멈춰가는 심장에 초소형 펌프… 심장성 쇼크 생존율 높인다

[And 건강] 심장 기능 보조 장치 ‘임펠라’

급성 심근경색, 심부전 등에 의해 초래되는 심장성 쇼크는 초반 12시간 이내 대응이 예후를 결정하는 경우가 많다. 게티이미지뱅크

심장성 쇼크 병원내 사망률 40% 안팎

초반 12시간 내 대응따라 예후 결정

‘임펠라’ 심장 심어혈액 내뿜는 기능

전 세계 가장 널리 쓰이는 치료법

국내 사용 제한·고가 비용 해결해야



병원 내 사망률 40% 안팎



에크모보다 임상 근거 더 확실



초소형 심장 기능 보조 장치 ‘임펠라’를 활용한 시술 준비 장면. 삼성서울병원 제공