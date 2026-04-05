‘대북송금’ 수사팀·지검장까지 겨눈 與 국조특위… 살생부 평가
박상용 이어 수사검사 전체로 확대
朴 증인 선서 거부에 윗선 정조준
국힘 “공소 취소 위한 불법 국조”
여당이 2023년 이재명 대통령 관련 쌍방울 대북송금 사건에 대한 공격을 수사 검사 전체로 확대하고 있다. 박상용 검사에 이어 당시 수사팀이었던 수원지검 형사6부부터 수원지검장까지 국정조사 대상으로 삼으면서 ‘살생부’란 평가가 나온다. 국민의힘은 “‘역대급’ 방탄 시나리오, 공소 취소를 위한 불법 국정조사”라고 비판했다.
‘윤석열정권 정치검찰 조작기소 국정조사 특별위원회’ 위원장인 서영교 위원은 5일 기자간담회에서 “박상용 위에 있던 홍승욱 수원지검장, 김영일 2차장, 김영남 형사제1부장이 조작 수사에 어떻게 개입되어 있는지가 드러나야 한다”고 말했다.
국조특위 소속 한 의원은 국민일보에 “박 검사가 증인 선서를 거부한 건 사실 미묘한 스탠스 변화”라며 “윗선에서의 지시를 밝혀내는 게 다음 목표가 될 것”이라고 말했다.
사실상 혼자 십자포화를 맞고 있는 박 검사의 입장을 역이용해 검찰 내 지시 하달 과정까지 밝혀내겠다는 취지다.
박 검사와 함께 쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 수원지검 형사6부 검사들도 민주당 국조특위의 타깃이 됐다. 지난 3일 진행된 국조특위 기관보고에서 당시 대북송금 수사팀이 단체대화방을 만들어 국정조사에 대비하고 있다는 사실이 밝혀졌기 때문이다.
수사팀이었던 고두성 검사는 단체대화방 개설 사실을 묻는 이용우 민주당 의원 질의에 “송민경 부장, 박상용 부장, 김성훈 부장, 함석욱 검사 이렇게 있다”고 답했다.
송민경·박상용·김성훈·함석욱·고두성 검사는 2023년 당시 수원지검 형사6부 소속이었다. 각각 사법연구원 37·38·39·48기와 변호사시험 4기로, 현재 대구지검 부부장검사·인천지검 부부장검사·창원지검 진주지청 부장검사·광주지검 검사·서울중앙지검 검사다. 송 검사는 2023년 6월 조사 당시 이화영 전 경기부지사로부터 ‘쌍방울그룹의 대북송금 비용 대납에 대해 이재명 당시 경기도지사에게 보고했다’는 진술을 직접 들은 검사로 알려져 있다.
김 검사는 지난 2월까지 대검찰청 감찰부에서 박 검사에 대한 감찰에 관여했다는 의혹을 받는다. 박 검사와 절친한 사이로 파악됐다. 2025년 2월부터 지난 2월까지 대검 검찰연구관으로 재직했다.
국조특위 민주당 간사인 박성준 의원은 “김 검사는 서울고검 인권침해 조사TF의 감찰 내용을 ‘조작’이라며 묵살해야 한다는 주장을 했던 것으로 알려졌다”며 “조작 수사 가담 의혹이 있는 검사가 박상용과 관련한 대검 감찰에 관여하는 것은 그 자체로 이해충돌”이라고 주장했다.
국민의힘은 이번 국정조사를 ‘방탄 정치’ ‘마녀사냥’이라며 중단을 촉구했다. 윤상현 의원은 “지금 국정조사는 진실을 찾는 게 아니라 이미 정해진 결론을 향해 달려가는 정치적 마녀사냥의 현장으로 전락했다”고 비판했다. 최보윤 수석대변인도 “대통령 개인 사건을 덮기 위해 치밀하게 설계된 ‘역대급’ 방탄 시나리오”라고 주장했다.
한웅희 박준상 기자 han@kmib.co.kr
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