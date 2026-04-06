우회 송유관·러에 사절단… 각국 ‘호르무즈 돌파구’ 찾기 안간힘

통항료 대신 공급망 다변화 모색

UAE·사우디는 송유관 건설 검토

유엔, 무력개방 논의… 러·中 반대

한국, ‘국제사회와 공동대응’ 입장

日·佛 3척 통과… “정부 협상 아냐”

미 전투기 격추 소식이 전해진 4일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 엥겔랍 광장에 시민들이 모여 이란 국기를 흔들며 환호하고 있는 가운데 한 여성이 칼라시니코프(AK-47) 소총 모형을 치켜들고 미소짓고 있다. UPI연합뉴스

이란이 호르무즈 해협에서 통항료 징수를 추진하고 있지만 국제사회는 다양한 방식으로 돌파구를 모색하고 있다. 영국·프랑스를 중심으로 한 서방과 한·일은 공동 대응을 모색 중이고, 유엔 안전보장이사회에선 무력 개방까지 거론된다. 일부 걸프국은 호르무즈 해협의 영향력을 최소화하기 위한 송유관 건설 방안도 구체화하고 있다. 일부 국가에선 선박들이 개별적으로 해협을 잇달아 통과했다.



5일 한 정부 소식통은 “통항료를 내는 것을 옵션에 두기보다 우회로를 찾거나 원유 공급망 다변화를 시작할 것 같다”며 “아프리카·러시아 등 다른 지역의 원유 수요가 높아질 수 있다”고 내다봤다. 호르무즈 해협을 우회하는 방안은 오만만 연안을 활용하는 것이다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 기존 송유관 확장 및 신규 건설 방안을 검토 중이다. 자국 내 유전을 해협 외부인 오만만과 인접한 수출 거점으로 연결해 원유를 우회 수출하려는 구상이다. 이는 막대한 비용이 들지만 산유국 입장에선 지정학적 리스크의 돌파구가 그만큼 절실한 상황이다.



우리 정부도 이란과의 단독 협상은 배제하는 대신 국제사회의 공동 대응에 적극 참여한다는 방침이다. 지난달 23일 아바스 아라그치 이란 외무장관은 해협 통과를 원하는 한국 선박의 정보를 달라고 요청했으나 정부는 아직 이를 제공하지 않았다. 공동 대응 차원도 있지만 선박 정보를 제공했을 때 발생할 수 있는 안전 문제도 우려하는 것으로 전해졌다.



우리와 상황이 비슷한 일본의 경우 지난 3~4일 2척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다. 일본 해운사 상선미쓰이의 파나마 선적, 인도 선적으로 일본 측은 정부 차원의 협상은 아니라고 밝혔다. 국제사회의 공동 대응을 주도하는 프랑스 선박 1척도 지난 2일 해협을 빠져나왔다. 외교부 관계자는 “통과 선박들의 국적, 소유주, 운영사, 화물 성격, 목적지, 선원 국적 등이 다양해 국가별 조건이 다르다”며 “정부는 선사의 입장을 중시하고, 국제 규범에 따라 자유로운 항행·안전 보장이 조속히 이뤄져야 한다는 입장”이라고 부연했다.



일본은 당장 원유 부족 문제를 해결하기 위해 공급망 다변화에도 나서는 모양새다. 지난 2일 교도통신은 일본 정부가 러시아에 해운사 등으로 구성된 경제사절단을 파견할 계획이라고 보도했다.



한편에선 해협의 무력 개방 논의도 진행 중이다. 유엔 안보리는 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 무력 방어를 허용하는 내용의 결의안을 다음 주에 표결할 것으로 예상된다. 다만 중국과 러시아 등의 반대에 결의안 채택은 불투명한 상태다. 한국은 지난해 안보리 비상임이사국 임기가 종료돼 투표 등 과정에 참여하지 않고 있다.



이란은 이날 이라크 선박을 선별적으로 통과시키겠다는 뜻을 밝혔다. 생필품 등 인도주의적 물품을 실은 선박도 해협 통과를 허용했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도했다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란이 호르무즈 해협에서 통항료 징수를 추진하고 있지만 국제사회는 다양한 방식으로 돌파구를 모색하고 있다. 영국·프랑스를 중심으로 한 서방과 한·일은 공동 대응을 모색 중이고, 유엔 안전보장이사회에선 무력 개방까지 거론된다. 일부 걸프국은 호르무즈 해협의 영향력을 최소화하기 위한 송유관 건설 방안도 구체화하고 있다. 일부 국가에선 선박들이 개별적으로 해협을 잇달아 통과했다.5일 한 정부 소식통은 “통항료를 내는 것을 옵션에 두기보다 우회로를 찾거나 원유 공급망 다변화를 시작할 것 같다”며 “아프리카·러시아 등 다른 지역의 원유 수요가 높아질 수 있다”고 내다봤다. 호르무즈 해협을 우회하는 방안은 오만만 연안을 활용하는 것이다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 기존 송유관 확장 및 신규 건설 방안을 검토 중이다. 자국 내 유전을 해협 외부인 오만만과 인접한 수출 거점으로 연결해 원유를 우회 수출하려는 구상이다. 이는 막대한 비용이 들지만 산유국 입장에선 지정학적 리스크의 돌파구가 그만큼 절실한 상황이다.우리 정부도 이란과의 단독 협상은 배제하는 대신 국제사회의 공동 대응에 적극 참여한다는 방침이다. 지난달 23일 아바스 아라그치 이란 외무장관은 해협 통과를 원하는 한국 선박의 정보를 달라고 요청했으나 정부는 아직 이를 제공하지 않았다. 공동 대응 차원도 있지만 선박 정보를 제공했을 때 발생할 수 있는 안전 문제도 우려하는 것으로 전해졌다.우리와 상황이 비슷한 일본의 경우 지난 3~4일 2척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다. 일본 해운사 상선미쓰이의 파나마 선적, 인도 선적으로 일본 측은 정부 차원의 협상은 아니라고 밝혔다. 국제사회의 공동 대응을 주도하는 프랑스 선박 1척도 지난 2일 해협을 빠져나왔다. 외교부 관계자는 “통과 선박들의 국적, 소유주, 운영사, 화물 성격, 목적지, 선원 국적 등이 다양해 국가별 조건이 다르다”며 “정부는 선사의 입장을 중시하고, 국제 규범에 따라 자유로운 항행·안전 보장이 조속히 이뤄져야 한다는 입장”이라고 부연했다.일본은 당장 원유 부족 문제를 해결하기 위해 공급망 다변화에도 나서는 모양새다. 지난 2일 교도통신은 일본 정부가 러시아에 해운사 등으로 구성된 경제사절단을 파견할 계획이라고 보도했다.한편에선 해협의 무력 개방 논의도 진행 중이다. 유엔 안보리는 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 무력 방어를 허용하는 내용의 결의안을 다음 주에 표결할 것으로 예상된다. 다만 중국과 러시아 등의 반대에 결의안 채택은 불투명한 상태다. 한국은 지난해 안보리 비상임이사국 임기가 종료돼 투표 등 과정에 참여하지 않고 있다.이란은 이날 이라크 선박을 선별적으로 통과시키겠다는 뜻을 밝혔다. 생필품 등 인도주의적 물품을 실은 선박도 해협 통과를 허용했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도했다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지