선거 두달 사분오열… 답 없는 국힘
서울 지지율 13%에 네탓 공방만
중도층 이어 지지층마저 등돌려
이정현, 전남광주시장 출마 공식화
국민의힘이 ‘서울 지지율 13%’ 여론조사 결과에 술렁이고 있다. 기존 중도보수층 이탈은 물론 강성지지층마저 등을 돌리면서 당이 사분오열하고 있다는 분석이 나온다. 공존하기 어려운 이질적 세력이 한 지붕 아래 혼재하는 탓에 지지율 반등의 돌파구를 찾기도 쉽지 않다는 평가다.
한 지도부 인사는 5일 통화에서 서울 지역 지지율 추락에 대해 “서울시당위원장인 배현진 의원이 장동혁 대표와 끊임없이 반목한 것이 영향을 끼쳤다”고 말했다. 한국갤럽이 지난 3일 발표한 조사에서 서울 지역 당 지지율이 전주 대비 5% 포인트 하락한 13%로 집계된 데 대해 당내 반대파에 책임을 돌린 셈이다. 장 대표도 유튜브 인터뷰에서 “제 단식 후 당내 갈등이 계속돼 당원들이 실망하고, 보수 지지층이 여러 갈래로 나뉘어 싸우는 것이 가장 큰 요인 중 하나”라고 말했다.
반면 배 의원은 소셜미디어에 “서울 13%, 선거(비용) 보전도 못할까 봐 후보들이 도통 나서지 않는다”며 “이 국면을 벗어날 방법은 이제 하나 남은 것 같다. 국민의힘 선거의 간판 교체”라고 압박했다. 이어 “장동혁 지도부의 애당심과 결단을 기대한다”고 덧붙였다. 한 개혁파 의원은 “지도부에 더는 기대가 없고, 지금은 바꿀 수도 없다”며 “지방선거를 앞두고 각자가 각자 죽을 힘을 다하는 수밖에 없고, 선거가 끝나면 결단하겠다”고 말했다.
전문가들은 국민의힘 지지율 하락 추세를 강성보수 지지층마저 이탈하는 상황으로 분석했다. 계엄과 탄핵에 대한 정리를 뭉갠 결과 중도보수층이 이탈한 1차 분기를 지나 어정쩡한 지도부 노선에 당내 분열 심화로 강성층도 이탈하는 2차 분기로 접어들고 있다는 것이다. 박동원 폴리컴 대표는 “중도보수에 더해 강성층도 같이 빠지는 추세”라며 “커지는 선거 패배 가능성에 반응 자체를 안 해버리는 것”이라고 말했다.
지지층이 계엄·탄핵을 거치며 융합할 수 없는 두 개의 집단으로 쪼개진 상황에서 과거의 지지율 회복은 난망하다는 분석도 있다. 한 여론조사업체 관계자는 “과거 40% 정도의 국민의힘 지지층이 있었다고 치면 지금은 20%대 20%로 완전히 갈린 상태다. 이들은 완전히 다른 사람들”이라고 말했다.
보수정치의 중심인 대구는 컷오프(공천배제)된 주호영 국회부의장, 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 대구시장 출마 가능성에 위기감이 고조되고 있다. 장 대표는 이날 이 전 위원장에 대해 “단정적 말씀을 드리기는 어렵지만 국회로 온다면 정말 제대로 잘 싸워주실 것”이라며 사실상 의원 출마를 제안했다. 이어 “치열하게 더불어민주당과 싸워왔던 그 경험을 갖고 국회에 와서 싸운다면 당에 엄청난 힘이 생길 것”이라고 강조했다.
이정현 전 공천관리위원장은 이날 페이스북에 “다들 포기할 때 나는 광주로 간다”는 제목의 글을 올려 전남광주통합특별시장 출마를 공식화했다.
이형민 박준상 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사