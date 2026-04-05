美, 솔레이마니 조카 등 이란 고위직 가족 4명 쫓아낸다
도널드 트럼프 행정부가 이란 정부와 연관된 자국 내 이란 국적자 최소 4명의 미국 영주권·비자를 취소했다고 4일(현지시간) 밝혔다.
AP통신은 이날 미 국무부 성명을 인용해 피살된 이란 혁명수비대(IRGC) 사령관 가셈 솔레이마니의 가족 2명에 대한 영주권을 취소하고 3일 체포했다고 보도했다. 솔레이마니는 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 최측근이자 IRGC 산하 쿠드스군의 총사령관으로 2020년 1월 이라크 바그다드 공항 인근에서 미군 공습으로 사망했다.
국무부는 성명을 통해 “솔레이마니의 조카 하미데 솔레이마니 아프샤르와 그의 딸은 미 영주권자로 수년간 로스앤젤레스에서 호화로운 생활을 영위해 오면서 동시에 이란 정부와 반미 공격을 공개적으로 지지해 왔다”며 “이들은 현재 미 이민세관단속국(ICE)에 의해 구금된 상태이며 추방 절차를 기다리고 있다. 아프샤르의 남편 또한 미국 입국이 금지됐다”고 전했다.
마코 루비오 국무장관도 같은 날 엑스(옛 트위터)를 통해 “아프샤르는 미국인에 대한 공격을 찬양하고 미국을 ‘위대한 사탄(Great Satan)’이라고 칭하는 등 이란 정권의 노골적인 지지자”라며 “트럼프 행정부는 미국이 반미 테러 정권을 지지하는 외국인들의 안식처가 되는 것을 용납하지 않을 것”이라고 말했다.
국무부는 지난달 알리 라리자니 전 이란 최고국가안보회의 사무총장의 딸 파테메 아르데시르 라리자니와 그의 남편 세예드 칼란타르 모타메디의 비자도 취소했다.
앞서 아랍에미리트(UAE)에서도 이란의 드론과 미사일 공격에 반발해 이란인들에 대한 비자를 취소하고 자국 내 이란 관련 기관을 폐쇄했다고 월스트리트저널이 지난 1일 보도했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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