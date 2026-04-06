기후위기에 침엽수 멸종위기… 백두대간서 집단고사
녹색연합 ‘2026 보고서’ 발간
기후위기로 백두대간과 국립공원에 있는 침엽수가 집단 고사에 내몰리고 있다는 연구 결과가 나왔다. 겨울철 고온·건조 현상이 이어지고 눈이 적게 내리면서 사계절 수분과 영양 공급이 필요한 침엽수의 멸종 위기 우려가 커지고 있다.
환경단체 녹색연합은 5일 ‘2026 백두대간 국립공원 기후위기 침엽수 보고서’를 내고 “구상나무와 가문비나무가 멸종 단계에 접어들었고 분비나무는 기후 스트레스에 시달리며 집단 고사 단계로 진입하고 있다”고 밝혔다. 녹색연합은 지난 10년간 주요 침엽수의 집단 고사 현장을 점검한 결과를 보고서에 담았다.
보고서에 따르면 전나무속 3종(전나무·구상나무·분비나무)은 태백산, 오대산 등에서 2020년 전후로 집단 고사 양상이 나타나고 있었다. 특히 한반도 최남단에 위치한 한라산과 지리산을 중심으로 구상나무와 가문비나무는 멸종 단계에 진입한 것으로 조사됐다. 구상나무의 경우 겨울 동안 쌓인 눈이 봄까지 천천히 녹으며 공급하는 수분에 크게 의존하는데, 2000년 전후부터 지리산과 한라산 등에 적설량이 급격히 준 게 영향을 미친 것으로 보인다.
금강소나무 역시 2018년 전후부터 울진과 삼척 등에서 시작된 고사가 태백산, 설악산까지 진행되고 있는 것으로 분석됐다. 병·해충 피해가 누적된 가운데 기후 스트레스가 겹친 영향으로 분석된다.
이우균 고려대 환경생태공학부 교수는 “활엽수보다 침엽수가 기온이 오르고 건조해지는 기후변화의 영향을 많이 받고 있다”며 “한라산 구상나무 등 고산지대에 주로 서식하는 침엽수는 고온 건조해진 날씨에 의해 소멸이 이미 많이 진행된 상태”라고 설명했다. 산림청 국립산림과학원도 지난해 9월 ‘2025 기후위기와 침엽수림 관리 국제학술회의’에서 “2050년쯤 국내 침엽수 중 눈잣나무와 가문비나무 자생지가 소멸할 것”이라고 예상했다.
침엽수가 사라지면 생물 다양성이 줄어드는 것은 물론 서 있는 상태에서 말라 죽은 ‘고사목’이 많아지면서 산사태 및 산불 피해가 커질 수 있다. 소나무에서 자라는 송이버섯과 잣나무의 잣 생산 등 실생활에 미치는 영향도 적지 않다.
이 교수는 “소나무도 잣나무도 기후변화나 재선충 문제가 있더라도 관리를 잘하면 충분히 유지할 수 있다”며 “산림을 가꾸는 것이 경제적 이득이 크지 않다는 생각에 관리가 잘 안 되고 있지만 침엽수 숲을 유지하는 게 불가능한 것은 아니다”고 강조했다. 녹색연합은 “정부가 침엽수 집단 고사를 기후위기 적응 차원의 생물 다양성 문제로 인식하고 구상나무의 멸종위기종 지정 등 대응에 나서야 한다”고 촉구했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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