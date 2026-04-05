“한국교회, 위기 극복 앞장서 달라”

이 대통령, 부활절 연합예배 참석

“연대·협력, 위기 넘어서는 힘 원천

중동發 국난, 모든 수단 활용 대응”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 부활절을 맞아 서울 여의도 여의도순복음교회에서 열린 2026년 한국교회 부활절 연합예배에 참석해 기도하고 있다. 이 대통령은 축사에서 "한국교회와 성도 여러분은 국가적으로 어려운 시기마다 꺼지지 않는 등불이 되어 앞길을 환하게 밝혀줬다"며 "앞으로도 기도로 함께해 주시며, 국민 마음을 하나로 모으는 길에 앞장서 달라"고 당부했다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 “어려울수록 연대하고 협력해 나가는 정신이야말로 공동체의 위기를 넘어서는 힘의 원천”이라며 중동전쟁으로 인한 국가적 위기 속에서 한국교회가 국민통합에 앞장서줄 것을 당부했다.



이 대통령은 5일 서울 여의도 여의도순복음교회에서 열린 2026년 한국교회 부활절 연합예배에 참석해 “그동안 한국교회와 성도 여러분은 국가적으로 어려운 시기마다 꺼지지 않는 등불이 되어 앞길을 환하게 밝혀줬다”며 이같이 말했다. 이어 “앞으로도 기도로 함께해 주시며, 국민 마음을 하나로 모으는 길에 앞장서 달라”고 말했다.



이 대통령은 부활 후 첫날을 기록한 요한복음 20장 19절 “너희에게 평강(평안)이 있을지어다”를 인용했다. 그러면서 “부활하신 예수님께서 두려움에 떨던 제자들에게 전하신 첫 말씀처럼 절망 속에서도 다시 일어설 수 있다는 희망과 서로를 향한 사랑과 연대의 약속, 이것이 바로 오늘날 부활이 우리에게 전하는 희망의 메시지라 확신한다”고 말했다.



이 대통령은 “분쟁이 아닌 평화를, 증오가 아닌 사랑을 실천하는 것이 예수님의 뜻을 올바로 섬기는 일이라 믿는다”면서 “사랑과 희망을 담은 부활의 메시지를 기억하고 한마음으로 힘을 모아 나아갈 때 대한민국은 위기를 슬기롭게 해결하고 더 큰 기회를 만들어 도약할 것이라 확신한다”고 강조했다.



국난 극복을 위해 정부가 더 적극적으로 나서겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “어려운 분들일수록 각별히 관심을 갖고 더욱 두텁고 세심하게 지원해 나가겠다”면서 “더 큰 위기로 번지지 않도록, 힘든 처지에 계신 분들의 삶이 더 곤궁해지지 않도록, 비상한 각오로 가용한 모든 정책 수단을 활용해 대응하겠다”고 약속했다. 그러면서 “부활절을 축하드린다. 모두에게 하나님의 사랑과 은총이 늘 함께하시길 소망한다”며 축사를 마무리했다. 올해 부활절 연합예배는 73개 교단이 참여했다. 대회장은 이영훈 여의도순복음교회 담임목사가, 설교는 한국교회총연합 대표회장인 김정석 기독교대한감리회 감독회장이 맡았다. 예배에는 김혜경 여사도 동행했다.



최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 “어려울수록 연대하고 협력해 나가는 정신이야말로 공동체의 위기를 넘어서는 힘의 원천”이라며 중동전쟁으로 인한 국가적 위기 속에서 한국교회가 국민통합에 앞장서줄 것을 당부했다.이 대통령은 5일 서울 여의도 여의도순복음교회에서 열린 2026년 한국교회 부활절 연합예배에 참석해 “그동안 한국교회와 성도 여러분은 국가적으로 어려운 시기마다 꺼지지 않는 등불이 되어 앞길을 환하게 밝혀줬다”며 이같이 말했다. 이어 “앞으로도 기도로 함께해 주시며, 국민 마음을 하나로 모으는 길에 앞장서 달라”고 말했다.이 대통령은 부활 후 첫날을 기록한 요한복음 20장 19절 “너희에게 평강(평안)이 있을지어다”를 인용했다. 그러면서 “부활하신 예수님께서 두려움에 떨던 제자들에게 전하신 첫 말씀처럼 절망 속에서도 다시 일어설 수 있다는 희망과 서로를 향한 사랑과 연대의 약속, 이것이 바로 오늘날 부활이 우리에게 전하는 희망의 메시지라 확신한다”고 말했다.이 대통령은 “분쟁이 아닌 평화를, 증오가 아닌 사랑을 실천하는 것이 예수님의 뜻을 올바로 섬기는 일이라 믿는다”면서 “사랑과 희망을 담은 부활의 메시지를 기억하고 한마음으로 힘을 모아 나아갈 때 대한민국은 위기를 슬기롭게 해결하고 더 큰 기회를 만들어 도약할 것이라 확신한다”고 강조했다.국난 극복을 위해 정부가 더 적극적으로 나서겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “어려운 분들일수록 각별히 관심을 갖고 더욱 두텁고 세심하게 지원해 나가겠다”면서 “더 큰 위기로 번지지 않도록, 힘든 처지에 계신 분들의 삶이 더 곤궁해지지 않도록, 비상한 각오로 가용한 모든 정책 수단을 활용해 대응하겠다”고 약속했다. 그러면서 “부활절을 축하드린다. 모두에게 하나님의 사랑과 은총이 늘 함께하시길 소망한다”며 축사를 마무리했다. 올해 부활절 연합예배는 73개 교단이 참여했다. 대회장은 이영훈 여의도순복음교회 담임목사가, 설교는 한국교회총연합 대표회장인 김정석 기독교대한감리회 감독회장이 맡았다. 예배에는 김혜경 여사도 동행했다.최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지