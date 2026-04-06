지구보다 달에 더 가까이 갔다
나사 “화장실 막힘·노트북 고장 등
사소한 문제 발생했지만 순항 중”
비행 나흘째, 유인 달 탐사선 아르테미스 2호가 지구보다 달에 더 가까워졌다. 미국 항공우주국(NASA·나사)은 화장실 막힘, 노트북 고장 등의 사소한 문제가 발생했지만 아르테미스 2호가 이상 없이 순항 중이라고 밝혔다.
존 허니컷 나사 아르테미스 2호 임무관리팀장은 4일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴 존슨 우주센터에서 “아르테미스 2호 우주선 ‘오리온’은 현재 자유귀환 궤도를 유지하면서 달을 향한 항행 중”이라며 “임무에 위험 수준을 증가시키거나 영향을 줄 만한 문제점은 전혀 없다”고 밝혔다.
나사는 앞선 첫 번째 소규모 궤도 수정을 취소한 데 이어 이날로 예정했던 두 번째 소규모 궤도 수정 역시 하지 않았다. 마지막 엔진 점화로 형성된 경로가 정확했기 때문에 미세한 수정이 필요하지 않다는 이유에서다. 허니컷 임무관리팀장은 “로켓 우주발사시스템(SLS)은 99.92%의 정확도로 우주선을 정확한 위치에 투입시켰다”고 말했다.
우주비행사들은 지구로부터 약 28만7000㎞ 떨어진 지점에서 화상 기자회견을 진행했다. 지구와 달 사이 거리(약 40만㎞)의 절반을 넘어선 것이다. 역사상 지구로부터 가장 먼 거리에서 기자회견을 진행한 셈이기도 하다. 리드 와이즈먼 지휘관은 “창밖을 보면 지구는 거의 전면 일식 상태이고 달은 완전한 태양광 아래에 있다”며 “이런 광경을 볼 수 있는 유일한 방법은 두 천체 사이에 있는 것이다. 정말 경이로운 광경”이라고 말했다. 빅터 글로버는 “부활절을 맞아 전 세계 모든 곳에서 우리가 같은 존재임을 기억하고 함께 이겨내야 한다는 것을 상기할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
항행 자체에 영향을 미치지는 않지만 사소한 문제는 계속 발생하고 있다. 화장실 문제가 대표적이다. 발사 직후 우주선 화장실의 배설물 흡입기가 고장 나 지상 관제팀이 원격으로 수리했는데, 이번엔 오·폐수 탱크의 배출구가 얼어붙었다. 나사는 배출구가 태양 쪽으로 향하도록 위치를 조정해 결빙 문제를 일부 해결했다. 화장실에서 타는 냄새가 난다는 보고도 있었지만 특별한 기체 이상은 없는 것으로 파악됐다.
우주비행사 크리스티나 코크의 노트북이 완전히 고장 나는 문제도 있었다. 저드 프릴링 나사 상승비행 총괄은 “코크의 컴퓨터는 더 이상 쓸 수 없는 상태가 됐다”며 “나머지 세 명의 컴퓨터를 빌려서 사용하고 있다”고 말했다. 와이즈먼 지휘관은 “우리 컴퓨터 중 하나가 방사선에 맞아 고장 난 것 같다”고 전했다.
휴스턴=양한주 기자 1week@kmib.co.kr
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