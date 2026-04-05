관제 사령탑 옆엔 항상 ‘캡콤’… “휴스턴” 찾으면 그가 답한다

[우주로 열리는 Moon]



<3> 순항하는 달 탐사

지난 3일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 미국 항공우주국(NASA·나사) 존슨 우주센터 임무통제실에서 비행관제사들이 유인 달 탐사선 아르테미스 2호의 비행 상황을 살펴보고 있다. 나사가 진행하는 모든 유인 우주 임무의 관제는 이곳에서 이뤄진다.

영화 ‘프로젝트 헤일메리’의 주인공 그레이스(라이언 고슬링)는 우주선에서 깨어난 뒤 여기가 어디인지도, 자신이 누구인지도 모르는 채 곳곳을 헤맨다. 혼란스러운 상황 속에서도 조종석 앞에 도달한 그는 마이크에 대고 다짜고짜 “휴스턴”이라고 외친다.



우주 영화에 자주 등장하는 ‘휴스턴’은 미국 항공우주국(NASA·나사) 존슨 우주센터의 임무통제실을 가리킨다. 존슨 우주센터가 미국 텍사스주 휴스턴에 위치해 있어 휴스턴이라는 별칭이 붙었다. 나사가 하는 모든 유인 우주 임무의 관제는 이곳에서 이뤄진다. 달을 향해 순항 중인 아르테미스 2호 관제를 담당하는 곳 역시 여기다. 로켓이 발사대를 떠나는 순간부터 지구 귀환까지의 모든 비행 과정을 관리한다.



지난 3일(현지시간) 찾은 임무통제실에서는 비행관제사들이 분주하게 아르테미스 2호의 임무 상황을 살피고 있었다. 전면에 있는 대형 화면은 3개로 나뉘어 각각 아르테미스 2호의 우주선 오리온이 촬영 중인 우주 영상, 아르테미스 2호의 항행 궤도, 임무통제실에서 보낸 명령어 등 임무 상황을 추적하고 있었다.



비행관제사들이 앉아 있는 모든 자리는 대형 화면을 바라보는 방향으로 배치돼 있었다. 책상 위에는 비행 운영 담당, 제어 담당, 기계·전력 담당, 유도·항법 담당 등 각 팀의 이름이 적혔다. 카일리 클렘 나사 대변인은 “이곳 팀원들은 3개의 교대팀으로 나뉘어 24시간 내내 우주선과 우주비행사들을 지켜보고 있다”며 “각 분야에 전문 지식을 가진 팀원들이 협력하면서 임무를 지원하고 있다”고 말했다.



가장 중요한 역할은 가운데에 있는 관제 사령탑인 ‘비행 총괄’이다. 이 자리에 앉은 릭 헨플링은 진입 비행 총괄로 아르테미스 2호의 귀환부터 착수까지 모든 단계를 책임진다. 헨플링 비행 총괄은 자리에 거의 앉지 않은 채 주변 팀원들과 계속 소통하고 있었다. 특히 그와 많은 대화를 나누는 사람은 바로 옆자리의 캡콤(CAPCOM·캡슐 커뮤니케이터)이었다. 캡콤은 우주비행사들과 직접 소통하는 역할을 맡았다. 나사 유튜브를 통해 확인할 수 있는 임무통제실과 우주비행사들의 대화는 대부분 캡콤이 진행한다.



이번 아르테미스 2호 임무에서는 ‘과학’ 팀의 자리가 추가됐다. 새로 생긴 직책인 과학 담당관은 아르테미스 프로젝트에서 달 과학과 지질학 관련 임무를 총괄한다. 우주비행사들이 달과 가까워지면 이들이 직접 관찰한 달의 표면, 녹음 등을 분석하는 일을 맡는다.



임무통제실이 위치한 건물 30동, 크리스토퍼 C 크라프트 주니어 임무통제센터는 아폴로 임무가 이뤄진 1960년대에도 관제실로 사용되던 곳이다. 건물 이름은 나사의 초대 비행 총괄 이름을 땄다. 본동에 있는 아폴로 시대 임무통제실은 박물관 형태로 보존돼 있다. 현재는 증축한 별도의 동에서 아르테미스 2호 관제가 진행되고 있다.



휴스턴=글·사진 양한주 기자 1week@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 영화 ‘프로젝트 헤일메리’의 주인공 그레이스(라이언 고슬링)는 우주선에서 깨어난 뒤 여기가 어디인지도, 자신이 누구인지도 모르는 채 곳곳을 헤맨다. 혼란스러운 상황 속에서도 조종석 앞에 도달한 그는 마이크에 대고 다짜고짜 “휴스턴”이라고 외친다.우주 영화에 자주 등장하는 ‘휴스턴’은 미국 항공우주국(NASA·나사) 존슨 우주센터의 임무통제실을 가리킨다. 존슨 우주센터가 미국 텍사스주 휴스턴에 위치해 있어 휴스턴이라는 별칭이 붙었다. 나사가 하는 모든 유인 우주 임무의 관제는 이곳에서 이뤄진다. 달을 향해 순항 중인 아르테미스 2호 관제를 담당하는 곳 역시 여기다. 로켓이 발사대를 떠나는 순간부터 지구 귀환까지의 모든 비행 과정을 관리한다.지난 3일(현지시간) 찾은 임무통제실에서는 비행관제사들이 분주하게 아르테미스 2호의 임무 상황을 살피고 있었다. 전면에 있는 대형 화면은 3개로 나뉘어 각각 아르테미스 2호의 우주선 오리온이 촬영 중인 우주 영상, 아르테미스 2호의 항행 궤도, 임무통제실에서 보낸 명령어 등 임무 상황을 추적하고 있었다.비행관제사들이 앉아 있는 모든 자리는 대형 화면을 바라보는 방향으로 배치돼 있었다. 책상 위에는 비행 운영 담당, 제어 담당, 기계·전력 담당, 유도·항법 담당 등 각 팀의 이름이 적혔다. 카일리 클렘 나사 대변인은 “이곳 팀원들은 3개의 교대팀으로 나뉘어 24시간 내내 우주선과 우주비행사들을 지켜보고 있다”며 “각 분야에 전문 지식을 가진 팀원들이 협력하면서 임무를 지원하고 있다”고 말했다.가장 중요한 역할은 가운데에 있는 관제 사령탑인 ‘비행 총괄’이다. 이 자리에 앉은 릭 헨플링은 진입 비행 총괄로 아르테미스 2호의 귀환부터 착수까지 모든 단계를 책임진다. 헨플링 비행 총괄은 자리에 거의 앉지 않은 채 주변 팀원들과 계속 소통하고 있었다. 특히 그와 많은 대화를 나누는 사람은 바로 옆자리의 캡콤(CAPCOM·캡슐 커뮤니케이터)이었다. 캡콤은 우주비행사들과 직접 소통하는 역할을 맡았다. 나사 유튜브를 통해 확인할 수 있는 임무통제실과 우주비행사들의 대화는 대부분 캡콤이 진행한다.이번 아르테미스 2호 임무에서는 ‘과학’ 팀의 자리가 추가됐다. 새로 생긴 직책인 과학 담당관은 아르테미스 프로젝트에서 달 과학과 지질학 관련 임무를 총괄한다. 우주비행사들이 달과 가까워지면 이들이 직접 관찰한 달의 표면, 녹음 등을 분석하는 일을 맡는다.임무통제실이 위치한 건물 30동, 크리스토퍼 C 크라프트 주니어 임무통제센터는 아폴로 임무가 이뤄진 1960년대에도 관제실로 사용되던 곳이다. 건물 이름은 나사의 초대 비행 총괄 이름을 땄다. 본동에 있는 아폴로 시대 임무통제실은 박물관 형태로 보존돼 있다. 현재는 증축한 별도의 동에서 아르테미스 2호 관제가 진행되고 있다.휴스턴=글·사진 양한주 기자 1week@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지