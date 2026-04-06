경질된 美육참총장 “미군, 인격적 지도자 가질 자격 있어”
이란 전쟁 와중에 경질된 랜디 조지 미 육군 참모총장이 “미군은 용기있고 인격적으로 뛰어난 지도자를 가질 자격이 있다”는 취지의 퇴임 이메일을 남겼다.
미국 CBS방송은 4일(현지시간) 조지 총장이 군을 떠나며 댄 드리스콜 육군장관과 3·4성 장성들에게 보낸 이메일에서 이같이 밝혔다고 보도했다.
조지 총장은 “여러분과 함께 복무하며 조국을 위해 장병들을 이끌 수 있었던 것은 가장 큰 영광이었다”며 “앞으로도 임무에 전념하고 혁신을 지속하며 승리를 위해 필요한 것을 확보하기 위해 관료주의를 과감히 타파해나갈 것을 믿는다”고 밝혔다.
이어 “우리 군은 세계 최고다. 강도 높은 훈련, 용기있고 인격적으로 뛰어난 지도자를 가질 자격이 있다”며 “여러분 모두 앞으로도 용기와 인격, 투지를 바탕으로 군을 이끌어 나갈 것을 믿어 의심치 않는다”고 했다.
이 같은 발언은 상관인 피트 헤그세스 국방장관 등을 겨냥한 발언으로도 해석된다. 헤그세스 장관은 지난 2일 조지 총장에게 사임과 즉각 전역을 요구한 것으로 전해졌다. 2023년 전임 바이든 행정부 때 임명된 조지 총장은 통상 4년인 임기를 고려할 때 내년까지 재임이 예상됐으나 전쟁 중 이례적으로 교체됐다. 후임이 정해질 때까지는 크리스토퍼 라네브 참모차장이 직무대행을 맡는다.
한 소식통은 CBS에 헤그세스 장관이 도널드 트럼프 대통령과 자신이 구상하는 비전을 실행할 인물을 후임으로 원하고 있다고 전했다. 헤그세스 장관은 취임 이후 찰스 브라운 합참의장과 리사 프란체티 해군참모총장, 제임스 슬라이프 공군참모차장, 제프리 크루즈 국방정보국장 등 군 수뇌부 10명 이상을 잇달아 해임했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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