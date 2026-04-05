中 민간기업 AI에 노출된 미군 정보
상업위성·AI로 미군 동향 실시간 감시
美, 위성업체들에 사진 유통 중단 요청
중국 민간기업들이 인공지능(AI)으로 이란 전쟁에 투입된 미군 관련 정보를 분석·공개해 안보 위험이 커지고 있다는 우려가 나왔다.
4일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP)에 따르면 최근 소셜미디어에 미군기지의 장비 배치 현황과 항공모함 전단의 이동경로, 군용기 집결 상황 등을 분석한 게시물이 확산되고 있다. 이들 정보는 상업위성이 촬영한 사진과 항공기 위치추적 정보, 선박 자동식별장치 데이터 등 공개 정보를 AI로 분석한 결과다.
중국의 지리공간정보 기업 미자르비전은 중동의 미군기지에 집결한 군용기와 항모전단의 이동, 방공시스템 배치 상황 등을 분석해 소셜미디어에 공개하고 있다. 이 업체는 미군의 군사력 동향을 거의 실시간으로 파악할 수 있다며 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 체포작전 준비 과정도 수개월 전에 추적했다고 주장했다. 전문가들은 이 업체가 중국과 서방의 상업위성 데이터 등을 복합적으로 활용하는 것으로 추정한다.
중국 징안테크놀로지는 지난달 이란 공습 초기에 투입된 미군 전략폭격기 B-2A의 교신 내용을 포착하고 100척 이상의 함정과 수십대의 항공기 움직임을 기록했다고 주장했다. 사실 여부는 확인되지 않았지만 전문가들은 군사 정보를 분석·재구성하는 민간기업의 역량 발전이 새로운 위협이 될 수 있다고 우려한다.
중국 정부가 민간기업을 활용해 이란을 우회적으로 지원하려 한다는 의혹도 나온다. 중국은 공식적으로 이란 전쟁에 개입하지 않고 있다. 미국 연방하원 중국특별위원회는 최근 성명을 통해 “중국 공산당과 연계된 기업들이 AI를 전쟁 감시 도구로 활용하고 있다”고 지적했다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 지난달 31일 “적대국들이 기밀을 포함한 각종 정보를 이란에 제공한다는 정황이 있다”고 밝혔다.
미 정부는 민간 위성업체들에 중동 지역 위성사진 유통 중단을 요청한 것으로 알려졌다. 민간 위성업체 플래닛랩스는 최근 중동 분쟁이 종료될 때까지 ‘안전 및 작전 보안’을 위해 이 지역 위성사진을 판매하지 않겠다고 통보했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사