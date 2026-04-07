멈춰가는 심장에 초소형 펌프… 심장성 쇼크 생존율 높인다

심장성 쇼크 병원내 사망률 40% 안팎
초반 12시간 내 대응따라 예후 결정
‘임펠라’ 심장 심어혈액 내뿜는 기능
전 세계 가장 널리 쓰이는 치료법
국내 사용 제한·고가 비용 해결해야
초반 12시간 내 대응따라 예후 결정
‘임펠라’ 심장 심어혈액 내뿜는 기능
전 세계 가장 널리 쓰이는 치료법
국내 사용 제한·고가 비용 해결해야
생명을 위협하는 ‘심장성 쇼크’ 치료에 최근 새로운 심장 기능 보조 장치가 도입돼 생존율 향상이 기대되고 있다. ‘임펠라’로 불리는 이 초소형 장치는 심장의 좌심실에 심어 혈액을 각 장기로 내뿜는 기능을 한다.
2008년 미국 식품의약국(FDA) 승인 후 전 세계적으로 가장 널리 쓰이는 심장성 쇼크 치료법이지만, 국내엔 고가의 비용 등 문턱이 높아 지난해 말에야 의약 당국의 ‘희소 의료기기’로 지정받아 들어왔다.
게다가 현재는 급성 심근경색이 동반된 심장성 쇼크의 응급 치료에만 허가돼 임상 현장 적용이 제한적이다. 고위험 관상동맥 시술 등으로 사용 범위 확대와 건강보험 적용의 필요성이 제기되는 이유다. 특히 젊은 층 심장성 쇼크의 대부분을 차지하는 급성 심근염 치료에 적용 확대가 절실하다는 지적이 나온다.
병원 내 사망률 40% 안팎
6일 의료계에 따르면 심장성 쇼크는 심장이 피를 충분히 짜내지 못해 혈압이 떨어지고 뇌·콩팥·간 등 주요 장기에 혈액을 제대로 공급하지 못하는 상태다. 중환자실 치료가 필요한 응급 상황으로 병원 내 사망률이 40% 안팎으로 높다. 쇼크의 생존자들도 신체·정신적 결함을 갖는 경우가 드물지 않아 지속적인 장기 추적이 필요하다. 최근 질병관리청 국립보건연구원 발표를 보면 심장성 쇼크 생존자 10명 중 1명이 퇴원 후 우울증, 불안장애 등 정신 질환을 겪는 것으로 나타났다.
삼성서울병원 순환기내과 양정훈 교수는 “심장성 쇼크는 초반 12시간 안에 어떻게 대응하느냐에 따라 예후가 결정되는 경우가 많아 병원, 지역 간 사망률 편차가 존재한다”고 말했다. 또 “응급조치가 적절히 시행되고 전문 인력의 충원 및 기계 순환장치 같은 전문 장비가 잘 갖춰진 쇼크 센터가 곳곳에서 역할을 할 수 있도록 국가적 관심을 기울여야 할 때”라고 덧붙였다.
심장성 쇼크는 크게 급성 심근경색과 심부전 연관으로 발생한다. 급성 심근경색은 심장 근육에 피를 공급하는 관상동맥이 막히거나 좁아지면서 발생하고 심부전은 심장 근육 자체의 병으로 심장 기능이 떨어지는 경우다. 심부전은 심근병증(기저 심장 질환이 원인)과 심근염(심근의 염증이 원인), 판막 질환 등을 포괄한다. 국내 연구에 의하면 급성 심근경색에 의한 쇼크가 80.7%로 다수를 차지하고 확장성 심근병증 6.1%, 심근염 3.2%를 차지하는 것으로 보고된다. 근래 심근경색 외 원인에 의한 심장성 쇼크 발생이 증가 추세다.
대부분의 심장성 쇼크는 원인이 되는 질환의 증상이 먼저 온다. 급성 심근경색이면 가슴을 돌로 짓누르는 듯한 통증과 식은땀·메스꺼움·호흡곤란, 심근염이면 심한 피로감·흉통·두근거림, 심근병증이나 급성 심부전 악화면 숨참, 누우면 더 답답함, 부종 등이 나타날 수 있다. 이후 쇼크로 진행되면 혈압 저하, 멍함·혼돈, 차고 축축한 피부, 맥박이 약하고 빠름, 소변량 감소, 청색증, 실신 같은 전신 증상을 겪게 된다. 분당서울대병원 순환기내과 조형원 교수는 “일반인 입장에선 숨이 차고 식은땀이 나며 기운이 쭉 빠지는데, 의식이 흐려지거나 소변이 줄고 손발이 차가워지는 상태로 보면 된다”면서 “다른 응급 질환과 증상이 겹칠 수 있어 감별이 쉽지 않다”고 말했다.
에크모보다 임상 근거 더 확실
그간 국내에선 심장성 쇼크 치료 시 약물이나 대동맥 내 풍선 펌프, 에크모 등 제한적인 의료 자원에 의존해 왔다. 쇼크 상황에서 혈압을 올리는 승압제나 심장을 억지로 뛰게 하는 강심제는 근본 치료가 될 수 없다. 약물을 과도하게 쓰면 오히려 말초 혈관이 망가지거나 독성으로 목숨을 잃을 수 있다. 약물이 듣지 않을 땐 풍선 펌프, 에크모 같은 기계 순환 보조 장치를 써서 심장이 회복될 때까지 안정화를 도모한다. 다만 풍선 펌프는 삽입은 쉬우나 혈류 순환 효과가 제한적이다. 에크모는 출혈이나 혈전, 혈관 합병증 발생 우려가 있고 좌심실 부담을 오히려 늘릴 수 있다는 단점이 있다. 게다가 최근 연구에서 에크모의 임상적 이득을 규명하는 데 실패했다.
반면 임펠라는 급성 심근경색 연관 심장성 쇼크 환자에서 장·단기 생존율 향상 효과가 확인됐다. 현재로선 사망률 감소가 입증된 유일한 순환 보조 장치다. 미국심장학회 가이드라인은 임펠라 사용을 적극적으로 권고하고 있다. 임펠라는 허벅지 혈관으로 삽입해 심장까지 밀어 올린 가느다란 관을 통해 좌심실 안에 위치시킨다. 4일 정도 사용 가능하고 환자 상태가 안정되면 제거할 수 있다.
국내에선 삼성서울병원, 분당서울대병원, 전남대병원이 선도적으로 들여왔고 6개 의료기관이 도입을 준비 중인 것으로 알려졌다.
조형원 교수는 “현재 허가된 기준은 급성 심근경색에 합병된 심장성 쇼크이지만 고위험 관상동맥 중재술, 심실 빈맥 시술 등 다른 심장 질환 사용 가능성에 대한 연구가 꾸준히 진행되고 있으며 가이드라인에도 변화가 있는 만큼 적용 범위 확대가 필요하다”고 지적했다. 아울러 현재 건강보험 비급여로 4000만원 가량의 비용을 환자가 다 부담해야 한다.
양정훈 교수는 “임펠라가 더 유용하겠다고 판단되는 경우에도 비용 등을 고려해 위험 부담이 있는 에크모를 삽입하는 사례들이 현장에서 왕왕 있다”면서 “고가여서 건보 적용이 쉽진 않겠지만 에크모보다 임상적 근거가 더 입증된 만큼 건보 적용에 대한 적극적인 움직임이 필요하다”고 강조했다.
심장성 쇼크 예방의 핵심은 원인인 급성 심근경색과 심부전 악화를 막는 것이다. 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연, 신체 활동 부족 같은 위험 요인을 관리하고 이미 심장 질환자는 치료를 미루지 않는 것이 중요하다. 조 교수는 “가슴 통증, 식은땀, 숨참, 실신, 멍함, 소변 감소, 손발 차가워짐 증상이 같이 오면 심장성 쇼크를 의심하고 그 순간부터 이미 응급인 만큼, 스스로 운전해 이동하거나 집에서 경과를 지켜봐선 안 되고 119를 이용해 빠르게 병원을 찾아야 한다”고 조언했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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