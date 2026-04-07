서울 외곽 아파트 ‘키맞추기’… 3040 실수요, 노원·강서 싹쓸이
최근 두달 거래량 노원구 압도적 1위
생애최초 등 대출 활용 6억 이하 집중
수도권 비규제 지역으로 확장 가능성
최근 2개월여간 서울 내에서 외곽 지역 거래가 주를 이루며 가격 상승을 이끈 것으로 나타났다. 젊은 실수요층이 시장을 주도하면서 중심지에 비해 가격이 낮았던 단지들 가격이 일제히 오르는 현상이다. 이러한 ‘키맞추기’ 장세가 향후 서울 너머 경기도권까지 확산될 수 있다는 전망도 나온다.
6일 남혁우 우리은행 부동산연구원이 지난 2월부터 이달 3일까지의 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 분석한 결과 서울 자치구 중 아파트 매매 거래가 가장 많았던 곳은 1340건을 기록한 노원구로 나타났다. 633건 거래가 있었던 2위 성북구와도 2배 이상 차이나는 수치다. 성북구 다음으로는 강서구와 구로구, 은평구 순이었다.
해당 자치구에서도 거래가 많았던 아파트들은 보금자리론과 디딤돌 대출 활용 가능한 6억원 이하, 또는 수도권 대출 최대 한도인 6억원을 받을 수 있는 15억원 이하인 경우가 많았다. 일례로 노원구에서 거래량 상위 10개 단지의 평균 거래가격은 2개 단지를 제외하면 모두 6억원 아래였다. 전용면적은 10개 모두 61.24㎡(약 18.5평) 이하였다.
이런 현상은 생애 최초 주택자금대출을 받는 무주택자가 시장을 견인하는 주요 매수세력으로 나타난 것으로 분석된다. 남 연구원은 “30대 젊은 주택 매수자들은 가성비를 선호하고 생애최초 (주담대) 비중이 높으며 디딤돌, 보금자리론 등 정책대출 활용도가 높다”면서 “이들이 10억 이하 아파트 위주로 집중 매수하는 모습을 보이고 있다”고 말했다.
법원등기정보 광장에 따르면 지난 2~3월 서울에서 집합건물 기준으로 생애 첫 부동산을 구입해 소유권 이전등기를 신청한 매수자는 강서구에 928명, 노원구(816명) 순이었다. 그 뒤는 송파구가 755건이었고 4위는 성북구 724명, 5위는 700명을 기록한 구로구가 차지했다. 이 역시 외곽, 비강남 등 중하위권 가격대 지역이 서울 내 거래를 주도한 것으로 보인다.
생애 최초 매수자 연령대는 30∼39세가 6877명으로 56.1%를 차지해 가장 많았다. 40∼49세는 2443명으로 19.9%를 차지하며 뒤를 이었다. 전체의 76%가 30~49세인 셈이라 이 중 상당수가 당장 거주할 집이 필요했던 실수요자일 개연성이 높다.
서울 외곽 단지들 가격대가 높아지면서 향후 서울 인근 경기도 지역까지 이같은 흐름이 번질 가능성도 있다. 서울 외곽 집값도 감당하기 힘들어진 실거주 수요자들이 아예 서울을 벗어나 경기도권으로 이탈할 수 있다는 얘기다.
경기부동산포털에 따르면 경기도 내 아파트 거래량은 지난해 7월 8764건에 불과했으나 정부 대출 규제 발표를 전후로 등락을 거듭했다. 지난 달 거래량은 1만2189건으로 2월에 비해 소폭 늘어난 추세다. 남 연구원은 “현재 서울 중하위 규제지역 중심의 키맞추기 현상은 수도권 비규제 지역으로 확산될 가능성이 존재한다”고 말했다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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