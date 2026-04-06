“억울함 풀어달라” 연 2만건 넘은 항고… 보완수사권 없인 무력화

검찰이 피의자 불기소 처분할 경우

고검 판단 구하는 피해자 구제 절차

보완수사권 폐지땐 서류만 보고 판단

오류 잡아내기 힘들어져 유명무실

연합뉴스

피해자가 검찰의 불기소 처분에 불복해 고등검찰청에 제기하는 항고 접수 건수가 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다. 항고 제도는 피해자 입장에서는 수사단계에서 취할 수 있는 사실상 마지막 구제 수단으로 기능해 왔다. 하지만 현재 진행 중인 검찰개혁 논의 방향에 따라 제도가 유명무실해질 수 있다는 우려가 제기된다. 검찰 보완수사권이 폐지되면 현재 고검 역할을 할 광역공소청이 사안을 다시 들여다볼 방법이 서류 기록으로 제한되기 때문이다.



5일 대검찰청에 따르면 전국 고검에 접수된 항고 건수는 지난 4년간 꾸준히 증가해 왔다. 2022년 1만5798건에서 지난해 2만800건으로 31.7% 늘었다. 올해도 지난 2월까지 3334건이 접수됐다. 항고는 사건의 고소·고발인이 검찰의 불기소 처분에 불복하는 경우 고검에 다시 판단을 구해볼 수 있도록 하는 구제 절차다. 그만큼 수사 결과에 수긍하지 못하는 피해자들이 늘고 있다는 얘기다.





고검은 원청의 불기소 처분이 적절치 않다고 판단할 경우 지방검찰청에 재기수사명령을 내리거나 직접 재기수사에 나서게 된다. 대검에 따르면 지난해 접수된 항고사건 중 1106건(5.3%)에 대해 재기수사가 이뤄졌다.



문제는 검찰개혁 논의 과정에서 공소청 검사의 보완수사권이 폐지되는 경우다. 법조계에선 이 경우 항고 제도 자체가 운영되기 어려울 수 있다고 지적한다. 보완수사가 금지되면 고검은 수사 오류를 잡아내기 힘들어지고 이를 발견해도 사안을 경찰·중대범죄수사청(중수청)으로 다시 돌려보내는 역할밖에는 할 수 없기 때문이다. 재경지검의 한 검사는 “보완수사권이 없으면 고검 검사는 서류만 보고 경정 필요 여부를 판단해야 한다”며 “항고가 무의미해질 수 있다”고 지적했다.



보완수사권 폐지 시 항고사건 처리가 지연될 수밖에 없다는 지적도 나온다. 한 지방 검찰청 검사는 “수사기관이 보완수사 요구에 따라 다시 사건을 넘겨받게 될 경우 우선순위에서 밀릴뿐더러 수사 동기가 부족해질 수 있다”고 말했다.



최근 항고 접수가 늘어난 이유가 2021년 문재인정부 때 검·경 수사권 조정으로 검찰의 보완수사권이 약해졌기 때문이라는 분석도 있다. 대검 관계자는 “과거엔 경찰에서 송치된 사건에 대해 당사자를 직접 조사한 뒤 처분했으나 수사권 조정 뒤 ‘보완수사 요구’를 원칙으로 하고 ‘보완수사’는 예외적으로만 이뤄지는 경향이 생겼다”며 “고소인 입장에서 검사를 한 번도 대면하지 못하고 불기소 처분이 나오면 억울한 마음에 항고하는 것”이라고 설명했다.



이서현 박재현 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 피해자가 검찰의 불기소 처분에 불복해 고등검찰청에 제기하는 항고 접수 건수가 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다. 항고 제도는 피해자 입장에서는 수사단계에서 취할 수 있는 사실상 마지막 구제 수단으로 기능해 왔다. 하지만 현재 진행 중인 검찰개혁 논의 방향에 따라 제도가 유명무실해질 수 있다는 우려가 제기된다. 검찰 보완수사권이 폐지되면 현재 고검 역할을 할 광역공소청이 사안을 다시 들여다볼 방법이 서류 기록으로 제한되기 때문이다.5일 대검찰청에 따르면 전국 고검에 접수된 항고 건수는 지난 4년간 꾸준히 증가해 왔다. 2022년 1만5798건에서 지난해 2만800건으로 31.7% 늘었다. 올해도 지난 2월까지 3334건이 접수됐다. 항고는 사건의 고소·고발인이 검찰의 불기소 처분에 불복하는 경우 고검에 다시 판단을 구해볼 수 있도록 하는 구제 절차다. 그만큼 수사 결과에 수긍하지 못하는 피해자들이 늘고 있다는 얘기다.고검은 원청의 불기소 처분이 적절치 않다고 판단할 경우 지방검찰청에 재기수사명령을 내리거나 직접 재기수사에 나서게 된다. 대검에 따르면 지난해 접수된 항고사건 중 1106건(5.3%)에 대해 재기수사가 이뤄졌다.문제는 검찰개혁 논의 과정에서 공소청 검사의 보완수사권이 폐지되는 경우다. 법조계에선 이 경우 항고 제도 자체가 운영되기 어려울 수 있다고 지적한다. 보완수사가 금지되면 고검은 수사 오류를 잡아내기 힘들어지고 이를 발견해도 사안을 경찰·중대범죄수사청(중수청)으로 다시 돌려보내는 역할밖에는 할 수 없기 때문이다. 재경지검의 한 검사는 “보완수사권이 없으면 고검 검사는 서류만 보고 경정 필요 여부를 판단해야 한다”며 “항고가 무의미해질 수 있다”고 지적했다.보완수사권 폐지 시 항고사건 처리가 지연될 수밖에 없다는 지적도 나온다. 한 지방 검찰청 검사는 “수사기관이 보완수사 요구에 따라 다시 사건을 넘겨받게 될 경우 우선순위에서 밀릴뿐더러 수사 동기가 부족해질 수 있다”고 말했다.최근 항고 접수가 늘어난 이유가 2021년 문재인정부 때 검·경 수사권 조정으로 검찰의 보완수사권이 약해졌기 때문이라는 분석도 있다. 대검 관계자는 “과거엔 경찰에서 송치된 사건에 대해 당사자를 직접 조사한 뒤 처분했으나 수사권 조정 뒤 ‘보완수사 요구’를 원칙으로 하고 ‘보완수사’는 예외적으로만 이뤄지는 경향이 생겼다”며 “고소인 입장에서 검사를 한 번도 대면하지 못하고 불기소 처분이 나오면 억울한 마음에 항고하는 것”이라고 설명했다.이서현 박재현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지