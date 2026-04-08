지구 동반자 달이 사라진 밤… 그것은 짧은 경이와 긴 재앙
[이정모의 지구 사용 설명서]
어느 날 달이 없어진다면
그날 밤하늘에는 있어야 할 것이 없었다. 늘 그 자리를 지키고 있던 둥근 빛, 달이 사라졌다. 달이 구름에 가린 것도 아직 떠오르지 않은 것도 아니다. 하늘은 유난히 맑았고 별들은 평소보다 더 또렷하게 빛나고 있었다. 밤이 갑자기 깊어졌다. 인간이 알고 있던 ‘밤’은 사실 완전한 어둠이 아니었다. 그러나 달이 사라진 순간 밤은 본래의 모습을 드러냈다. 손을 뻗어도 윤곽조차 흐릿해지고 방향 감각마저 무너지는 어둠. 도시의 불빛이 닿지 않는 곳에서는 세상을 구분하기 어려운 진짜 밤이 펼쳐졌다.
사람들은 처음에는 그것을 단순한 이상 현상으로 여겼다. “오늘 밤은 유난히 어둡네.” 그러나 시간이 지나도 달이 돌아오지 않자 그제야 깨닫게 된다. 이것은 날씨의 변화가 아니라 세계의 조건이 바뀐 사건이라고 말이다.
달은 늘 그 자리에 있다 보니 그 존재는 밤하늘의 장식, 낭만의 대상, 그것도 아니면 단순 배경 정도로 여겨졌다. 그러나 그 조용한 존재는 지구의 바다를 움직이고 생명의 시간을 조율하며 행성의 자세를 붙잡고 있었다. 달이 사라진 밤에도 지구는 여전히 자전하고 있다. 대기는 그대로이고 바다는 여전히 넓다. 생명도 즉시 사라지지 않는다. 겉으로 보기에는 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보인다. 그러나 그 평온함은 오래 가지 않는다. 변화는 이미 시작되었고 그 변화는 느리지만, 결코 되돌릴 수 없는 방향으로 이어질 것이다. 그날 밤 이후로도 지구는 여전히 같은 이름으로 불리지만 더 이상 이전과 같은 행성은 아니다.
달이 사라진 직후 가장 먼저 드러나는 변화는 바다에서 시작된다. 바다는 단순히 물이 모여 있는 공간이 아니다. 끊임없이 오르내리며 움직이는 거대한 시스템이다. 움직임의 중심에는 달이 있다. 달의 중력은 바닷물을 끌어당겨 지구 곳곳에 두 개의 부풀어 오른 물 덩어리를 만든다. 이것이 밀물과 썰물이다. 하루 두 번 바다는 숨을 쉬듯 들고 난다. 이 관계는 고정된 것이 아니다.
달은 지금도 해마다 약 3.8㎝씩 지구에서 멀어지고 있다. 조석 작용으로 에너지가 소모되면서 두 천체 간의 거리가 조금씩 벌어지고 있는 것이다. 아주 느린 변화지만 지구의 리듬은 지금 이 순간에도 미세하게 달라지고 있다. 달이 사라지면 눈에 보이지 않던 거대한 힘도 사라지면서 조석의 리듬이 무너진다. 조수간만의 차는 지금보다 크게 줄어든다. 밀물과 썰물 사이의 분명한 경계가 흐려지고 바다는 멈칫거린다. 해안선은 더 이상 넓게 드러나지 않고 갯벌은 점차 잠긴 채로 남는다. 바다의 움직임은 마치 깊은 잠에 빠진 것처럼 둔해지고 약해진다.
이 변화는 단순히 풍경의 문제가 아니다. 지구에서 가장 풍부한 생명 다양성을 지닌 공간 중 하나가 바로 조간대, 즉 밀물과 썰물이 반복되는 경계 영역이다. 이곳에서는 생물들이 물과 공기 사이를 오가며 살아간다. 산소가 풍부하고 영양분이 끊임없이 공급되며 포식자와 피식자가 복잡하게 얽혀 있다. 그러나 조석의 차가 줄어들면 이 환경 자체가 사라진다. 갯벌은 말라붙거나 반대로 늘 물에 잠겨버린다. 그 위에 의존하던 수많은 생물이 설 자리를 잃는다.
바다의 변화는 여기서 끝나지 않는다. 조석은 단순히 물을 움직이는 것이 아니라 바닷속을 섞는 역할도 한다. 표층의 따뜻한 물과 깊은 곳의 차가운 물, 산소가 많은 물과 영양분이 풍부한 물이 서로 뒤섞인다. 이 혼합은 해양 생태계 전체를 유지하는 핵심 과정이다. 달이 사라지면 이 혼합이 약해진다. 표층과 심해 사이의 교환이 줄어들고 산소가 부족해지는 곳과 영양분이 순환하지 못하는 곳이 생긴다. 보이지 않는 곳에서 그러나 결정적인 변화가 진행된다.
밤의 변화도 점차 생명에 영향을 미친다. 달빛은 단순한 빛이 아니다. 그것은 생물들이 시간을 읽는 방식 중 하나다. 달빛에 맞춰 움직이고 달의 주기를 따라 번식하던 생물들은 익숙한 신호를 잃었다. 산호는 특정한 달의 위상에 맞춰 일제히 산란하고 바다거북은 달빛을 따라 해변을 찾아온다. 많은 곤충과 물고기 그리고 포식자들은 달의 밝기에 따라 활동 시간을 조절한다. 그러나 달이 사라지면 그들의 달력도 사라진다. 생물들은 더 이상 언제 번식해야 하는지, 언제 이동해야 하는지에 대한 신호를 잃는다.
시간이 흐를수록 더 근본적인 변화가 나타난다. 그것은 지구의 기울기다. 지구는 약 23.5도 기울어진 상태로 자전하고 있으며 이 기울기 덕분에 계절이 생긴다. 그러나 이 각도는 결코 당연한 것이 아니다. 지구는 완벽하게 안정된 팽이가 아니다. 외부의 영향이 없다면 그 축은 서서히 흔들리며 크게 변할 수 있다. 달은 이 흔들림을 억제하는 역할을 한다. 말하자면 지구의 자전축을 안정시키는 자이로스코프와 같은 존재다.
달이 사라지면 이 안전장치도 사라진다. 지구의 자전축은 수만 년, 수십만 년에 걸쳐 점점 더 크게 흔들리게 된다. 어떤 시기에는 기울기가 거의 0도에 가까워지고 어떤 시기에는 60도 이상으로 기울어진다. 그 결과 계절은 지금과는 전혀 다른 모습이 된다. 거의 영원한 여름을 겪게 되거나 끝없이 긴 겨울에 갇혀 헤어 나오지 못 하는 일이 생긴다. 지금의 열대, 아열대, 온대, 한대라는 기후대 구분은 무의미해진다.
이 변화는 기후를 넘어 생명의 분포까지 바꾼다. 지금의 생물들은 비교적 안정된 환경 속에서 진화해 왔다. 계절의 변화는 있지만, 그 변화는 일정한 범위 안에서 반복된다. 그러나 자전축이 크게 흔들리는 행성에서는 환경이 예측 불가능해진다. 특정한 조건에 적응한 생물은 쉽게 도태되고 변화에 유연한 생물만이 살아남는다. 진화의 방향 자체가 달라지는 것이다.
그럼에도 불구하고 지구는 완전히 죽은 행성이 되지는 않는다. 태양은 여전히 빛나고 있고 대기는 남아 있으며 바다도 존재한다. 일부 생명은 새로운 조건에 적응하며 살아갈 것이다. 그러나 그것은 우리가 알고 있는 지구의 생명과는 다른 모습이다. 지금의 생태계, 지금의 기후, 지금의 리듬은 더 이상 유지되지 않는다.
달은 스스로 빛을 내지 않는다. 그저 태양빛을 반사할 뿐이다. 그래서 종종 보조적인 존재처럼 여겨진다. 그러나 그 조용한 위성은 지구의 바다를 움직이고 생명의 시간을 조율하며 행성의 자세를 안정시키는 역할을 해왔다.
달이 사라진 이후의 지구는 여전히 푸른 행성이다. 하지만 그 푸름은 지금과 같은 의미를 갖지 않는다. 규칙적인 파도, 반복되는 계절, 예측 가능한 생명의 리듬처럼 우리에게 익숙한 지구의 모습은 달과 함께 생겨난 결과이기 때문이다.
달은 그저 밤하늘의 풍경인 것이 아니라 지구라는 행성을 구성하는 하나의 조건이다. 달은 늘 그 자리에 있기 때문에 우리는 그것을 설명하지 않았다. 설명하지 않는 것은 중요하지 않아서가 아니라 너무 당연하기 때문이다. 지구에서 가장 중요한 조건들은 대개 그렇게 존재한다. 보이지 않게, 조용하게 그러나 결정적으로. 바다의 리듬을 만들고 생명의 시간을 맞추며 행성의 기울기를 붙잡아 온 존재가 달이다. 달이 사라지는 순간 우리가 서 있는 이 세계가 얼마나 정교한 균형 위에 놓여 있었는지 비로소 알게 된다. 지구는 혼자 완성된 행성이 아니다.
전 국립과천과학관장
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