美 리더십 지지율 中에 역전
갤럽 조사, 중국 36% vs 미국 31%
19년 만에 최대 격차… 美 반감 최대
中 앞선 4번 중 3번 트럼프 집권기
중국 지도부에 대한 글로벌 지지가 미국 지도부보다 5% 포인트 더 높다는 설문조사 결과가 나왔다. 19년 만의 최대 격차로 이번 조사는 이란 전쟁이 일어나기 전인 지난해 실시됐다.
여론조사기관 갤럽은 지난해 130여개국에서 국가별 1000여명을 대상으로 한 설문조사에서 중국 지도부에 대한 지지율(중간값)이 36%로 31%를 얻은 미국을 5% 포인트 앞섰다고 3일(현지시각) 밝혔다.
조사에 따르면 중국 지도부에 대한 지지율은 2024년 32%에서 지난해 36%로 4% 포인트 상승했다. 반면 조 바이든 행정부 시절인 2024년 39%였던 미국 지지율은 도널드 트럼프 대통령이 재집권한 지난해 31%로 8% 포인트 급락했다.
중국이 미국에 앞선 건 갤럽 조사 역사상 네 번째다. 5% 포인트라는 큰 격차를 보인 것은 19년 만에 처음이다. 과거 중국이 미국에 앞선 사례는 조지 W 부시 행정부 시기인 2008년(3% 포인트 격차), 트럼프 1기인 2017년(1% 포인트)·2018년(3% 포인트)뿐이다. 부시 행정부를 제외하면 모두 트럼프 집권기다. 지난해 미국 지도부에 대한 불만도 역시 역대 최고치인 48%까지 치솟았다.
갤럽은 “중국의 지지율 상승보다 미국 리더십의 붕괴가 역전의 주된 요인”이라고 분석했다. 트럼프의 거친 행보에 실망한 국가들이 대거 등을 돌리면서 생긴 ‘반사이익’을 얻었다는 것이다.
실제 지난 1년간 미국 지지율은 44개국에서 급락한 반면 중국은 23개국에서 두 자릿수 상승을 기록했다. 특히 독일이 -39% 포인트로 가장 많이 낮아졌고 포르투갈(-38% 포인트)이 그 뒤를 이었다.
캐나다 영국 이탈리아 등 미국의 전통적 우방국도 하락세를 견인했다. 반면 이스라엘에서는 미국의 지지율이 10% 포인트 상승해 대조적이었다.
갤럽은 “이번 조사는 올해 1월 미국의 66개 국제기구 탈퇴와 2월 말 이란전 발발 이전에 실시된 것”이라며 “지지율에서 반대율을 뺀 ‘순지지율’에서 미국은 -15를 기록해 2020년(-13)보다 낮은 역대 최저치를 경신했다”고 덧붙였다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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