다. 분양가와 10년간 토지임대료를 합산한 총 매입가는 3.3㎡당 1000만~1100만원으로 예상된다. 올해 2월 제주 지역 민간아파트 평균 분양가(3.3㎡당 1476만원)보다 25~32% 저렴한 수준이다.
10년간 전매제한이 적용된다. 10년 이내에는 공공이 환매하고, 이후에는 시장 매도가 가능하다. 환매 조건은 거주 기간에 따라 달라진다. 거주의무기간인 5년 이내에는 최초 분양가에 은행 이자를 더한 금액으로 환매가 이뤄진다. 5년 초과 10년 이하 구간에서는 감정평가를 통해 시세 상승분 일부가 반영된다.
공급 대상은 무주택자 중 2세 미만 신생아 가구(25호), 청년·신혼부부·생애최초 구입자(각 11호)를 우선 배정한다. 나머지 14호는 일반분양한다. 분양 공고는 오는 6월, 당첨자 발표는 10월에 한다. 입주는 내년 9월 예정이다. 도는 서귀포시 동홍동에도 내년 하반기 입주를 목표로 1개동 53세대 규모의 토지임대부 분양주택 공급을 추진하고 있다.
박재관 제주도 건설주택국장은 “공공주택 7000호 공급 달성을 위해 공공분양뿐 아니라 통합공공임대, 특화형 매입임대 등 다양한 방식을 병행 추진하고 있다”고 말다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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