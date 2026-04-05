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[포토] 봄 기운 ‘활짝’

입력:2026-04-05 18:32
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시민들이 식목일인 5일 서울 서초구 양재동 화훼공판장에서 화초들을 살펴보고 있다. 포근한 날씨와 함께 봄기운이 완연해지면서 꽃시장이 활기를 띠고 있다.

윤웅 기자

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