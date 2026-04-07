심장 느리게 뛰는 서맥성 부정맥 치료… ‘무전극선 심박동기’ 뜬다

환자 14만8386명… 치료율 5.6% 불과

마이크라2 출시… 배터리 수명 40% ↑

환자 80% 평생 한 번 이식으로 치료

초소형 심박동기 마이크라가 심장 내부에 삽입돼 있는 모습. 메드트로닉코리아 제공

심장 박동 수(맥박)가 분당 60회 미만으로 느린 ‘서맥성 부정맥’은 방치하면 심장이 피를 전신으로 충분히 보내지 못해 현기증, 실신, 호흡 곤란을 초래한다. 심장 박동이 불규칙한 심방세동이 동반되면 뇌졸중 위험이 커질 수 있다. 6일 건강보험심사평가원에 따르면 서맥성 부정맥 진단 환자는 2024년 기준 14만8386명에 달하나 치료율은 5.6%에 불과했다.



서맥성 부정맥의 근본 치료를 위해선 인공 심장박동기 이식이 권장된다. 몸에 심박동기를 심어 심장의 전기 신호를 실시간 감지하고 박동이 지나치게 느려질 때 자동으로 미세한 전기 자극을 전달해 정상 박동을 유지한다. 국내 서맥 환자 중 이런 심장박동기 이식률은 5%를 겨우 넘는 수준이다.



또한 기존엔 어깨 쇄골 아래 피부를 절개해 주머니를 만들고 심박동기를 삽입, 전극선을 심장까지 연결하는 방식이었다. 쇄골과 어깨 사이에 기기의 배터리가 위치해 일상 움직임이 불편하고 전극선 및 주머니 관련 합병증 위험도 존재했다. 약 24%의 환자는 정맥이 좁거나 막혀서, 혹은 감염 위험이 있어서 이런 고전식 심박동기 삽입이 불가능했다.



이에 기존 심박동기 대비 약 10분의 1 크기(2.6㎝)로 비타민 알약만 한 초소형 기기 안에 배터리와 회로, 센서를 집약한 ‘무전극선 심박동기(마이크라)’가 2015년 등장했다. 피부 아래 주머니를 만들어 별도 배터리를 넣거나 전극선을 연결하지 않고도 독립적으로 박동 조절을 제공한다. 허벅지 혈관을 통해 가느다란 관을 밀어 올려 심장 안(우심실 벽)에 심으면 된다. 수술 시간이 짧고 흉부 절개가 필요 없으며 일상에 제약을 거의 받지 않는다. 이 기기는 2021년 국내 첫 도입 후 2023년에 이어 이달 더욱 진화한 모델(마이크라2)이 들어왔다.



업체 관계자는 최근 기자 간담회에서 “마이크라2는 배터리 수명 연장, 알고리즘 개선, 전달 시스템 업그레이드를 특징으로 한다”면서 “실제 환자 데이터 분석 결과, 배터리 수명이 기존보다 약 40% 향상돼, 15~16년 정도 작동하는 것으로 추정됐다. 전체 환자의 80% 이상은 평생 한 번 이식으로 치료가 가능할 것으로 예상된다”고 밝혔다.



유희태 세브란스병원 심장내과 교수는 “기존 방식의 심박동기로 치료가 불가능했던 환자들에게도 가능성을 열어준 옵션”이라며 “지난해 말 무전극선 심박동기에 대해 특수 고위험군 대상 필수급여 적용(본인 부담 5%)이 된 것도 감염 위험이 높거나 혈액 투석 중인 환자, 기존 방식 접근에 실패한 환자들에게 꼭 필요한 선택지임을 제도적으로 인정해 준 것”이라고 강조했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 심장 박동 수(맥박)가 분당 60회 미만으로 느린 ‘서맥성 부정맥’은 방치하면 심장이 피를 전신으로 충분히 보내지 못해 현기증, 실신, 호흡 곤란을 초래한다. 심장 박동이 불규칙한 심방세동이 동반되면 뇌졸중 위험이 커질 수 있다. 6일 건강보험심사평가원에 따르면 서맥성 부정맥 진단 환자는 2024년 기준 14만8386명에 달하나 치료율은 5.6%에 불과했다.서맥성 부정맥의 근본 치료를 위해선 인공 심장박동기 이식이 권장된다. 몸에 심박동기를 심어 심장의 전기 신호를 실시간 감지하고 박동이 지나치게 느려질 때 자동으로 미세한 전기 자극을 전달해 정상 박동을 유지한다. 국내 서맥 환자 중 이런 심장박동기 이식률은 5%를 겨우 넘는 수준이다.또한 기존엔 어깨 쇄골 아래 피부를 절개해 주머니를 만들고 심박동기를 삽입, 전극선을 심장까지 연결하는 방식이었다. 쇄골과 어깨 사이에 기기의 배터리가 위치해 일상 움직임이 불편하고 전극선 및 주머니 관련 합병증 위험도 존재했다. 약 24%의 환자는 정맥이 좁거나 막혀서, 혹은 감염 위험이 있어서 이런 고전식 심박동기 삽입이 불가능했다.이에 기존 심박동기 대비 약 10분의 1 크기(2.6㎝)로 비타민 알약만 한 초소형 기기 안에 배터리와 회로, 센서를 집약한 ‘무전극선 심박동기(마이크라)’가 2015년 등장했다. 피부 아래 주머니를 만들어 별도 배터리를 넣거나 전극선을 연결하지 않고도 독립적으로 박동 조절을 제공한다. 허벅지 혈관을 통해 가느다란 관을 밀어 올려 심장 안(우심실 벽)에 심으면 된다. 수술 시간이 짧고 흉부 절개가 필요 없으며 일상에 제약을 거의 받지 않는다. 이 기기는 2021년 국내 첫 도입 후 2023년에 이어 이달 더욱 진화한 모델(마이크라2)이 들어왔다.업체 관계자는 최근 기자 간담회에서 “마이크라2는 배터리 수명 연장, 알고리즘 개선, 전달 시스템 업그레이드를 특징으로 한다”면서 “실제 환자 데이터 분석 결과, 배터리 수명이 기존보다 약 40% 향상돼, 15~16년 정도 작동하는 것으로 추정됐다. 전체 환자의 80% 이상은 평생 한 번 이식으로 치료가 가능할 것으로 예상된다”고 밝혔다.유희태 세브란스병원 심장내과 교수는 “기존 방식의 심박동기로 치료가 불가능했던 환자들에게도 가능성을 열어준 옵션”이라며 “지난해 말 무전극선 심박동기에 대해 특수 고위험군 대상 필수급여 적용(본인 부담 5%)이 된 것도 감염 위험이 높거나 혈액 투석 중인 환자, 기존 방식 접근에 실패한 환자들에게 꼭 필요한 선택지임을 제도적으로 인정해 준 것”이라고 강조했다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지