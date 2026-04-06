아태에 돈 쏟아붓는 빅테크… 中견제·시장 선점 ‘다목적 포석’

MS, 2029년까지 日에 15조 투자

동남아 지역 투자 열기도 뜨거워

한국·대만은 기술 파트너로 인식



글로벌 빅테크 기업들이 아시아·태평양 지역에 유례없는 규모의 투자를 단행하고 있다. 지정학적 요충지이자 폭발적인 성장 잠재력을 지닌 아태지역을 인공지능(AI) 시대의 승부처로 낙점한 것이다. 이는 중국 주변부에 핵심 인프라를 구축해 기술적 포위망을 형성하는 동시에 디지털 전환 속도가 가장 빠른 동남아 시장의 주도권을 선점하려는 전략적 포석으로 풀이된다. 아울러 독보적인 제조 역량을 보유한 한국, 대만과는 ‘기술 동맹’을 강화해 글로벌 AI 공급망의 패권을 공고히 하겠다는 구상도 담겨 있다.



브레드 스미스 마이크로소프트(MS) 사장은 지난 3일 다카이치 사나에 총리와 만나 2029년까지 일본에 100억 달러(약 15조1000억원)를 투자하겠다고 발표했다. MS는 일본 자체 운영 데이터센터를 확대하는 동시에 소프트뱅크, 사쿠라인터넷 등과 AI용 클라우드 서비스 기반을 공동 개발할 예정이다. 2030년까지 일본 정부 및 기업과 협력해 100만 명의 AI 엔지니어와 개발자도 양성할 방침이다.



일본은 AI 인프라 경쟁에서는 다소 뒤처졌지만, 오랜 기간 축적해 온 산업 데이터와 안정적인 사회 시스템을 보유하고 있어 매력적인 투자 지역으로 평가된다. MS 외에 오라클, 아마존웹서비스(AWS)도 일본에 대규모 투자를 약속한 상태다. 오라클은 2024년부터 10년간 80억 달러(약 12조원) 이상을 들여 일본의 클라우드 컴퓨팅과 AI 인프라에 수요에 대응하겠다는 방침이다. AWS 역시 2027년까지 150억 달러(약 22조6000억원)를 투입, 도쿄와 오사카에 데이터센터를 증설하고 일본 내 디지털 전환(DX)을 지원한다.



동남아시아 지역에 대한 투자 열기도 뜨겁다. MS는 지난 1일 싱가포르 AI 사업 확장을 위해 오는 2029년까지 55억 달러(약 8조3000억원)를 투자하겠다고 밝혔다. 그 하루 전에는 태국에 향후 2년간 10억 달러(약 1조5000억원) 이상을 투입해 AI 인프라를 구축하고 현지 인력의 디지털 역량을 강화하겠다는 계획을 공개했다.



앤트로픽은 호주를 아태지역 진출 발판으로 삼았다. 지난 1일 호주 정부와 AI 개발·안전 사용 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 앤트로픽은 시드니 사무소를 개설하고 현지 데이터 센터·에너지 인프라 투자 등을 추진할 예정이다. 호주는 풍부한 재생에너지를 기반으로 안정적인 전력 공급이 가능해 ‘친환경 AI 데이터센터’의 핵심 거점으로 각광받고 있다.



세계 반도체 시장에서 핵심 역할을 하고 있는 한국과 대만의 경우 이제 단순한 소비 시장을 넘어 기술 파트너로 보는 경향이 뚜렷하다. 엔비디아는 지난해 한국에 최신 GPU 26만개를 이례적으로 우선 공급하며 ‘AI 생산 기지’로 육성하겠다는 포부를 드러냈다. 대만 수도 타이베이에는 구글의 AI 인프라 연구개발(R&D) 센터가 문을 연 데 이어, 엔비디아의 대규모 해외 지사 본부가 들어설 준비를 하고 있다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 글로벌 빅테크 기업들이 아시아·태평양 지역에 유례없는 규모의 투자를 단행하고 있다. 지정학적 요충지이자 폭발적인 성장 잠재력을 지닌 아태지역을 인공지능(AI) 시대의 승부처로 낙점한 것이다. 이는 중국 주변부에 핵심 인프라를 구축해 기술적 포위망을 형성하는 동시에 디지털 전환 속도가 가장 빠른 동남아 시장의 주도권을 선점하려는 전략적 포석으로 풀이된다. 아울러 독보적인 제조 역량을 보유한 한국, 대만과는 ‘기술 동맹’을 강화해 글로벌 AI 공급망의 패권을 공고히 하겠다는 구상도 담겨 있다.브레드 스미스 마이크로소프트(MS) 사장은 지난 3일 다카이치 사나에 총리와 만나 2029년까지 일본에 100억 달러(약 15조1000억원)를 투자하겠다고 발표했다. MS는 일본 자체 운영 데이터센터를 확대하는 동시에 소프트뱅크, 사쿠라인터넷 등과 AI용 클라우드 서비스 기반을 공동 개발할 예정이다. 2030년까지 일본 정부 및 기업과 협력해 100만 명의 AI 엔지니어와 개발자도 양성할 방침이다.일본은 AI 인프라 경쟁에서는 다소 뒤처졌지만, 오랜 기간 축적해 온 산업 데이터와 안정적인 사회 시스템을 보유하고 있어 매력적인 투자 지역으로 평가된다. MS 외에 오라클, 아마존웹서비스(AWS)도 일본에 대규모 투자를 약속한 상태다. 오라클은 2024년부터 10년간 80억 달러(약 12조원) 이상을 들여 일본의 클라우드 컴퓨팅과 AI 인프라에 수요에 대응하겠다는 방침이다. AWS 역시 2027년까지 150억 달러(약 22조6000억원)를 투입, 도쿄와 오사카에 데이터센터를 증설하고 일본 내 디지털 전환(DX)을 지원한다.동남아시아 지역에 대한 투자 열기도 뜨겁다. MS는 지난 1일 싱가포르 AI 사업 확장을 위해 오는 2029년까지 55억 달러(약 8조3000억원)를 투자하겠다고 밝혔다. 그 하루 전에는 태국에 향후 2년간 10억 달러(약 1조5000억원) 이상을 투입해 AI 인프라를 구축하고 현지 인력의 디지털 역량을 강화하겠다는 계획을 공개했다.앤트로픽은 호주를 아태지역 진출 발판으로 삼았다. 지난 1일 호주 정부와 AI 개발·안전 사용 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 앤트로픽은 시드니 사무소를 개설하고 현지 데이터 센터·에너지 인프라 투자 등을 추진할 예정이다. 호주는 풍부한 재생에너지를 기반으로 안정적인 전력 공급이 가능해 ‘친환경 AI 데이터센터’의 핵심 거점으로 각광받고 있다.세계 반도체 시장에서 핵심 역할을 하고 있는 한국과 대만의 경우 이제 단순한 소비 시장을 넘어 기술 파트너로 보는 경향이 뚜렷하다. 엔비디아는 지난해 한국에 최신 GPU 26만개를 이례적으로 우선 공급하며 ‘AI 생산 기지’로 육성하겠다는 포부를 드러냈다. 대만 수도 타이베이에는 구글의 AI 인프라 연구개발(R&D) 센터가 문을 연 데 이어, 엔비디아의 대규모 해외 지사 본부가 들어설 준비를 하고 있다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지