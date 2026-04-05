압승 노리는 與 선거전 시동… 전남광주 민형배·김영록 2파전

지선 슬로건 공개 본선작업 속속

“국가 정상화, 일 잘하는 지방정부”

남은 내란세력 완전한 심판 역설

서울시장 후보 막판 신경전 격화

더불어민주당 조승래 사무총장이 5일 국회에서 6.3 지방선거 슬로건과 홍보캠페인을 발표하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 6·3 지방선거 슬로건을 ‘대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부’로 정하고 내란 세력의 완전한 심판을 강조했다. 민주당은 전남광주통합특별시장 경선에서 민형배·김영록 예비후보를 결선투표 후보로 정하는 등 본선 준비에도 박차를 가했다. 서울시장 예비경선 마지막 합동 연설회에선 선두인 정원오 후보를 겨냥한 견제가 이어지며 막판 경쟁이 격화됐다.



조승래 민주당 사무총장은 5일 국회에서 기자간담회를 열고 지방선거 슬로건을 공개하며 “내란 완전 청산과 국격 회복에 대한 국민의 염원을 담았다”고 밝혔다. 조 사무총장은 “이번 선거는 내란 시도를 저지한 이후 1년 만에 치러지는 선거”라며 “남은 내란 세력을 단호히 심판하고 국가 정상화를 이루겠다”고 강조했다. 민주당은 이번 지선 메시지에서 정권 안정과 국정 연속성을 동시에 강조하겠다는 전략이다. 조 사무총장은 슬로건의 의미에 대해 “중앙정부와 한 팀으로 일할 준비가 된 일 잘하는 여당 지방정부”라며 “대한민국 대도약의 초석을 마련할 수 있도록 진인사대천명의 마음으로 최선을 다하겠다”고 말했다.



민주당은 ‘빛의 혁명’을 모티브로 한 시각 디자인과 당 고유 서체 ‘민주체’를 도입해 전국 후보 홍보물을 통일하고, 파란색을 기본으로 녹색·노란색을 병행해 통합 이미지를 강화하기로 했다. 시그니처 사운드와 숏폼 중심 온라인 캠페인, 유세송 등을 결합한 입체적 홍보 전략을 통해 정당 브랜드를 재정비하는 ‘리브랜딩’에도 나선다.



민주당 관계자는 “슬로건·후보·정책이 동시에 정비되면서 선거 준비가 완성 단계에 접어들었다”며 “지방권력 재편과 국정 안정이라는 두 목표를 동시에 달성하겠다”고 강조했다.



본선 준비 작업도 속속 진행되고 있다. 민주당 서울시장 후보들은 이날 합동 연설회를 열고 ‘보수화된 서울’을 어떻게 공략할지를 두고 정면으로 맞붙었다. 정 후보는 “최대 승부처인 한강벨트에서 반드시 이겨야 한다”며 자신의 성동구청장 선거 승리를 근거로 확장성을 강조했다. 전현희 후보도 “보수화된 서울에서 승리의 핵심 키는 강남 3구”라며 자신이 중도·보수 확장 가능성을 강조했다. 반면 박주민 후보는 “서울이 보수적이니 민주당다움을 옅게 해야 한다는 주장에 동의할 수 없다”며 “김대중·노무현·문재인·이재명 대통령 모두 민주당다움으로 승리했다”고 반박했다.



정 후보에 대한 연합 견제도 이뤄졌다. 전 후보는 “검증이 안 된 불안한 후보는 필패 후보”라고 지적했고, 박 후보 역시 “본선 승리는 검증된 정책과 자질로 만들어진다”고 압박했다. 정 후보는 “상대 후보가 아니라 시민의 불편과 싸우는 선거”라며 확전을 경계했다.



서울시장 후보는 7~9일 진행하는 당원투표와 국민여론조사 결과를 각각 50% 반영해 진행된다. 과반 득표자가 없으면 상위 2명을 대상으로 17~19일 결선투표가 치러진다.



윤예솔 천양우 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 6·3 지방선거 슬로건을 ‘대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부’로 정하고 내란 세력의 완전한 심판을 강조했다. 민주당은 전남광주통합특별시장 경선에서 민형배·김영록 예비후보를 결선투표 후보로 정하는 등 본선 준비에도 박차를 가했다. 서울시장 예비경선 마지막 합동 연설회에선 선두인 정원오 후보를 겨냥한 견제가 이어지며 막판 경쟁이 격화됐다.조승래 민주당 사무총장은 5일 국회에서 기자간담회를 열고 지방선거 슬로건을 공개하며 “내란 완전 청산과 국격 회복에 대한 국민의 염원을 담았다”고 밝혔다. 조 사무총장은 “이번 선거는 내란 시도를 저지한 이후 1년 만에 치러지는 선거”라며 “남은 내란 세력을 단호히 심판하고 국가 정상화를 이루겠다”고 강조했다. 민주당은 이번 지선 메시지에서 정권 안정과 국정 연속성을 동시에 강조하겠다는 전략이다. 조 사무총장은 슬로건의 의미에 대해 “중앙정부와 한 팀으로 일할 준비가 된 일 잘하는 여당 지방정부”라며 “대한민국 대도약의 초석을 마련할 수 있도록 진인사대천명의 마음으로 최선을 다하겠다”고 말했다.민주당은 ‘빛의 혁명’을 모티브로 한 시각 디자인과 당 고유 서체 ‘민주체’를 도입해 전국 후보 홍보물을 통일하고, 파란색을 기본으로 녹색·노란색을 병행해 통합 이미지를 강화하기로 했다. 시그니처 사운드와 숏폼 중심 온라인 캠페인, 유세송 등을 결합한 입체적 홍보 전략을 통해 정당 브랜드를 재정비하는 ‘리브랜딩’에도 나선다.민주당 관계자는 “슬로건·후보·정책이 동시에 정비되면서 선거 준비가 완성 단계에 접어들었다”며 “지방권력 재편과 국정 안정이라는 두 목표를 동시에 달성하겠다”고 강조했다.본선 준비 작업도 속속 진행되고 있다. 민주당 서울시장 후보들은 이날 합동 연설회를 열고 ‘보수화된 서울’을 어떻게 공략할지를 두고 정면으로 맞붙었다. 정 후보는 “최대 승부처인 한강벨트에서 반드시 이겨야 한다”며 자신의 성동구청장 선거 승리를 근거로 확장성을 강조했다. 전현희 후보도 “보수화된 서울에서 승리의 핵심 키는 강남 3구”라며 자신이 중도·보수 확장 가능성을 강조했다. 반면 박주민 후보는 “서울이 보수적이니 민주당다움을 옅게 해야 한다는 주장에 동의할 수 없다”며 “김대중·노무현·문재인·이재명 대통령 모두 민주당다움으로 승리했다”고 반박했다.정 후보에 대한 연합 견제도 이뤄졌다. 전 후보는 “검증이 안 된 불안한 후보는 필패 후보”라고 지적했고, 박 후보 역시 “본선 승리는 검증된 정책과 자질로 만들어진다”고 압박했다. 정 후보는 “상대 후보가 아니라 시민의 불편과 싸우는 선거”라며 확전을 경계했다.서울시장 후보는 7~9일 진행하는 당원투표와 국민여론조사 결과를 각각 50% 반영해 진행된다. 과반 득표자가 없으면 상위 2명을 대상으로 17~19일 결선투표가 치러진다.윤예솔 천양우 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지